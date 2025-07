ETV Bharat / bharat

गाजियाबाद: तेज रफ्तार एंबुलेंस अनियंत्रित होकर बाइक-स्कूटी से टकराई, दो कांवड़ियों की मौत, एक की हालत नाजुक - GHAZIABAD KANWARIYA ACCIDENT

हरिद्वार जा रहे कांवड़ियों के साथ हादसा , दो की मौत ( Etv Bharat )

Published : July 20, 2025 at 10:46 AM IST | Updated : July 20, 2025 at 11:14 AM IST

नई दिल्ली/गाजियाबाद : शनिवार 19 जुलाई देर रात को गाजियाबाद में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है. दिल्ली मेरठ मार्ग पर कादराबाद गांव के पास तेज रफ्तार से जा रही एंबुलेंस ने स्कूटी और मोटरसाइकिल पर सवार कावड़ियों को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर ही मोटरसाइकिल सवार दो कावड़ियों की मौत हो गई जबकि तीन कावड़िए गंभीर रूप से घायल हो गए. मिली जानकारी के मुताबिक मोटरसाइकिल और स्कूटी पर सवार कांवड़िए जल उठाने के लिए हरिद्वार जा रहे थे. शनिवार देर रात दिल्ली मेरठ मार्ग पर दर्दनाक हादसा

पुलिस के मुताबिक घटना शनिवार रात तकरीबन 11:45 बजे की है. एम्बुलेंस मेरठ से मरीज को छोड़कर मोदीनगर की ओर जा रही थी. वहीं कांवड़िए गाजियाबाद से हरिद्वार की ओर जा रहे थे ज. बताया जा रहा है कि एंबुलेंस की रफ्तार काफी तेज थी. टक्कर इतनी भीषण थी की दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए. दुपहिया वाहन पर सवार युवक टक्कर लगने के बाद कई फीट हवा में उछल कर काफी दूर जा गिरे. हरिद्वार जा रहे कांवड़ियों के साथ हादसा, एंबुलेंस ने बाइक को मारी टक्कर (Etv Bharat)

