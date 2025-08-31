ETV Bharat / bharat

श्रीनगर-जम्मू राज मार्ग पर यातायात बहाल होने में लग सकता 20 से 25 दिन, भूस्खलन से मार्ग अवरुद्ध - KASHMIR HIGHWAY LANDSLIDES

मुख्यमंत्री ने सड़क मार्ग से रामबन और उधमपुर में सबसे अधिक प्रभावित इलाकों का दौरा किया.

Kashmir Highway Landslides
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला रामबन में जम्मू-श्रीनगर राजमार्ग के क्षतिग्रस्त हिस्से का निरीक्षण करते हुए. (PTI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 31, 2025 at 6:48 PM IST

3 Min Read

रामबन/उधमपुर: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने रविवार को कहा कि हाल ही में भारी बारिश के कारण कई स्थानों पर हुए भूस्खलन से जम्मू-श्रीनगर राजमार्ग को भारी नुकसान पहुंचा है. इसे पूरी तरह से बहाल करने में 25 दिन तक का समय लग सकता है. राहत की बात यह है कि, बहाली का काम पूरा होने तक सरकार के पास "वैकल्पिक" मार्ग है.

मुख्यमंत्री ने सड़क मार्ग से रामबन और उधमपुर में सबसे अधिक प्रभावित इलाकों का दौरा किया. रामबन के मरूग में संवाददाताओं से कहा, "राजमार्ग अधिकारियों ने मुझे बताया कि राजमार्ग की पूर्ण बहाली में 20 से 25 दिन लग सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक विकल्प है क्योंकि वैकल्पिक मार्ग पर दो-तरफ़ा यातायात संभव हो सकता है." मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक उधमपुर में मरम्मत कार्य पूरा नहीं हो जाता, तब तक सामान्य यातायात बहाल नहीं हो सकता.

Kashmir Highway Landslides
उधमपुर में जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन के बाद मलबा हटाने का काम चल रहा है. (PTI)

उधमपुर में, मुख्यमंत्री को उपायुक्त सलोनी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यातायात राजा आदिल ने जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया. उमर ने कहा कि पहले के विपरीत, राजमार्ग पर सबसे अधिक समस्याग्रस्त क्षेत्र रामबन-बनिहाल खंड नहीं, बल्कि उधमपुर सेक्टर है.

शनिवार को उमर ने भारी बारिश और बादल फटने से हुए व्यापक नुकसान के मद्देनजर केंद्र शासित प्रदेश में एनएच 44 और अन्य प्रमुख सड़कों की स्थिति की समीक्षा के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की. मुख्यमंत्री द्वारा गृह मंत्री अमित शाह को स्थिति के बारे में जानकारी दिए जाने की उम्मीद है, जो रविवार शाम को बाढ़ की स्थिति का आकलन करने के लिए दो दिवसीय दौरे पर जम्मू पहुंच रहे हैं.

राजमार्ग लगातार छठे दिन भी अवरुद्धः

जम्मू-श्रीनगर राजमार्ग रविवार को लगातार छठे दिन भी अवरुद्ध रहा, क्योंकि रामबन जिले के मरूग क्षेत्र और उधमपुर जिले के जखेनी और चेनानी के बीच राजमार्ग पर कई भूस्खलन हुए. जम्मू-कश्मीर यातायात विभाग, जो शनिवार को राजमार्ग पर फंसे वाहनों को निकाल रहा था, ने थराड पुल के ऊपरी हिस्से से बल्ली नाले के पास पेट्रोल पंप तक सड़क का हिस्सा धंसने के बाद राजमार्ग को फिर से बंद कर दिया.

ज़िला प्रशासन द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि डीसी और एसएसपी ने मुख्यमंत्री को सड़क संपर्क बहाल करने में आ रही प्रमुख बाधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी, जिनमें भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन, क्षतिग्रस्त सड़क मार्ग और पहाड़ी ढलानों से लगातार बहता मलबा शामिल है.

विज्ञप्ति में कहा गया है कि अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि सड़क संपर्क बहाल करने का काम युद्धस्तर पर किया जा रहा है, लेकिन प्रतिकूल मौसम और बार-बार हो रहे भूस्खलन के कारण वाहनों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने में गंभीर चुनौतियां आ रही हैं.

जम्मू-कश्मीर यातायात पुलिस के अनुसार, श्रीनगर-सोनमर्ग-गुमरी रोड, मुगल रोड (जो दक्षिण कश्मीर को जम्मू के किश्तवाड़, राजौरी-पुंछ जिलों से जोड़ता है), और कश्मीर के अनंतनाग को जम्मू क्षेत्र के किश्तवाड़ से जोड़ने वाला सिंथन रोड यातायात के लिए खुला है. यातायात पुलिस ने यात्रियों को लेन अनुशासन का पालन करने की सलाह दी है. ओवरटेकिंग से बचने की चेतावनी दी है.

इसे भी पढ़ेंः

रामबन/उधमपुर: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने रविवार को कहा कि हाल ही में भारी बारिश के कारण कई स्थानों पर हुए भूस्खलन से जम्मू-श्रीनगर राजमार्ग को भारी नुकसान पहुंचा है. इसे पूरी तरह से बहाल करने में 25 दिन तक का समय लग सकता है. राहत की बात यह है कि, बहाली का काम पूरा होने तक सरकार के पास "वैकल्पिक" मार्ग है.

मुख्यमंत्री ने सड़क मार्ग से रामबन और उधमपुर में सबसे अधिक प्रभावित इलाकों का दौरा किया. रामबन के मरूग में संवाददाताओं से कहा, "राजमार्ग अधिकारियों ने मुझे बताया कि राजमार्ग की पूर्ण बहाली में 20 से 25 दिन लग सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक विकल्प है क्योंकि वैकल्पिक मार्ग पर दो-तरफ़ा यातायात संभव हो सकता है." मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक उधमपुर में मरम्मत कार्य पूरा नहीं हो जाता, तब तक सामान्य यातायात बहाल नहीं हो सकता.

Kashmir Highway Landslides
उधमपुर में जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन के बाद मलबा हटाने का काम चल रहा है. (PTI)

उधमपुर में, मुख्यमंत्री को उपायुक्त सलोनी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यातायात राजा आदिल ने जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया. उमर ने कहा कि पहले के विपरीत, राजमार्ग पर सबसे अधिक समस्याग्रस्त क्षेत्र रामबन-बनिहाल खंड नहीं, बल्कि उधमपुर सेक्टर है.

शनिवार को उमर ने भारी बारिश और बादल फटने से हुए व्यापक नुकसान के मद्देनजर केंद्र शासित प्रदेश में एनएच 44 और अन्य प्रमुख सड़कों की स्थिति की समीक्षा के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की. मुख्यमंत्री द्वारा गृह मंत्री अमित शाह को स्थिति के बारे में जानकारी दिए जाने की उम्मीद है, जो रविवार शाम को बाढ़ की स्थिति का आकलन करने के लिए दो दिवसीय दौरे पर जम्मू पहुंच रहे हैं.

राजमार्ग लगातार छठे दिन भी अवरुद्धः

जम्मू-श्रीनगर राजमार्ग रविवार को लगातार छठे दिन भी अवरुद्ध रहा, क्योंकि रामबन जिले के मरूग क्षेत्र और उधमपुर जिले के जखेनी और चेनानी के बीच राजमार्ग पर कई भूस्खलन हुए. जम्मू-कश्मीर यातायात विभाग, जो शनिवार को राजमार्ग पर फंसे वाहनों को निकाल रहा था, ने थराड पुल के ऊपरी हिस्से से बल्ली नाले के पास पेट्रोल पंप तक सड़क का हिस्सा धंसने के बाद राजमार्ग को फिर से बंद कर दिया.

ज़िला प्रशासन द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि डीसी और एसएसपी ने मुख्यमंत्री को सड़क संपर्क बहाल करने में आ रही प्रमुख बाधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी, जिनमें भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन, क्षतिग्रस्त सड़क मार्ग और पहाड़ी ढलानों से लगातार बहता मलबा शामिल है.

विज्ञप्ति में कहा गया है कि अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि सड़क संपर्क बहाल करने का काम युद्धस्तर पर किया जा रहा है, लेकिन प्रतिकूल मौसम और बार-बार हो रहे भूस्खलन के कारण वाहनों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने में गंभीर चुनौतियां आ रही हैं.

जम्मू-कश्मीर यातायात पुलिस के अनुसार, श्रीनगर-सोनमर्ग-गुमरी रोड, मुगल रोड (जो दक्षिण कश्मीर को जम्मू के किश्तवाड़, राजौरी-पुंछ जिलों से जोड़ता है), और कश्मीर के अनंतनाग को जम्मू क्षेत्र के किश्तवाड़ से जोड़ने वाला सिंथन रोड यातायात के लिए खुला है. यातायात पुलिस ने यात्रियों को लेन अनुशासन का पालन करने की सलाह दी है. ओवरटेकिंग से बचने की चेतावनी दी है.

इसे भी पढ़ेंः

For All Latest Updates

TAGGED:

KASHMIR HIGHWAY UPDATESRINAGAR JAMMU ROAD BLOCKश्रीनगर जम्मू राज मार्गजम्मू कश्मीर मौसम का हालKASHMIR HIGHWAY LANDSLIDES

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

पहलगाम हमले पर जापान ने दिया भारत का साथ, कहा- आतंकियों के खिलाफ हो कड़ी कार्रवाई

भारतीय उद्योग की 'रीढ़' खतरे में: SMEs लगा रहे सरकार से गुहार

अल्लू अर्जुन की दादी का 94वें की उम्र में निधन, शूट कैंसल कर घर पहुंचे 'पुष्पा' स्टार, आज होगा अंतिम संस्कार

Explained : टैरिफ लागू होने के बाद भारत ने कौन-कौन से उठाए कदम, क्या लॉंग टर्म पर पड़ेगा असर ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.