खास है पीटीआर के बांस का जंगल, पहले खूब होता था कारोबार, हाथियों से है खास जुड़ाव

पलामू: झारखंड का पलामू अपने बांस के व्यापार के लिए देशभर में प्रसिद्ध रहा है. बिहार की प्रसिद्ध डालमिया पेपर मिल कभी पलामू के बांस पर निर्भर थी. पलामू और उसके आसपास के इलाकों की आर्थिक गतिविधियां बांस पर काफी हद तक निर्भर थीं. पलामू का बांस रेल की पटरियों के जरिए बिहार और उत्तर प्रदेश पहुंचाया जाता था. बदलते समय के साथ, बांस का व्यापार कम होता गया और लोग दूसरी जगहों पर जाने लगे. वर्ल्ड बंबू डे के मौके पर आज हम पलामू में बांस के बारे में विस्तार से जानेंगे.

1995 तक, पलामू में बड़े पैमाने पर बांस का व्यापार होता था. पलामू में डेंड्रोकैलेमस स्ट्रिक्टस प्रजाति का बांस उच्च गुणवत्ता वाला होता है. इसे स्थानीय भाषा में लाठी बांस भी कहा जाता है. यह बांस की प्रजाति अविभाजित पलामू के सैदुप, रमनदाग, छिपादोहर, बारेसाढ़ और गारू (जो वर्तमान में लातेहार और पलामू टाइगर रिजर्व का हिस्सा है) इलाकों में पाई जाती है. इस बांस की सबसे ज्यादा मांग कागज मिलों में थी. बिहार की प्रसिद्ध डालमिया नगर पेपर मिल पलामू क्षेत्र के बांस पर ही निर्भर थी.

पलामू टाइगर रिजर्व के गठन के बाद कारोबार हुआ प्रभावित

पलामू टाइगर रिजर्व की स्थापना 1972-73 में वन्यजीव संरक्षण के लिए की गई थी. पलामू टाइगर रिजर्व की स्थापना के साथ ही, बांस व्यापारियों को एक वर्ष के भीतर अपना कारोबार बंद करने के लिए कहा गया. इस दौरान, बांस की आपूर्ति रेलवे रैक द्वारा की जाती थी, जबकि 500 ​​से ज़्यादा ट्रक बिहार जाते थे. वर्तमान में सबसे बड़ा बांस डिपो पलामू टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आने वाले छिपादोहर में है. बांस के व्यापार को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र में रेल की पटरियां बिछाई गई थीं.

रिजर्व की स्थापना के साथ ही, बांस के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया. बाद में, कारोबारी पलामू के अन्य इलाकों में चले गए और व्यापार में गिरावट आने लगी. 1995 तक, पलामू टाइगर रिजर्व के बाहर बांस का व्यापार होता था. रिजर्व के बाहर का बांस घटिया गुणवत्ता का होता था, जिससे धीरे-धीरे मांग में गिरावट आई.