बिहार में श्रीलंकाई पर्यटक की मौत, राजगीर में पहाड़ चढ़ाई के दौरान आया हार्ट अटैक

राजगीर में श्रीलंकाई पर्यटक की मौत हो गयी. पर्यटक 87 सदस्य के साथ पहाड़ चढ़ रहे थे, इसी दौरान हार्ट अटैक आया.

Sri Lankan Tourist Died In Rajgir
राजगीर में श्रीलंकाई पर्यटक की मौत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 22, 2025 at 6:32 PM IST

नालंदा: बिहार के राजगीर में श्रीलंकाई पर्यटक की मौत हार्ट अटैक से हो गयी. मृतक की पहचान श्रीलंका के कोलंबो निवासी पराना मैननागे के पुत्र धनपाल मैननागे ( 74) के रूप में की गयी. पुलिस के अनुसार धनपाल अपने 87 सदस्यीय दल के साथ 13 सितंबर को भारत भ्रमण पर पहुंचे थे.

19 सितंबर को बिहार पहुंचे: पहले दक्षिण भारत का भ्रमण करने के बाद सभी सदस्य 19 सितंबर को बोधगया पहुंचे थे. बोधगया में घूमने के बाद 22 सितंबर को राजगीर आए. सोमवार की सुबह 6:30 बजे विश्व शांति स्तूप देखने के लिए जा रहे थे. रास्ते में लंबी सीढ़ी चढ़नी होती है. सीढ़ी चढ़ाई के दौरान गृद्धकूट पर्वत पर धनपाल मैननागे के सीने में दर्द होने लगा और बेहोश होकर गिर पड़े

पर्यटक साथी (ETV Bharat)

सीपीआर से नहीं आया होश: साथी सदस्यों को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, धनपाल को सीपीआर देने की कोशिश की गयी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. इसके बाद रोप-वे प्रबंधन की मदद से अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया.

"हर्ट अटैक से मौत की आशंका है. इस घटना की जानकारी रोप-वे प्रबंधक द्वारा दी गई. फौरन एंबुलेंस से पर्यटक को लाया गया, लेकिन तब तक मौत हो चुकी थी." -डॉ. गौरव, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, राजगीर

पोस्टमार्टम से इंकार: पर्यटक की मौत के बाद अस्पताल प्रबंधक ने पुलिस को इसकी जानकारी दी. स्थानीय पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने का प्रयास किया, लेकिन साथी पर्यटक ने समय और अन्य कारणों का हवाला देकर पोस्टमार्टम कराने से इंकार कर दिया. इसके बाद शव को साथी पर्यटक को सौंप दिया गया.

"श्रीलंकाई टीम में शामिल धनपाल बोधगया से भ्रमण करते हुए सोमवार को राजगीर पहुंचे थे. गृद्धकूट पर्वत की सीढ़ियां चढ़ते वक्त मौत हो गई. डॉक्टर ने हर्ट अटैक से मौत की आशंका जतायी है. हालांकि साथी पर्यटक ने पोस्टमार्टम कराने से इंकार कर दिया." -रमण कुमार, थानाध्यक्ष, राजगीर

दिल्ली से श्रीलंका जाएगा शव: इस घटना को लेकर श्रीलंकाई बौद्ध मठ के महंत डॉ. महेंद्र चंद्र ने बताया कि वे सूचना मिलने के बाद पर्यटक से मिले. विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई के तहत शव को श्रीलंका भेजा गया. शव को एंबुलेंस से दिल्ली एयरपोर्ट और इसके बाद वहां से श्रीलंका भेजा जाएगा.

Viswa Shanti Stupa
विश्व शांति स्तूप (Tourism Depertment)

महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है राजगीर: राजगीर धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है. हिन्दू, बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायियों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल भी है. यहां घूमने के लिए गृद्धकूट पर्वत जो बौद्ध धर्म के लिए पवित्र स्थल है. इसी पर्वत पर भगवान बुद्ध ने उपदेश दिए थे.

विश्व शांति स्तूप: यह एक विशाल सफेद रंग का स्तूप है, जो गृद्धकूट पर्वत की चोटी पर स्थित है. इस स्तूप में भगवान बुद्ध के चार प्रमुख जीवन घटनाओं के चित्र बने हैं. इसके अलावा राजगीर हॉट स्प्रिंग्स (गर्म पानी का कुंड), जैविक उद्यान आदि शामिल हैं.

