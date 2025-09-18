खास है पीटीआर के बांस का जंगल, पहले खूब होता था कारोबार, हाथियों से है खास जुड़ाव
पलामू टाइगर रिजर्व में बांस के जंगल मौजूद हैं. जो जंगली जानवरों के लिए काफी अच्छा होते हैं. इससे पेपर मिल भी चला करते थे.
Published : September 18, 2025 at 5:22 PM IST
पलामू: झारखंड का पलामू अपने बांस के व्यापार के लिए देशभर में प्रसिद्ध रहा है. बिहार की प्रसिद्ध डालमिया पेपर मिल कभी पलामू के बांस पर निर्भर थी. पलामू और उसके आसपास के इलाकों की आर्थिक गतिविधियां बांस पर काफी हद तक निर्भर थीं. पलामू का बांस रेल की पटरियों के जरिए बिहार और उत्तर प्रदेश पहुंचाया जाता था. बदलते समय के साथ, बांस का व्यापार कम होता गया और लोग दूसरी जगहों पर जाने लगे. वर्ल्ड बंबू डे के मौके पर आज हम पलामू में बांस के बारे में विस्तार से जानेंगे.
1995 तक, पलामू में बड़े पैमाने पर बांस का व्यापार होता था. पलामू में डेंड्रोकैलेमस स्ट्रिक्टस प्रजाति का बांस उच्च गुणवत्ता वाला होता है. इसे स्थानीय भाषा में लाठी बांस भी कहा जाता है. यह बांस की प्रजाति अविभाजित पलामू के सैदुप, रमनदाग, छिपादोहर, बारेसाढ़ और गारू (जो वर्तमान में लातेहार और पलामू टाइगर रिजर्व का हिस्सा है) इलाकों में पाई जाती है. इस बांस की सबसे ज्यादा मांग कागज मिलों में थी. बिहार की प्रसिद्ध डालमिया नगर पेपर मिल पलामू क्षेत्र के बांस पर ही निर्भर थी.
पलामू टाइगर रिजर्व के गठन के बाद कारोबार हुआ प्रभावित
पलामू टाइगर रिजर्व की स्थापना 1972-73 में वन्यजीव संरक्षण के लिए की गई थी. पलामू टाइगर रिजर्व की स्थापना के साथ ही, बांस व्यापारियों को एक वर्ष के भीतर अपना कारोबार बंद करने के लिए कहा गया. इस दौरान, बांस की आपूर्ति रेलवे रैक द्वारा की जाती थी, जबकि 500 से ज़्यादा ट्रक बिहार जाते थे. वर्तमान में सबसे बड़ा बांस डिपो पलामू टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आने वाले छिपादोहर में है. बांस के व्यापार को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र में रेल की पटरियां बिछाई गई थीं.
रिजर्व की स्थापना के साथ ही, बांस के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया. बाद में, कारोबारी पलामू के अन्य इलाकों में चले गए और व्यापार में गिरावट आने लगी. 1995 तक, पलामू टाइगर रिजर्व के बाहर बांस का व्यापार होता था. रिजर्व के बाहर का बांस घटिया गुणवत्ता का होता था, जिससे धीरे-धीरे मांग में गिरावट आई.
"रिजर्व एरिया बनने से पहले, बांस का व्यापक व्यापार होता था. रेलवे रैक का इस्तेमाल होता था. उस समय, कई बड़े कारोबारी थे जो काफी प्रसिद्ध थे. एमएल विश्वास सबसे बड़े बांस कारोबारी थे, जिन्हें प्रिंस ऑफ डाल्टनगंज भी कहा जाता था. वे लोगों की मदद भी किया करते थे. साथ ही विभिन्न आयोजनों में भी शामिल होते थे. रिजर्व एरिया बनने के बाद धीरे-धीरे व्यापार कमजोर पड़ गया. पलामू के इलाके के अधिकांश बांस बिहार के डालमियानगर स्थित अशोक पेपर मिल जाती थी. यह कारोबार धीरे-धीरे कम होता गया. पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में उच्च गुणवत्ता वाला बांस पाया जाता है, जो वन्यजीवों का एक बड़ा संरक्षक है." - प्रोफेसर डीएस श्रीवास्तव, वन्यजीव विशेषज्ञ
600 हेक्टेयर में फैला है बांस का जंगल, बीज पूरे देश मे होती है सप्लाई
पलामू टाइगर रिजर्व में बांस का सबसे बड़ा जंगल मौजूद है, जो लगभग 600 हेक्टेयर में फैला है. पलामू टाइगर रिजर्व उच्च गुणवत्ता वाले डेंड्रोकैलेमस स्ट्रिक्टस प्रजाति के बांस का घर है, जिसे लाठी बांस भी कहा जाता है. इस बांस की प्रजाति के बीज पलामू टाइगर रिजर्व से निकालकर पूरे देश में भेजा जाता है. पलामू टाइगर रिजर्व बांस के संरक्षण के लिए कई पहलों पर काम कर रहा है. पीटीआर के कई ब्लॉकों में बांस लगाया जाता है और उसकी सफाई भी की जाती है.
पीटीआर के लिए वरदान है बांस, हाथी भी बांस का करते हैं संरक्षण
बांस के जंगल पलामू टाइगर रिजर्व के लिए वरदान हैं. बांस की वजह से ही पलामू टाइगर रिजर्व के हाथी दूसरे जंगलों में नहीं जाते. बांस हाथियों का पसंदीदा भोजन है और हाथी बांस के सबसे बड़े रक्षक भी हैं. हाथी या उनके बच्चे बांस के कोपल को कभी नुकसान नहीं पहुंचाते. हाथी केवल तीन साल से ज्यादा पुराने बांस के पौधे ही खाते हैं.
"पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में बड़े पैमाने पर बांस के जंगल मौजूद हैं. पीटीआर वाइल्डलाइफ प्रोटेक्टेड एरिया है. वाइल्डलाइफ के लिए बांस काफी अच्छा है. डेंड्रो कैलामस स्ट्रिक्टस प्रजाति यहां सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है. यह हाथियों के लिए फायदेमंद है क्योंकि यह हमेशा हरा-भरा रहता है. हाथियों के अलावा, यह चीतल के लिए भी काफी अच्छा है. बांस के संरक्षण के लिए कई बिंदुओं पर काम किया जा रहा है. बांस लगाया जाते हैं. वहीं इसके बीज निर्यात भी किए जाते हैं. देश के अन्य हिस्सों से भी बीज मंगाकर प्लांटेशन किए जाते हैं." - प्रजेशकांत जेना, उप निदेशक, पलामू टाइगर रिजर्व
यह भी पढ़ें:
झारखंड में ड्रोन लगा रहा है बांस और फलदार पौधे, हाथियों को उनके प्रवास में मिलेगा भरपूर चारा, वन विभाग की अनोखी पहल
बांस के पौधे से बचेंगे गजराज, इलाके में ग्रामीणों को भी मिलेगी सुरक्षा, जानें कैसे
बांस की सीढ़ी से घर की छत पर आ पहुंचे अपराधी, व्यवसायी पिता - पुत्र को बंधक बना डाला डाका