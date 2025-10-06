इन शहरों से शुरू हुई अयोध्या के लिए नॉन स्टॉप फ्लाइट, दीवाली पर बेधड़क करें रामलला के दर्शन
स्पाइसजेट 8 अक्टूबर से अयोध्या के लिए दिवाली नॉन-स्टॉप उड़ानें शुरू करेगी; फुकेत के लिए भी नई अंतरराष्ट्रीय उड़ानें प्रस्तावित.
Published : October 6, 2025 at 2:03 PM IST
नई दिल्ली: स्पाइसजेट ने 8 अक्टूबर, 2025 से अयोध्या को दिल्ली, बेंगलुरु, अहमदाबाद और हैदराबाद से जोड़ने वाली विशेष दैनिक नॉन-स्टॉप दिवाली उड़ानें शुरू करने की घोषणा की है. यह नई उड़ानें श्रद्धालुओं और पर्यटकों को अयोध्या तक निर्बाध पहुँच प्रदान करेंगी और दिवाली के पावन पर्व पर श्री राम मंदिर के दर्शन का अवसर प्रदान करेंगी.
स्पाइसजेट के मुख्य व्यवसाय अधिकारी (COO) देबोजो महर्षि ने कहा, "भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या की यात्रा के लिए दिवाली से बेहतर कोई अवसर नहीं हो सकता. हमें इस पवित्र नगरी की यात्रा को श्रद्धालुओं और पर्यटकों दोनों के लिए आसान और सुविधाजनक बनाने पर खुशी है. प्रमुख महानगरों से हमारी नई दैनिक उड़ानें दिवाली के दौरान अयोध्या तक सुगम और किफायती पहुँच सुनिश्चित करेंगी, जिससे यात्री इस त्योहार को उसके सबसे दिव्य वातावरण में मना सकेंगे."
आगामी त्योहारी और सर्दियों के मौसम में कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने के लिए मुंबई से भी उड़ानें शुरू करने पर विचार किया जा रहा है. इस कदम के साथ, स्पाइसजेट अपने घरेलू नेटवर्क को मजबूत कर रही है और त्योहारी यात्रा को सभी के लिए सुविधाजनक, किफायती और सुलभ बनाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहरा रही है.
स्पाइसजेट ने इससे पहले 29 सितंबर, 2025 को दिल्ली और मुंबई से थाईलैंड के सबसे बड़े और लोकप्रिय द्वीप फुकेत के लिए दैनिक नॉन-स्टॉप उड़ानों की घोषणा की थी. यह बैंकॉक के बाद थाईलैंड में उसका दूसरा अंतरराष्ट्रीय गंतव्य होगा. दिल्ली से उड़ानें 31 अक्टूबर, 2025 से शुरू होंगी, जबकि मुंबई से सेवाएँ 6 नवंबर, 2025 से उपलब्ध होंगी.
देबोजो महर्षि ने बताया कि यह विस्तार स्पाइसजेट के अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क को और मज़बूत करेगा और भारतीय यात्रियों को थाईलैंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों तक निर्बाध पहुँच प्रदान करेगा. उन्होंने कहा, "हम दुनिया के सबसे पसंदीदा अवकाश स्थलों में से एक, फुकेत को अपने बढ़ते अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल करके बेहद उत्साहित हैं. दिल्ली और मुंबई से नॉन-स्टॉप उड़ानों के साथ, स्पाइसजेट भारतीय यात्रियों के लिए थाईलैंड के प्राचीन समुद्र तटों, जीवंत संस्कृति और गर्मजोशी भरे आतिथ्य का आनंद लेना पहले से कहीं अधिक आसान बना रहा है. यह विस्तार किफायती किरायों पर अधिक अंतरराष्ट्रीय विकल्प और निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है."
