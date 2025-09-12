ETV Bharat / bharat

अगस्त की बारिश ने बढ़ाई जोशीमठ की टेंशन, स्लोप खिसकने की स्पीड बढ़ी, हिमालय भी हो रहा कमजोर!

अगस्त महीने में उत्तराखंड में हुई भारी बारिश भविष्य के लिए एक बड़ी टेंशन देकर गई है, जिस पर साइंटिस्ट भी रिसर्च कर रहे हैं.

weakening
भारी बारिश से कमजोर हो रहा हिमालय (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 12, 2025 at 7:41 AM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

रोहित कुमार सोनी

देहरादून: विषम भौगोलिक परिस्थितियों के चलते उत्तराखंड में अक्सर आपदा जैसे हालात बने रहते हैं. वर्तमान साल 2025 तो काफी मुश्किलों भरा रहा है. इस साल मॉनसून ने उत्तराखंड में जमकर कहर बरपाया, जिससे प्रदेश में काफी तबाही हुई है. प्राकृतिक आपदाओं की वजह से जहां एक तरफ जान माल का काफी नुकसान हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर पहाड़ भी काफी अधिक कमजोर हो गए हैं, जो भविष्य के लिए अच्छे संकेत नहीं हैं. पर्यावरणविदों ने इस पर बड़ी चिंता व्यक्त की है.

दरअसल, उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश समेत अन्य हिमालयी क्षेत्रों में मौजूद हिमालय न सिर्फ नया है, बल्कि ये पर्वत बढ़ भी रहे हैं यानी ग्रो (Grow) भी कर रहे हैं. जिसके चलते हिमालय के पहाड़ों में लगातार हलचल रहती है. ऐसे में वैज्ञानिक भी इस बात को कह रहे हैं कि लगातार भारी बारिश से चलते हुए भूमि कटान और भूस्खलन की वजह से पहाड़ कमजोर (वीक) होता जा रहा है. इसके पीछे की असल वजह जानते हैं.

वाडिया इंस्टीट्यूट के डॉयरेक्टर से समझिए हेवी रेन के साइड इफेक्ट (ETV Bharat)

भविष्य के लिए टेंशन: हिमालयी राज्यों में हाल ही में बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से कई बड़ी आपदाएं आईं, जिनमें जान-माल का भी बड़ा नुकसान हुआ. वैज्ञानिकों की परेशानी ये है कि वर्तमान में हिमालय रीजन में घटी ये घटनाएं भविष्य के लिहाज टेंशन देने वाली हैं. वैज्ञानिकों की मानें तो अगस्त के महीने में भारी बारिश के कारण जो भूस्खलन और भू-कटाव हुआ है, उसने पहाड़ों की सेहत पर बड़ा असर डाला है. क्योंकि भारी बारिश से पहाड़ों में मौजूद दरारों में पानी भर जाता है. ये पानी हिमालय या कहें पहाड़ को अधिक कमजोर कर रहा है. इसी वजह से पहाड़ों पर भूस्खलन की घटनाएं भी बढ़ रही हैं.

भारी बारिश भविष्य में जल संकट का कारण भी बन सकती है. (ETV Bharat)

अनस्टेबल हो रहा पहाड़ का स्लोप: देहरादून स्थित वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के डॉयरेक्टर साइंटिस्ट डॉ. विनीत गहलोत बताते हैं कि, भूस्खलन होने के बाद पहाड़ का स्लोप अनस्टेबल हो जाता है, जिसके चलते उस जगह या क्षेत्र में लगातार भूस्खलन की घटनाएं होती रहती हैं. पहाड़ों के कमजोर होने का एक बड़ा कारण ये भी है कि जब भारी बारिश होती है, तो नदियों में बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं. उस स्थिति में नदियों का तेज बहाव पहाड़ों की जड़ों में भू-कटाव करता है. इस भू-कटाव की वजह से पहाड़ और अधिक अनस्टेबल हो जाते हैं. इन हालात में भूस्खलन का खतरा बढ़ने के साथ ही पहाड़ के स्लोप का टूटकर नीचे आने का खतरा भी बना रहता है.

भारी बारिश का पहाड़ पर असर: इस पूरे मामले पर वाडिया डॉयरेक्टर डॉ विनीत गहलोत ने कहा कि हिमालय में भारी बारिश होने से तमाम तरह के इंपैक्ट (असर) देखने को मिलते हैं. इसमें मुख्य रूप से भारी बारिश होने से फ्लैश फ्लड की घटनाएं होती हैं, जो धराली (उत्तरकाशी) में बीती 5 अगस्त को देखा गया.

Joshimath
अगस्त की बारिश ने बढ़ाई जोशीमठ की टेंशन (ETV Bharat)

अपनी ताकत खो रहे पहाड़: इसके अलावा भारी बारिश की वजह से भूस्खलन की घटनाएं भी काफी अधिक बढ़ जाती हैं. क्योंकि जब पहाड़ी चट्टानें पानी से सैचुरेट हो जाती है तो वो अपनी ताकत को खो देती हैं. जिसके चलते चट्टानों के होल्ड करने और स्लोप पर टिके रहने की क्षमता (पावर) खत्म हो जाती है और इसी कारण से पहाड़ दरकना शुरू कर देता है.

जोशीमठ में इसलिए आ रही दरारें---

पहाड़ों का टूटकर नीचे आना दो तरह से होता है. पहला धीरे-धीरे पहाड़ नीचे की तरफ खिसकने लगते हैं. दूसरा लैंडस्लाइड के रूप में पहाड़ की चट्टान टूटकर नीचे आ जाती है. उत्तराखंड के जोशीमठ में भी कुछ ऐसा ही मामला देखा जा रहा है. अगस्त महीने में हुई भारी बारिश के बाद जोशीमठ में स्लोप के खिसकने की स्पीड बढ़ गई. ऐसे में जब स्लोप धीरे-धीरे खिसकता है तो फिर उस क्षेत्र में मौजूद इन्फ्रास्ट्रक्चर में दरारें आने लग जाती हैं.

- डॉ विनीत गहलोत, डॉयरेक्टर, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी -

इसके साथ ही डॉ विनीत गहलोत बताते हैं कि इस तरह की घटनाएं भी बहुत होती हैं, जब स्लोप धीरे-धीरे खिसक रहा होता है, लेकिन अचानक एक साथ भूस्खलन के रूप में पूरा स्लोप नीचे आ जाता है. इन घटनाओं में भारी बारिश का महत्वपूर्ण रोल होता है.

पहाड़ की जड़ों में भू-कटान: उन्होंने बताया कि किसी भी पहाड़ या स्लोप को कमजोर करने का सबसे आसान तरीका यही है कि उसकी जड़ों को काटना शुरू कर दिया जाए. ऐसे में जब भारी बारिश होती है और नदियों का जलस्तर बढ़ता है तो नदी का पानी पहाड़ या स्लोप की जड़ों में भू-कटाव करता है, जिससे पहाड़ का सपोर्ट सिस्टम कमजोर हो जाता और पहाड़ गिरने की स्थिति तक में आ जाते हैं.

इसके साथ ही एक बड़ा पहलू यह भी काम करता है कि भारी बारिश के दौरान पानी पहाड़ के अंदर चला जाता है और चट्टानें सैचुरेट हो जाती हैं. उससे पहाड़ और अधिक कमजोर पड़ जाते हैं और भूस्खलन की घटनाएं और अधिक बढ़ जाती है.

- डॉ विनीत गहलोत, डॉयरेक्टर, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी -

भारी बारिश से रिचार्ज नहीं हो रहा ग्राउंड वाटर: वहीं, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के भू-वैज्ञानिक डॉ एस सी वैदेस्वरन ने बताया कि भारी बारिश पहाड़ों को बहुत ज्यादा नुकसान दे रही है. लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड (Flash Flood) ने भी काफी अधिक नुकसान पहुंचाया है. भारी बारिश, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के बजाय पहाड़ के एक बड़े हिस्सों को अनस्टेबल कर रही है. इसके साथ ही भारी बारिश का पानी भू-कटाव करते हुए नदियों के जरिए बह जाता है. ऐसे में भारी बारिश तमाम तरीके से हिमालय को बड़ा नुकसान पहुंचाती है. साथ ही बताया कि अगर भारी बारिश का सिलसिला ऐसा ही रहेगा तो आने वाले समय में पानी का संकट भी होने की संभावना है.

पढ़ें---

For All Latest Updates

TAGGED:

HEAVY RAIN EFFECT ON JOSHIMATHJOSHIMATH LAND SUBSIDENCEभारी बारिश से कमजोर हुआ हिमालयभारी बारिश का असरHEAVY RAIN EFFECT IN UTTARAKHAND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हिमालयी क्षेत्रों में आपदा के लिए वैज्ञानिकों ने मानवीय कारणों को ठहराया ज्यादा जिम्मेदार, इन राज्यों में मचा है हाहाकार

उत्तराखंड में हेलमेट न पहनने पर एक शख्स का 42 बार चालान, ऐसे लोगों के खिलाफ RTO ने ढूंढा नया इलाज!

पहली बार नक्शे पर उतरेगा उत्तराखंड का रोमांच, ट्रैकिंग रूट्स की होगी डिजिटल पहचान

आजकल हार्ट अटैक का खतरा क्यों बढ़ रहा है? जाने-माने हार्ट डॉक्टर से जानें इसके कारण और बचाव के तरीके

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.