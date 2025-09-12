कांडला एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद स्पाइसजेट के विमान का पहिया टूटा, मुंबई हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग
75 यात्रियों को गुजरात से मुंबई लेकर जा रहे स्पाइसजेट के विमान का एक पहिया टूट कर गिर गया.
Published : September 12, 2025 at 5:25 PM IST|
Updated : September 12, 2025 at 5:31 PM IST
मुंबई: स्पाइसजेट बॉम्बार्डियर Q400 विमान में शुक्रवार को उस समय खराबी आ गई जब गुजरात के कांडला हवाई अड्डे से उड़ान भरते समय उसका एक पहिया टूट कर गिर गया. घटना उस समय हुई, जब 75 यात्रियों को लेकर यह विमान मुंबई के लिए रवाना होने वाला था.
फ्लाइट के शुरुआती समय में हुई इस घटना के बावजूद विमान ने अपनी यात्रा जारी रखी और सुरक्षित रूप से लैंड हो गया. बता दें कि कांडला से मुंबई के लिए उड़ान भरने वाले स्पाइसजेट Q400 विमान का पहिया बाद में रनवे पर पाया गया.
SpiceJet's Q400 plane's wheel falls off after take-off from Kandla airport; aircraft makes emergency landing at Mumbai airport: Sources— Press Trust of India (@PTI_News) September 12, 2025
मुंबई हवाई अड्डे पर फुल इमरजेंसी
जानकारी के मुताबिक सुचारू लैंडिंग के बाद विमान अपनी शक्ति से टर्मिनल तक पहुंचा और सभी यात्री सामान्य रूप से उतर गए. इस समस्या की सूचना मिलने के बाद मुंबई हवाई अड्डे पर फुल इमरजेंसी घोषित कर दी गई.
'विमान ने इमरजेंसी लैंडिग की'
इस संबंध में CSMIA प्रवक्ता ने कहा, "कांडला से एक विमान ने 12 सितंबर 2025 को तकनीकी समस्या की सूचना मिलने के बाद तीन बजकर मिनट पर बजे छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (CSMIA) पर आपातकालीन लैंडिंग की. एहतियात के तौर पर फुल इमरजेंसी घोषित कर दी गई. विमान रनवे 27 पर सुरक्षित रूप से उतर गया और सभी यात्री और चालक दल सुरक्षित हैं. कुछ ही देर बाद सामान्य परिचालन फिर से शुरू हो गया है.
On September 12, an outer wheel of a SpiceJet Q400 aircraft operating from Kandla to Mumbai was found at the runway after take-off. The aircraft continued its journey to Mumbai and landed safely. Following a smooth landing, the aircraft taxied to the terminal under its own power,…— ANI (@ANI) September 12, 2025
स्पाइसजेट का बयान
वहीं, स्पाइसजेट प्रवक्ता ने कहा, "12 सितंबर को कांडला से मुंबई के लिए उड़ान भरने वाले स्पाइसजेट Q400 विमान का एक बाहरी पहिया उड़ान भरने के बाद रनवे पर गिर गया. विमान ने मुंबई की अपनी यात्रा जारी रखी और सुरक्षित रूप से उतर गया. सुचारू लैंडिंग के बाद, विमान अपनी शक्ति से टर्मिनल तक पहुंचा और सभी यात्री सामान्य रूप से उतर गए."
