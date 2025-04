ETV Bharat / bharat

आंध्र प्रदेश में श्री वराहालक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में बड़ा हादसा, दीवार ढहने से 8 भक्तों की मौत, कई घायल - SIMHACHALAM TEMPLE TRAGEDY

आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में श्री वराहालक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में हुए हादसे का दृश्य ( ETV Bharat AP Desk )

By ETV Bharat Hindi Team Published : April 30, 2025 at 7:24 AM IST | Updated : April 30, 2025 at 7:37 AM IST 2 Min Read

विशाखापट्टनम: आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के श्री वराहालक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में बड़ा हादसा हो गया. मंदिर परिसर में एक 20 फीट की दीवार ढड गई. इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई जबकि 4 अन्य घायल हो गए. हादसे के समय चंदनोत्सवम उत्सव मनाया जा रहा था. एसडीआरएफ और एनडीआरएफ कर्मियों की ओर से राहत बचाव अभियान चलाया गया है. श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी के वार्षिक चंदनोत्सव के लिए सैकड़ों श्रद्धालु सिंहाचलम दिव्य क्षेत्र पहुंचे थे. इसी क्रम में भारी बारिश के कारण 300 रुपये के टिकट काउंटर के पास 20 फीट लंबी दीवार गिर गई. इस घटना में मलबे में दबने से 8 लोगों की मौत हो गई. मृतकों में तीन महिलाएं शामिल हैं.

चार अन्य घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया. शवों को विशाखापत्तनम केजीएच ले जाया गया. अधिकारियों ने बताया कि मृतकों की संख्या बढ़ने की संभावना है. पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें राहत-बचाव अभियान में जुटी हैं. गृह मंत्री अनीता और कलेक्टर हरिंद्र प्रसाद और सीपी शंखब्रत बागची घटनास्थल पर बचाव अभियान की निगरानी कर रहे हैं. विशाखापट्टनम के श्री वराहलक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में चंदनोत्सव के दौरान 20 फीट की दीवार ढहने से वार्षिक चंदनोत्सव के दौरान अचानक मातम छा गया. मंदिर में चीख पुकार मच गई. श्रद्धालु जान बचाकर इधर उधर भागने लगे. दीवार के मलबे की चपेट में कई भक्त आ गए. लोगों को दीवार परिसर स्थित दीवार के गिरने का जरा भी अहसास नहीं था. एसडीआरएफ और एनडीआरएफ द्वारा खोज और बचाव अभियान चलाया गया है. प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं. अधिकारियों की निरगरानी में भक्तों को बचाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है. इस दौरान काफी संख्या में स्थानीय लोग भी पहुंच गए और लोगों को बचाने में मदद कर रहे हैं. जिला कलेक्टर हरेंद्र प्रसाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीमों की निगरानी कर रहे हैं. वहीं, आंध्र प्रदेश के गृह और आपदा प्रबंधन मंत्री वंगलपुडी अनिता भी मौके पर मौजूद हैं. ये भी पढ़ें- तिरुपति में भीषण सड़क हादसा, 5 लोगों की हुई दर्दनाक मौत, 2 की हालत गंभीर

