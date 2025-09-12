ETV Bharat / bharat

कांडला एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद स्पाइसजेट के विमान का पहिया टूटा, मुंबई हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग

फ्लाइट के शुरुआती समय में हुई इस घटना के बावजूद विमान ने अपनी यात्रा जारी रखी और सुरक्षित रूप से लैंड हो गया. बता दें कि कांडला से मुंबई के लिए उड़ान भरने वाले स्पाइसजेट Q400 विमान का पहिया बाद में रनवे पर पाया गया.

मुंबई: स्पाइसजेट बॉम्बार्डियर Q400 विमान में शुक्रवार को उस समय खराबी आ गई जब गुजरात के कांडला हवाई अड्डे से उड़ान भरते समय उसका एक पहिया टूट कर गिर गया. घटना उस समय हुई, जब 75 यात्रियों को लेकर यह विमान मुंबई के लिए रवाना होने वाला था.

मुंबई हवाई अड्डे पर फुल इमरजेंसी

जानकारी के मुताबिक सुचारू लैंडिंग के बाद विमान अपनी शक्ति से टर्मिनल तक पहुंचा और सभी यात्री सामान्य रूप से उतर गए. इस समस्या की सूचना मिलने के बाद मुंबई हवाई अड्डे पर फुल इमरजेंसी घोषित कर दी गई.

'विमान ने इमरजेंसी लैंडिग की'

इस संबंध में CSMIA प्रवक्ता ने कहा, "कांडला से एक विमान ने 12 सितंबर 2025 को तकनीकी समस्या की सूचना मिलने के बाद तीन बजकर मिनट पर बजे छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (CSMIA) पर आपातकालीन लैंडिंग की. एहतियात के तौर पर फुल इमरजेंसी घोषित कर दी गई. विमान रनवे 27 पर सुरक्षित रूप से उतर गया और सभी यात्री और चालक दल सुरक्षित हैं. कुछ ही देर बाद सामान्य परिचालन फिर से शुरू हो गया है.

स्पाइसजेट का बयान

वहीं, स्पाइसजेट प्रवक्ता ने कहा, "12 सितंबर को कांडला से मुंबई के लिए उड़ान भरने वाले स्पाइसजेट Q400 विमान का एक बाहरी पहिया उड़ान भरने के बाद रनवे पर गिर गया. विमान ने मुंबई की अपनी यात्रा जारी रखी और सुरक्षित रूप से उतर गया. सुचारू लैंडिंग के बाद, विमान अपनी शक्ति से टर्मिनल तक पहुंचा और सभी यात्री सामान्य रूप से उतर गए."

