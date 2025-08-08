Essay Contest 2025

एक बहन जिसने तोते को बनाया भाई, बांधती है सोने की राखी, स्वप्न हीर का अटूट बंधन - RAKSHA BANDHAN 2025

रक्षाबंधन पर सरगुजा के स्वप्ना हीर की कहानी प्यार के अनोखे बंधन से आपको रु-ब-रु करवाएगी.

Raksha Bandhan Of Swapna And Heer
सरगुजा में स्वप्ना और हीर का रक्षाबंधन (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 8, 2025 at 4:20 PM IST

5 Min Read

सरगुजा: रक्षा बंधन पर छत्तीसगढ़ में भाई बहन के प्यार की अनोखी मिसाल देखने को मिलती है. आज के समय में जब इंसान इंसान के बीच सम्बन्ध खराब हो रहे हैं, ऐसे में एक बहन तोते को अपना भाई मानती है और इन दोनों के बीच अटूट प्रेम है. इतना प्रेम कि बहन अपने भाई को सोने की राखी बांधती है. इतना ही नहीं अपना नाम, अपने पार्लर का का नाम सब कुछ इस युवती ने अपने प्यारे तोते के नाम पर रखा है.

स्वप्ना जिसने तोते हीर को बनाया भाई: ये कहानी है अंबिकापुर में रहने वाली स्वप्ना की.स्वप्ना बताती हैं कि ''मेरा कोई सगा भाई नहीं है. समाज के नातेदारों को जब भाई माना तो उनसे प्रेम नहीं मिला, लिहाजा तोते को भाई बना लिया.''

रक्षाबंधन पर भाई बहन के अटूट बंधन की कहानी (ETV BHARAT)

स्वप्ना और हीर के बीच अटूट प्यार: स्वप्ना ने इस तोते का नाम हीर रखा और अब वो खुद स्वप्नहीर के नाम से जानी जाती हैं. स्वप्ना ने अपने सैलून का नाम भी स्वप्नहीर रखा है. ये सारी बातें इन दोनों के प्रेम को दर्शाती हैं और एक इंसान का बेजुबानों के प्रति समर्पण की भावना दिखती है.

Swapna And Parrot Heer Bonding
स्वप्ना और तोते हीर की बॉन्डिंग (ETV BHARAT)

5 साल से तोते हीर के साथ स्वप्ना: स्वप्ना बताती हैं कि 5 वर्षों से मैं और हीर साथ में हैं, तभी से मैं इसको अपना भाई मानती हूं और राखी बांधती हूं. ये भी मुझसे बहुत प्यार करता है. जब मैं दुखी होती हूं तो ये मेरे साथ होता है और इसको देखकर मैं खुश हो जाती हूं.

story Of Rakshabandhan Of Swapna Heer
स्वप्ना हीर के रक्षाबंधन की कहानी (ETV BHARAT)

मेरा भाई नहीं था, मैं चाहती थी कि मेरा भाई हो, जो मुझे प्रोटेक्ट करे. मैं पिछले 5 साल से हीर को राखी बांध रही हूं. मुझे रक्षाबंधन का इंतजार रहता है. यह त्योहार मेरे लिए स्पेशल रहता है. रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के अटूट बंधन का प्रतीक है. हीर इस रिश्ते को बहुत अच्छे से निभाता है. यह मेरा बहुत ध्यान रखता है- स्वप्ना, तोते हीर को भाई मानने वाली महिला

Raksha Bandhan Festival
रक्षाबंधन का त्यौहार मेरे लिए स्पेशल (ETV BHARAT)
Swapna With The Parrot Heer
तोते हीर के साथ स्वप्ना (ETV BHARAT)

स्वप्ना ने हीर को बांधी सोने की राखी: स्वप्ना ने अपने खास भाई के लिए खास सोने की राखी बनवाई है. रक्षा बंधन पर हीर सोने की राखी बांधकर इतरा रहा है, क्योंकि ये एक खुशनसीब तोता है, जिसे बहन के रूप में स्वप्ना मिली है. हीर ने जो सोने की राखी बांधी है, उसकी कीमत 58 सौ रुपये है.

मेरे लिए मेरा भाई बहुत इंपार्टेंट है. मैं हीर को बहुत प्यार करती हूं,इसलिए इसे सोने की राखी बांधती हूं.इंसानों के साथ भी शायद ही ऐसा रिश्ता बन पाता हो, जैसा मेरा और हीर का रिश्ता है- स्वप्ना, तोते हीर को भाई मानने वाली महिला

Swapna Heer Logo
स्वप्न हीर का लोगो (ETV BHARAT)

"मेरे लिए हीर बेहद खास": स्वप्ना बताती हैं कि मेरे पास और भी तोते हैं मैं सभी से उतना ही प्यार करती हूं लेकिन हीर खास है. अन्य जीव जन्तुओं से भी मुझे लगाव है चाहे डॉग्स हो, या गाय मैं सभी एनिमल से प्यार करती हूं. हीर 24 घंटे मेरे साथ रहता है. इसकी और मेरी लम्बी कहानी है. मेरा कोई भाई नहीं है, रिश्तेदारों को राखी बांधने से कोई मतलब नहीं है वो किसी काम के नहीं हैं, लेकिन हीर भाई की तरह रहता है ये भी मेरी परवाह करता है.

Love Between Swapna And Parrot Heer
स्वप्ना और तोते हीर के बीच प्रेम (ETV BHARAT)

मैं सभी एनिमल को प्यार करती हूं.हीर मुझे हमेशा सपोर्ट करता है.मैं दुखी होती हूं तो भी मुझे सपोर्ट करता है. रक्षाबंधन मैं धूमधाम से मनाती है- स्वप्ना, तोते हीर को भाई मानने वाली महिला

Bird And Animal Lover Swapna
बर्ड और एनिमल लवर हैं स्वप्ना (ETV BHARAT)

हीर की सलामती के लिए मांगी मन्नत: भाई-बहन की इस कहानी में और भी पहलू हैं जो इस रिश्ते को खास बनाते हैं.बीते वर्ष हीर के पूरे बाल झड़ गये थे तो स्वप्ना ने रायपुर जाकर एक डॉक्टर को दिखाया और उसका इलाज कराया.उसने अंबिकापुर के वन देवी मंदिर में हीर की कुशलता के लिए मन्नत भी मांगी थी. जब हीर ठीक हुआ तो स्वप्ना मन्नत पूरी होने पर 6 किलोमीटर पैदल चलकर माता के मंदिर तक गई और वहां खीर का प्रसाद चढ़ाकर भंडारा कराया था.

Swapna And Parrot Heer
स्वप्ना और तोता हीर (ETV BHARAT)

स्वप्ना को तोते से इतना ज्यादा लगाव है कि उसने 8 तोते पाल रखे हैं. लेकिन हीर सबसे खास है. ये सभी तोते स्वप्ना के घर पर रहते हैं. इनके घर का कोई भी तोता पिंजरे में नहीं रहता है. ये सभी घर में खुले में आजादी से उड़ते रहते हैं. सभी इंसानों के साथ प्रेम से रहते हैं. सैलून में भी हीर साथ होता है. दोनों में इतना प्रेम है कि अपने सैलून के लोगो में भी स्वप्ना ने हीर की आकृति बनवाई है.

स्वप्ना और हीर के बीच बॉन्डिंग प्रेरणादायक:यह कहानी सगे संबंधियों के टूटे रिश्तों के लिए प्रेरणादायक साबित हो सकती हैं, क्योंकि जब एक इन्सान एक बेजुबान पक्षी से इतनी मोहब्बत कर सकता है तो फिर सगे भाई-बहन, मां-बाप के बीच सम्बन्ध कैसे खराब हो जाते हैं.

