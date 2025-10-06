ETV Bharat / bharat

इन शहरों से शुरू हुई अयोध्या के लिए नॉन स्टॉप फ्लाइट, दीवाली पर बेधड़क करें रामलला के दर्शन

By ETV Bharat Hindi Team Published : October 6, 2025 at 2:03 PM IST 2 Min Read

नई दिल्ली: स्पाइसजेट ने 8 अक्टूबर, 2025 से अयोध्या को दिल्ली, बेंगलुरु, अहमदाबाद और हैदराबाद से जोड़ने वाली विशेष दैनिक नॉन-स्टॉप दिवाली उड़ानें शुरू करने की घोषणा की है. यह नई उड़ानें श्रद्धालुओं और पर्यटकों को अयोध्या तक निर्बाध पहुँच प्रदान करेंगी और दिवाली के पावन पर्व पर श्री राम मंदिर के दर्शन का अवसर प्रदान करेंगी. स्पाइसजेट के मुख्य व्यवसाय अधिकारी (COO) देबोजो महर्षि ने कहा, "भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या की यात्रा के लिए दिवाली से बेहतर कोई अवसर नहीं हो सकता. हमें इस पवित्र नगरी की यात्रा को श्रद्धालुओं और पर्यटकों दोनों के लिए आसान और सुविधाजनक बनाने पर खुशी है. प्रमुख महानगरों से हमारी नई दैनिक उड़ानें दिवाली के दौरान अयोध्या तक सुगम और किफायती पहुँच सुनिश्चित करेंगी, जिससे यात्री इस त्योहार को उसके सबसे दिव्य वातावरण में मना सकेंगे." आगामी त्योहारी और सर्दियों के मौसम में कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने के लिए मुंबई से भी उड़ानें शुरू करने पर विचार किया जा रहा है. इस कदम के साथ, स्पाइसजेट अपने घरेलू नेटवर्क को मजबूत कर रही है और त्योहारी यात्रा को सभी के लिए सुविधाजनक, किफायती और सुलभ बनाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहरा रही है.