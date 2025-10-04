पंचायत वेब सीरीज से मशहूर हुए एक्टर दुर्गेश कुमार से खास बात, साझा की संघर्ष की अपनी कहानी

ETV Bharat / bharat

बचपन और शिक्षा: बिहार के रहने वाले दुर्गेश कुमार का फिल्मों में आने का इरादा कभी नहीं था. उनका परिवार पूरी तरह शिक्षा से जुड़ा रहा. बिहार के दरभंगा में इनके पिता सीएम आर्ट्स कॉलेज में लंबे समय तक प्रोफेसर रहे और बड़े भाई डॉ शिवशक्ति केमिस्ट्री के अध्यापक हैं. बचपन से ही पढ़ाई में गंभीर रहे दुर्गेश ने सरस्वती ज्ञान ज्योति शिशु मंदिर और सर्वोदय उच्च विद्यालय से शुरुआती शिक्षा ली. इसके बाद सीएम साइंस कॉलेज से गणित विषय के साथ 12वीं पास किया. आगे इंजीनियरिंग की ओर झुकाव हुआ और उन्होंने वर्ष 2001 में आईआईटी की परीक्षा भी दी.

परिवार की ताकत और खुद के जुनून ने किया प्रेरित : परिवार की ताकत और अपने भीतर के जुनून ने उन्हें मुश्किल घड़ियों से उबारते हुए आगे बढ़ने की हिम्मत दी. दुर्गेश मानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में सफलता के लिए केवल प्रतिभा ही नहीं, बल्कि आर्थिक मजबूती और मानसिक संतुलन भी उतना ही जरूरी है. आज वह अपनी मेहनत और लगन के बल पर उस मुकाम पर हैं, जहां उनके आने वाले 10-12 प्रोजेक्ट्स उनके करियर को और ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए तैयार खड़े हैं. उनका जीवन सफर बताता है कि धैर्य और हिम्मत से हर सपना साकार किया जा सकता है.

पंचायत वेब सीरीज में "भूषण शर्मा उर्फ बनराकस" का किरदार निभाया : कला और अभिनय की दुनिया में कदम रखना आसान नहीं होता, लेकिन मजबूत इरादे और निरंतर मेहनत इंसान को मंजिल तक पहुंचा देती हैं. पंचायत वेब सीरीज में "भूषण शर्मा उर्फ बनराकस" नाम से मशहूर अभिनेता "दुर्गेश कुमार" इसका जीता-जागता उदाहरण हैं. थिएटर से शुरुआत कर फिल्मों और फिर ओटीटी तक का उनका 25 साल का लंबा सफर संघर्षों और धैर्य से भरा रहा. इस राह में आर्थिक चुनौतियां आईं, लेकिन पिता और बड़े भाई का सहयोग हमेशा उनके साथ रहा.

नई दिल्ली : पंचायत वेब सीरीज के मशहूर "बनराकस" यानी अभिनेता दुर्गेश कुमार का नाम आज लोगों की जुबान पर हैं. उनके डायलॉग और पंचायत सीरीज में चुनाव जीतने के बाद किया गया डांस दर्शकों के जेहन पर अपनी छाप छोड़ रखी है. लेकिन इस मुकाम तक पहुंचना इतना आसान नहीं था. दुर्गेश ने थिएटर से शुरुआत की और छोटे-छोटे रोल करते हुए संघर्ष का लंबा सफर तय किया. कई बार हफ़्तों भूखे रहे, आर्थिक तंगी झेली, पर हिम्मत नहीं हारी. परिवार का सहयोग और उनकी अपनी लगन ने उन्हें आगे बढ़ाया. उन्होंने ईटीवी भारत से अपने संघर्ष की कहानी साझा की.

बड़े भाई के मार्गदर्शन में खुल गई किस्मत : दुर्गेश कुमार के मन के अंदर हमेशा कहीं यह एहसास था कि यह रास्ता शायद उनका नहीं है. उसी समय बड़े भाई ने उन्हें समझाया कि जिंदगी में आत्मविश्वास और व्यक्तित्व निखारना जरूरी है, और इसके लिए थिएटर सबसे अच्छा माध्यम हो सकता है. बड़े भाई की इस सलाह ने जैसे उनकी किस्मत का दरवाजा खोल दिया. मंच पर कदम रखते ही उन्हें अपनी असली पहचान मिली और यहीं से अभिनय की दुनिया की नई यात्रा शुरू हुई.

थिएटर की दुनिया में कदम: 11 दिसंबर 2001 से दुर्गेश ने थिएटर शुरू किया और दिल्ली के मंडी हाउस स्थित नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (NSD) में 12 साल तक लगातार मंच से जुड़े रहे. इस दौरान उन्होंने एसआरसी से दो साल का डिप्लोमा और एनएसडी से तीन साल का डिप्लोमा किया. भारतीय थिएटर निर्देशक और फिल्म अभिनेता रॉबिन दास के साथ फेलोशिप की और नाट्यात्रिकी से जुड़े. इसी दौरान फिल्म निर्देशक इम्तियाज अली ने उन्हें ‘हाईवे’ फिल्म के लिए मौका दिया, जिसमें आलिया भट्ट और रणबीर हुड्डा के साथ यह उनकी पहली बड़ी फिल्म थी. 21 फरवरी 2014 को फिल्म रिलीज हुई और थोड़ी-बहुत सराहना भी मिली, लेकिन लगातार काम मिलना आसान नहीं था.

दुर्गेश ने अभी तक के सफर में लंबा संघर्ष किया : मुंबई पहुंचकर दुर्गेश ने आराम नगर का रुख किया, जहां से छोटे-छोटे रोल मिलने शुरू हुए. लेकिन यह सफर बिल्कुल आसान नहीं था. आर्थिक हालात इतने मुश्किल रहे कि कई बार उन्हें भूखे पेट भी सोना पड़ा. पिता और बड़े भाई ने संघर्षों के बीच भी उनका हौसला टूटने नहीं दिया, उन्होंने हर पल आर्थिक और भावनात्मक सहारा दिया. यह सहयोग ही उनकी ताकत बन गया.

लॉकडाउन के दौरान ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने बदले दिन : फिर आया लॉकडाउन, जब बड़े पर्दे की चमक फीकी पड़ गई और फिल्म इंडस्ट्री संकट में आ गई. ऐसे कठिन समय में भी उन्होंने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा. तभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने नए अवसरों के द्वार खोले. इसी दौरान उन्हें ‘पंचायत’ जैसी चर्चित वेब सीरीज में काम करने का मौका मिला. यह किरदार न केवल उनके करियर को नई दिशा देने वाला साबित हुआ, बल्कि संघर्षों से भरे वर्षों की मेहनत को भी सार्थक बना गया.

पंचायत और पहचान: वेब सीरीज ‘पंचायत’ के पहले सीजन में उनका छोटा सा रोल था, लेकिन एक सीन का डायलॉग "दो बच्चे हैं मीठी खीर, उससे ज्यादा बावासीर" बहुत वायरल हो गया. इसके बाद पंचायत दूसरे सीजन में उनका काम बढ़ा और उनका डायलॉग “देख रहा है विनोद अंग्रेजी बोल-बोल के कैसे बात को घुमाया जाता हैं” खूब चर्चित हुआ. तीसरे सीजन में उनका किरदार और गहराया और डायलॉग “कीजिए मीटिंग, मीटिंग, खेलिए मीटिंग, मीटिंग, अलुआ मीटिंग” लोकप्रिय हो गया. चौथे सीजन में उनका चुनाव जीतने के बाद डांस सीन वायरल हुआ. इस तरह पंचायत ने दुर्गेश को नई पहचान दी और उन्हें दर्शकों के दिलों में जगह दिलाई.

रिजेक्शन और हौसला: दुर्गेश बताते हैं कि मुंबई में रिजेक्शन झेलना सबसे कठिन होता है. उन्होंने अपने 25 साल के सफर में लगभग 100 ऑडिशन दिए जिनमें केवल 20 ऑडिशन ही सफल हुए. इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और परिवार का सहारा हमेशा उनके साथ रहा. उनके शिक्षक दिनेश खन्ना ने उन्हें ‘कच्चा माल’ कहा था, जिसे किसी भी रोल में ढाला जा सकता है. यही लचीलापन उनकी सबसे बड़ी ताकत है.

आने वाले प्रोजेक्ट्स: आज दुर्गेश के पास कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं. इनमें टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित होने वाली फिल्म ‘बंदर’, सुमित पुरोहित की ‘बागी बेचारा’ (अभिषेक बनर्जी और प्रतीक गांधी के साथ), मुदस्सर अजीज की ‘पति-पत्नी वो पार्ट दो’ (आयुष्मान खुराना और सारा अली खान के साथ) और सैफ अली खान की फिल्म ‘कर्तव्य’ (रेड चिली के बैनर तले) शामिल हैं. इसके अलावा ‘कशमकश’ नाम की फिल्म आने वाली है. यह फिल्म फ्रांस में शूट होगी जिसमें महात्मा गांधी के विचारों को सटल तरीके से दिखाया जाएगा.

