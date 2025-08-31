रामबन/उधमपुर: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने रविवार को कहा कि हाल ही में भारी बारिश के कारण कई स्थानों पर हुए भूस्खलन से जम्मू-श्रीनगर राजमार्ग को भारी नुकसान पहुंचा है. इसे पूरी तरह से बहाल करने में 25 दिन तक का समय लग सकता है. राहत की बात यह है कि, बहाली का काम पूरा होने तक सरकार के पास "वैकल्पिक" मार्ग है.
मुख्यमंत्री ने सड़क मार्ग से रामबन और उधमपुर में सबसे अधिक प्रभावित इलाकों का दौरा किया. रामबन के मरूग में संवाददाताओं से कहा, "राजमार्ग अधिकारियों ने मुझे बताया कि राजमार्ग की पूर्ण बहाली में 20 से 25 दिन लग सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक विकल्प है क्योंकि वैकल्पिक मार्ग पर दो-तरफ़ा यातायात संभव हो सकता है." मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक उधमपुर में मरम्मत कार्य पूरा नहीं हो जाता, तब तक सामान्य यातायात बहाल नहीं हो सकता.
उधमपुर में, मुख्यमंत्री को उपायुक्त सलोनी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यातायात राजा आदिल ने जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया. उमर ने कहा कि पहले के विपरीत, राजमार्ग पर सबसे अधिक समस्याग्रस्त क्षेत्र रामबन-बनिहाल खंड नहीं, बल्कि उधमपुर सेक्टर है.
शनिवार को उमर ने भारी बारिश और बादल फटने से हुए व्यापक नुकसान के मद्देनजर केंद्र शासित प्रदेश में एनएच 44 और अन्य प्रमुख सड़कों की स्थिति की समीक्षा के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की. मुख्यमंत्री द्वारा गृह मंत्री अमित शाह को स्थिति के बारे में जानकारी दिए जाने की उम्मीद है, जो रविवार शाम को बाढ़ की स्थिति का आकलन करने के लिए दो दिवसीय दौरे पर जम्मू पहुंच रहे हैं.
Chief Minister reached Ramban to take stock of the National Highway and is on the spot reviewing the road condition and ongoing restoration works. pic.twitter.com/oPH1XwmUG1— Office of Chief Minister, J&K (@CM_JnK) August 31, 2025
राजमार्ग लगातार छठे दिन भी अवरुद्धः
जम्मू-श्रीनगर राजमार्ग रविवार को लगातार छठे दिन भी अवरुद्ध रहा, क्योंकि रामबन जिले के मरूग क्षेत्र और उधमपुर जिले के जखेनी और चेनानी के बीच राजमार्ग पर कई भूस्खलन हुए. जम्मू-कश्मीर यातायात विभाग, जो शनिवार को राजमार्ग पर फंसे वाहनों को निकाल रहा था, ने थराड पुल के ऊपरी हिस्से से बल्ली नाले के पास पेट्रोल पंप तक सड़क का हिस्सा धंसने के बाद राजमार्ग को फिर से बंद कर दिया.
ज़िला प्रशासन द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि डीसी और एसएसपी ने मुख्यमंत्री को सड़क संपर्क बहाल करने में आ रही प्रमुख बाधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी, जिनमें भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन, क्षतिग्रस्त सड़क मार्ग और पहाड़ी ढलानों से लगातार बहता मलबा शामिल है.
Traffic Plan/Advisory for 31-08-2025@JmuKmrPolice@JKTransportDept@OfficeOfLGJandK@Divcomjammu@DivComKash@ZPHQJammu@igpjmu@diprjk@ddnews_jammu@ddnewsSrinagar@ddnewsladakh pic.twitter.com/wBXzTaQ5yI— J&K Traffic Police (@Traffic_hqrs) August 30, 2025
विज्ञप्ति में कहा गया है कि अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि सड़क संपर्क बहाल करने का काम युद्धस्तर पर किया जा रहा है, लेकिन प्रतिकूल मौसम और बार-बार हो रहे भूस्खलन के कारण वाहनों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने में गंभीर चुनौतियां आ रही हैं.
जम्मू-कश्मीर यातायात पुलिस के अनुसार, श्रीनगर-सोनमर्ग-गुमरी रोड, मुगल रोड (जो दक्षिण कश्मीर को जम्मू के किश्तवाड़, राजौरी-पुंछ जिलों से जोड़ता है), और कश्मीर के अनंतनाग को जम्मू क्षेत्र के किश्तवाड़ से जोड़ने वाला सिंथन रोड यातायात के लिए खुला है. यातायात पुलिस ने यात्रियों को लेन अनुशासन का पालन करने की सलाह दी है. ओवरटेकिंग से बचने की चेतावनी दी है.
