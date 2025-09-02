कोलकाता: दुर्गा पूजा बस कुछ ही दिन दूर है. इस बीच अलीपुर मौसम विभाग ने एक आपदा की भविष्यवाणी की है. मौसम विभान ने राज्य में एक तूफान मोर्चे की भविष्यवाणी की है. यहां सोमवार आधी रात से ही कोलकाता और आसपास के इलाकों में गरज के साथ बारिश शुरू हो गई है. राज्य के लोग पूजा की पूर्व संध्या पर इस आपदा में सिंदूरी बादलों का नजारा देख रहे हैं.

हाल ही में उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर जैसे पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश और भूस्खलन ने आपदाएं देखने को मिली, जिसके बारे में लगभग सभी अवगत हैं. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार भौगोलिक कारणों से इस राज्य में बादल फटने का खतरा कम ह, लेकिर यहां 'तूफानी मोर्चा' चर्चा का केंद्र बना हुआ है.

तूफानी मोर्चा क्या है?

मौसम विज्ञानियों का कहना है कि तूफानी मोर्चा एक अचानक बनने वाली मौसमी दीवार या सीमा होती है, जो वास्तव में एक तेज 'वाइंड कॉलिजन लाइन' होती है. इसमें गर्म, आर्द्र हवा और शुष्क, ठंडी हवा के आपस में टकराने से तेज हवाएं बनती हैं. इसे तूफानी मोर्चा कहते हैं. दो प्रकार की हवाओं के टकराने से एक विशाल क्यूम्यलोनिम्बस बादल बनता है. इसके परिणामस्वरूप बिजली चमकती है, भारी बारिश होती है. इस तेज तूफान के कारण ओले भी पड़ सकते हैं और आपदा का खतरा बना रहता है.

तूफानी मार्चा कब बनता है?

मौसम विज्ञानियों के अनुसार तूफानी मोर्चा बहुत कम समय में बनता है. परिणामस्वरूप, चारों ओर अचानक अंधेरा छा जाता है और बिजली, भारी बारिश और गरज के साथ तूफ़ान की स्थिति पैदा हो जाती है.

खतरनाक क्यों होता है यह?

तूफानी मार्चा भारी बारिश के साथ बारिश, छिटपुट बारिश और तेज हवाएं ला सकता है. यह पल भर में सब कुछ तबाह कर सकता है.

अलीपुर मौसम विभाग का पूर्वानुमान

सोमवार से मंगलवार सुबह 11बजे तक इस तेज तूफ़ान के कारण बंगाल के आसमान में आफत का खतरा मंडरा रहा है. अलीपुर मौसम विभाग ने हुगली, हावड़ा, कोलकाता, पूर्वी मेदिनीपुर, पूर्वी बर्दवान, नदिया और 24 परगना में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट पहले ही जारी कर दिया है. साथ ही, मछुआरों के समुद्र में जाने पर भी रोक लगा दी गई है.

सोमवार आधी रात से राज्य में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश शुरू हो गई है. मौसम विभाग के विशेष बुलेटिन के अनुसार समुद्र में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है. इसके साथ ही मानसून अक्ष रेखा भी बन रही है. इसके परिणामस्वरूप, अगले रविवार तक दक्षिण बंगाल में गरज के साथ बारिश जारी रहेगी.

इसके अलावा4 उत्तर बंगाल में भी बारिश जारी रहेगी. अगले रविवार तक कुछ उत्तरी जिलों में भारी बारिश की संभावना है. शेष सभी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है.

