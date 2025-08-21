श्रीनगर: श्रीनगर के प्रदर्शनी मैदान में हुए बम विस्फोट में एक युवा कश्मीरी मैकेनिक की मौत के लगभग 40 साल बाद, एक स्थानीय अदालत ने जम्मू-कश्मीर सरकार को उसके परिवार को मुआवजा देने का आदेश दिया है.

अदालत ने यह भी कहा कि राज्य के अधिकारी सार्वजनिक स्थानों पर नागरिकों की सुरक्षा के अपने कर्तव्य में विफल रहे हैं. 14 अक्टूबर 1985 को राधा थिएटर एग्जीबिशन सेक्शन में हुए एक शक्तिशाली विस्फोट के एक दिन बाद गंभीर चोटों के कारण 22 साल के अविस अहमद शाह की मौत हो गई थी.

अपने 20 पेज के फैसले में सेकेंड एडिशनल जज श्रीनगर, स्वाति गुप्ता ने अविस अहमद शाह के परिवार को 3.24 लाख रुपये का मुआवजा दिए जाने और 1986 में मुकदमा दायर करने की तिथि से भुगतान होने तक आठ प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी दिया जाए.

जज गुप्ता ने 20 अगस्त (बुधवार) को घोषित अपने 41-सूत्रीय फैसले में लिखा, "यदि सरकार की किसी एजेंसी या विभाग को किसी विशेष स्थान पर कानून और व्यवस्था बनाए रखने और सुरक्षा का कार्य सौंपा गया है, जहां बड़ी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद है और ऐसे सार्वजनिक स्थान पर प्रवेश शुल्क भी लिया जा रहा है, तो सरकार से संबंधित ऐसी एजेंसी या विभाग सौंपे गए कार्य को पूरा करने और वह भी पूरी संतुष्टि के साथ करने के अपने दायित्व और जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता है."

सालों के अनिश्चित सरकारी प्रतिनिधित्व के बाद एकपक्षीय रूप से सुनाया गया यह फैसला श्रीनगर की अदालतों में सबसे लंबे समय से चल रहे सिविल मुकदमों में से एक है, जिसकी उत्पत्ति मई 1986 में शाह के पिता मोहम्मद यूसुफ शाह द्वारा दायर एक शिकायत से हुई थी. बड़े शाह ने हर्जाने के रूप में 3.84 लाख रुपये की मांग की, यह तर्क देते हुए कि उनके बेटे की मौत राज्य एजेंसियों द्वारा प्रवेश को विनियमित करने और सरकार द्वारा संचालित प्रदर्शनी में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार लापरवाही का परिणाम थी.

यूसुफ शाह ने 1998 में मरने से पहले एक दशक से अधिक समय तक मामले को आगे बढ़ाया. उनकी विधवा, खतीजा, और बच्चों शौकत, नकीब, मुश्ताक, तहमीना और जाहिदा को वादी के रूप में प्रतिस्थापित किया गया.

सरकार ने इस दावे का विरोध करते हुए तर्क दिया कि यह विस्फोट एक आतंकवादी कृत्य था जिसे कुछ आतंकवादी समूहों या एक भूमिगत संगठन ने अंजाम दिया था. अधिकारियों ने कहा कि आयोजन स्थल की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाए गए. उनकी ओर से कोई लापरवाही नहीं हुई.

हालांकि, जज गुप्ता ने इस बचाव को खारिज कर दिया. उन्होंने लिखा, "प्रतिवादियों की ओर से दिए गए इस तर्क पर इस अदालत में आम सहमति नहीं है... कानून-व्यवस्था लागू करने वाली मशीनरी इस तरह का बयान देती है. यह लाचारी की एक ऐसी तस्वीर पेश करती है जिसका कुल मिलाकर आम जनता के इस विश्वास को कम करने वाला प्रभाव पड़ता है. उन्हें हिंसा के हमलों से प्रभावी ढंग से बचाया जा रहा है.

अदालती रिकॉर्ड में पड़ोसियों और रिश्तेदारों की गवाही शामिल है, जिन्होंने विस्फोट की रात की घटना का पूरा विवरण है. एक गवाह, फारूक अहमद रेशी ने अदालत को बताया कि 13 अक्टूबर, 1985 को रात लगभग 8:45 बजे जब विस्फोट हुआ, तब वह प्रदर्शनी परिसर में था. उसने याद किया कि शाह गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसे सौरा स्थित शेर-ए-कश्मीर आयुर्विज्ञान संस्थान (SKIMS) ले जाया गया. जहां अगली सुबह उसकी मृत्यु हो गई.

रेशी ने 1997 में गवाही देते हुए कहा कि, यह विस्फोट सरकार और पुलिस की लापरवाही के कारण हुआ. अगर पुलिस ने उचित जिम्मेदारी ली होती तो बम विस्फोट नहीं होता.

एक अन्य गवाह, फयाज अहमद रेशी ने बताया कि वह उस शाम एविस के साथ थिएटर गया था. गेट पर कड़ी तलाशी ली गई थी फिर भी एक कच्चा विस्फोटक अंदर पहुंच गया. उसने कहा कि, यह सही है कि अगर उचित जांच होती तो कोई विस्फोट नहीं होता और न ही कोई मरता. उसने 1999 में जिरह के दौरान स्वीकार किया.

अविस के भाई, नकीब अहमद शाह ने अदालत को बताया कि उसका छोटा भाई किशोरावस्था से ही एक प्रशिक्षित मैकेनिक था और मजदूरी और टिप दोनों कमाता था. नकीब ने 2008 में गवाही दी, अगर मृतक जीवित होता, तो वह 15,000 रुपये प्रति माह कमा रहा होता.

