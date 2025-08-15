ETV Bharat / bharat

आपदा से कराहते धराली में दिखी देशभक्ति की भावना, पूरे जज्बे से मनाया स्वतंत्रता दिवस - INDEPENDENCE DAY 2025

प्राकृतिक आपदा के बावजूद धराली, हर्षिल, मुखबा क्षेत्र के लोगों ने पूरे देशभक्ति की भावना के साथ मनाया स्वतंत्रता दिवस,फिर से संवारने का लिया संकल्प

Independence Day in Dharali
धराली में मनाया गया स्वतंत्रता दिवस (फोटो सोर्स- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 15, 2025

उत्तरकाशी: इस वक्त उत्तरकाशी का धराली आपदा की मार से कराह रहा है, लेकिन इस आपदा की विभीषिका के बीच भी धराली हर्षिल, मुखबा क्षेत्र के लोगों का राष्ट्र प्रेम और जज्बा कम नहीं हुआ. लोगों ने अदम्य साहस और देशभक्ति की भावना के साथ 79 वां स्वतंत्रता दिवस पूरे गरिमा के साथ मनाया. साथ ही धराली आपदा में मारे गए लोगों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की. उनकी आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन धारण किया.

बता दें कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आज धराली, हर्षिल, मुखबा में सुबह 9 बजे ध्वजारोहण कर राष्ट्रगान गाया गया. इस अवसर पर आपदा राहत कार्यों में लगे कर्मियों, पुलिस बल, आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ ने भी ध्वजारोहण किया. आपदा प्रभावित क्षेत्र में स्थानीय नागरिकों, युवाओं और बुजुर्गों ने भी आजादी के इस पर्व में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया. वहीं, आपदा में मारे गए पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट कीं.

आपदा से कराहते धराली में दिखी देशभक्ति की भावना (वीडियो सोर्स- ETV Bharat)

देशभक्ति की भावना अडिग: इस दौरान वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि 'भले ही आपदा ने भौतिक क्षति पहुंचाई हो, लेकिन हमारी आत्मा और देशभक्ति की भावना अडिग है. यह स्वतंत्रता दिवस न केवल आजादी का प्रतीक है, बल्कि हमारी एकजुटता, साहस और संघर्ष की जीवंत मिसाल भी है.'

Uttarkashi Dharali Disaster
धराली में आपदा (फाइल फोटो- Local Resident)

आपदा से प्रभावित क्षेत्र को फिर से संवारने का लिया संकल्प: वहीं, कार्यक्रम के समापन पर शांति और समृद्धि की कामना के साथ संकल्प लिया गया कि 'हम सभी मिलकर पुनर्निर्माण में अपना योगदान देंगे. साथ ही आपदा से प्रभावित क्षेत्र को फिर से संवारेंगे.' इस अवसर पर गंगोत्री मंदिर समिति के सचिव सुरेश सेमवाल, तहसीलदार सुरेश सेमवाल समेत अन्य अधिकारी एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे.

Dharali Independence Day
धराली में स्वतंत्रता दिवस (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

दो बुजुर्ग बीमार महिलाओं को हेलीकॉप्टर से लाया गया उत्तरकाशी: वहीं, प्राकृतिक आपदा से प्रभावित धराली एवं अन्य सीमांत क्षेत्र के गंभीर रूप से बीमार मरीजों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से जिला अस्पताल उत्तरकाशी भेजा गया. जिसमें जसपुर गांव की 75 वर्षीय प्रतिमा देवी लंबे समय से सांस की बीमारी से पीड़ित और पेट संबंधी गंभीर समस्या से जूझ रहीं 61 वर्षीय बुजुर्ग महिला चंद्रबाला को एयरलिफ्ट किया गया.

Uttarkashi Dharali Disaster
आपदा के वक्त का नजारा (फाइल फोटो- Local Resident)

गर्भवती महिला को भी हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर पहुंचाया गया अस्पताल: इसके अलावा जसपुर गांव की 3 माह की गर्भवती महिला निर्मला देवी को अचानक पेट में तेज दर्द की शिकायत हुई. हर्षिल में प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें भी हेलीकॉप्टर के माध्यम से जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उनकी आवश्यक जांच और इलाज किया जा रहा है.

Dharali Independence Day
सीमांत क्षेत्र में मनाया गया स्वतंत्रता दिवस (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

5 अगस्त को धराली में आई थी आपदा: गौर हो कि बीती 5 अगस्त को दोपहर करीब डेढ़ के आस पास धराली में खीर गाड़ में अचानक सैलाब आ गया था. जिसने चंद मिनटों में ही पूरे धराली बाजार को तहस-नहस कर दिया. जिसमें मकान, होटल, होमस्टे, दुकानें और सेब के बगीचों का नामोनिशान मिट गया. इस सैलाब में कई लोग लापता हो गए. जिसमें स्थानीय लोगों के साथ ज्यादातर नेपाली और बिहार के लोग शामिल हैं.

37 किमी पैदल सफर कर धराली पहुंचा ईटीवी भारत, यहां जारी है जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद

''मैं मलबे में आधे से ज्यादा दबा हूं, मुझे बचा ले बेटा'', सुशील के कानों में गूंज रहे पिता के आखिरी शब्द

'ब्लास्ट जैसी आवाज आई, सब खत्म हो गया', चिल्लाते रहे धराली के जय भगवान, आंखों के सामने तबाह हुआ 2 मंजिला होटल

धराली आपदा में कल्प केदार ने ली समाधि, केदारनाथ से भी पहले पांडवों ने बनाया था ये मंदिर, जानें महत्व

