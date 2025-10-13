ETV Bharat / bharat

श्रीनगर पुलिस की कार्रवाई, प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी और हुर्रियत से जुड़े लोगों के ठिकानों पर मारे छापे

श्रीनगर पुलिस ने जमात-ए-इस्लामी और हुर्रियत से जुड़े लोगों के यहां छापेमारी की कार्रवाई की. इस दौरान इससे जुड़े साहित्य व तस्वीरें जब्त की गईं.

Srinagar police raided the hideouts of people associated with Jamaat-e-Islami and Hurriyat.
श्रीनगर पुलिस ने जमात-ए-इस्लामी और हुर्रियत से जुड़े लोगों के ठिकानों पर मारे छापे (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 13, 2025 at 2:58 PM IST

श्रीनगर : प्रतिबंधित संगठनों पर लगातार कार्रवाई करते हुए, श्रीनगर पुलिस ने सोमवार को प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी (जेईआई) और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से कथित रूप से जुड़े व्यक्तियों से जुड़े कई ठिकानों पर समन्वित तलाशी अभियान चलाया.

पुलिस के अनुसार मुश्ताक अहमद भट उर्फ ​​गोगा शाहिब या मुश्ताकुल इस्लाम, निवासी काशी मोहल्ला, बटमालू, अशरफ सेहराई निवासी बघाट. मेहराजुद्दीन कलवाल उर्फ ​​राज कलवाल निवासी रैनावारी कलवाल मोहल्ला, ए/पी हमजा कॉलोनी, केनिहामा (वर्तमान में एनआईए की हिरासत में) के अलावा ज़मीर अहमद शेख निवासी गुलशन नगर, नौगाम के यहां छापेमारी की गई.

Police officers investigating during a rai
छापेमारी के दौरान जांच करते पुलिसकर्मी (ETV Bharat)

पुलिस ने कहा कि तलाशी कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार सख्ती से की गई. छापेमारी के दौरान, प्रतिबंधित अलगाववादी संगठनों से कथित रूप से जुड़े साहित्य और तस्वीरों सहित कई वस्तुएं ज़ब्त की गईं. अधिकारियों ने कहा कि ये अभियान घाटी में आतंक और अलगाववादी तंत्र को ध्वस्त करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा हैं, जिसके तहत इसके समर्थक नेटवर्क और समर्थकों को निशाना बनाया जाएगा.

पुलिस प्रवक्ता ने कहा, "ये कार्रवाइयां एक व्यापक अभियान का हिस्सा हैं जिसका उद्देश्य घाटी में आतंकवाद और अलगाववादी पारिस्थितिकी तंत्र को ध्वस्त करना है, इसके समर्थन ढांचे और नेटवर्क को निशाना बनाना है." प्रवक्ता ने कहा कि श्रीनगर पुलिस शांति और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और गैरकानूनी या राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में शामिल पाए जाने वाले व्यक्तियों और समूहों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी.

गौरतलब है कि प्रमुख हुर्रियत नेता और तहरीक-ए-हुर्रियत के अध्यक्ष मोहम्मद अशरफ सेहराई का 5 मई, 2021 को जम्मू के एक अस्पताल में निधन हो गया था, जहां उन्हें कुछ स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं के बाद भर्ती कराया गया था. वह 80 वर्ष के थे.

