श्रीनगर-जम्मू हाईवे बंद: दो सप्ताह से फंसे हैं 8000 ट्रक, भूखे मर रहे मवेशी, चालक हताश

कश्मीर की मांस आपूर्ति मुख्य रूप से उसके पशुधन उद्योग पर निर्भर है. सभी शादी की पार्टियां, सभी पारिवारिक समारोह और मीट की दुकानें दूसरे राज्यों से आने वाले जानवरों की निरंतर आवाजाही पर निर्भर हैं. लेकिन हाईवे जाम होने के कारण, श्रीनगर की मीट दुकानों में पहले से ही कमी देखी जा रही है और कीमतें बढ़ रही हैं.

उन्होंने ईटीवी भारत को बताया, "हर ट्रक में लगभग 180 जानवर हैं. इस तरह 11,000 से ज्यादा बकरियां और भेड़ें फंस गई हैं. कुछ तो भूख-प्यास से मर चुकी हैं, कई अन्य मरने के कगार पर हैं. अब तक 16 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है. लेकिन इससे भी बुरी बात यह है कि वे हमारी आंखों के सामने मर रही हैं."

ऑल कश्मीर बुचर्स एसोसिएशन के प्रमुख खजीर मुहम्मद रेगू के लिए यह त्रासदी आर्थिक और नैतिक दोनों है. उन्होंने मवेशी लदे कम से कम 65 ट्रकों की गिनती की है जो जम्मू से श्रीनगर के लिए रवाना हुए थे, लेकिन अभी तक नहीं पहुंचे हैं.

270 किलोमीटर लंबा यह हाईवे कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण मार्ग है. पिछले महीने उधमपुर के आसपास अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन से हुए विनाश के बाद से इस पर भारी यातायात बंद है. जो पहले व्यापार का मुख्य मार्ग था, अब वाहन चालकों के लिए भयानक सपना बन गया है.

जम्मू: श्रीनगर-जम्मू नेशनल हाईवे भारी वाहनों के लिए बंद होने से भेड़ और बकरियों से लदे दर्जनों ट्रक दो सप्ताह से अधिक समय से बिना भोजन या पानी के फंसे हुए हैं, जिसके कारण कई मवेशियों की मौतें हुई हैं. अधिकारियों ने बताया कि दो हफ्तों से भी ज्यादा समय से, हजारों जानवर चिलचिलाती धूप में धातु के कंटेनरों में फंसे हुए हैं, उनकी जान खतरे में है. कुछ तो पहले ही बेहोश हो चुके हैं और कुछ कमजोर दिख रहे हैं.

रेगू ने बताया, "ये जानवर उधार के पैसों से खरीदे गए थे. अगर ये इसी तरह मर गए, तो इस व्यापार पर निर्भर रहने वाले पूरे परिवार बिखर जाएंगे. सरकार को तुरंत हस्तक्षेप करना होगा. इसमें इंसानों और जानवरों, दोनों की जान शामिल है."

श्रीनगर-जम्मू हाईवे बंद होने से फंसे ट्रक ड्राइवर (ETV Bharat)

संकट पशुधन तक ही सीमित नहीं है. इस संकट ने कश्मीर के बागवानी उद्योग, खासकर सेब उद्योग को, पूरी तरह से चौपट कर दिया है, जो हर साल लगभग 8,000 करोड़ रुपये कमाता है और भारत के सेब उत्पादन का 80 प्रतिशत है. कई किलोमीटर लंबे जाम में फंसे ट्रकों में सेब, आलू और प्याज सड़ रहे हैं.

NHAI पूरी तरह नाकाम...

वरिष्ठ सीपीएम नेता और कुलगाम के पूर्व विधायक मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा, "फलों की सभी मंडियां बंद हैं. सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को हो रहा है. यह यातायात की समस्या नहीं, बल्कि रोजी-रोटी का संकट है. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) पूरी तरह नाकाम हो गया है."

श्रीनगर-जम्मू हाईवे पर फंसे ट्रक (ETV Bharat)

तारिगामी ने सवाल किया, "अगर एनएचएआई 16 दिनों में एक किलोमीटर सड़क की मरम्मत नहीं कर पाता है, तो इस संस्था का क्या फायदा? ऐसी संस्था को सेब के ट्रकों पर टोल वसूलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है. सरकार को हर जिले में कोल्ड स्टोरेज यूनिट भी खोलनी चाहिए ताकि किसान ऐसे समय में अपनी उपज रख सकें. वरना हम उन्हें साल-दर-साल दिवालिया बना रहे हैं."

ट्रैफिक पुलिस का बयान

आईजीपी ट्रैफिक कार्यालय के एक शीर्ष अधिकारी ने ईटीवी भारत से पुष्टि की कि हाईवे के दोनों ओर करीब 8,000 लॉरियां फंसी हुई हैं. अधिकारी ने कहा, "ये जानवरों से भरे ट्रक हैं और फल-सब्जियां ले जाने वाले ट्रक भी हैं. हमारा विभाग चौबीसों घंटे स्थिति पर नजर रखता है, खासकर खराब होने वाली चीजों और जानवरों से भरे ट्रकों पर."

श्रीनगर-जम्मू हाईवे पर फंसे ट्रक (ETV Bharat)

ड्राइवरों का कहना है कि आश्वासनों के बावजूद वे खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं. उन्होंने कहा, "हमारे पास न खाना है, न पानी, न ही कोई और सुविधा."

बेंगलुरु के एक ट्रक ड्राइवर सुदर्शन कुछ हफ्ते पहले सैन्य वर्दियों की एक खेप लेकर घर से निकले थे. वह 15 दिनों से नगरोटा के पास फंसे हुए हैं. उन्होंने कहा, "यहां हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है. न खाना, न पानी, न शौचालय." सुदर्शन ने अपने फंसे हुए ट्रक के पास खड़े होकर कहा, "हमारे पैसे खत्म हो गए हैं. पुलिस बस इंतजार करने को कहती है. लेकिन इंतजार करना यातना बन गया है. हम इस सड़क पर कैदियों की तरह रह रहे हैं."

बिहार के एक ट्रक ड्राइवर राज देव, जम्मू से निकलने के बाद से कई दिनों से इंतजार कर रहे हैं. उन्होंने कहा, "मैं अपने ट्रक के लोन के लिए हर महीने बैंक को 40,000 रुपये देता हूं. अगर यही हाल रहा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा. हमारी मदद कौन करेगा? सरकार को तुरंत इस सड़क को फिर से खुलवाना चाहिए."

हाईवे के दूसरी तरफ फंसे, बांदीपुरा जिले के एक ड्राइवर आकिब अहमद की भी यही कहानी थी. वह हरियाणा से माल लेकर आए थे, लेकिन कई दिनों से फंसे हुए हैं. आकिब ने बताया, "हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, सोने के लिए जगह नहीं है. पानी भी खत्म हो रहा है. हममें से कुछ लोग एक-दूसरे से बिस्कुट उधार ले रहे हैं. अगर यह सब नहीं रोका गया, तो हमारे ट्रक चलने से पहले ही हम भूख से मर जाएंगे."

