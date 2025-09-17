ETV Bharat / bharat

पीएम मोदी का 75 वां जन्मदिन, उत्तराखंड चारधाम में की गई विशेष पूजा अर्चना

उत्तराखंड के चारधाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर विशेष पूजा-अर्चना की गई.

Published : September 17, 2025 at 1:56 PM IST

देहरादून: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 75वां जन्मदिन मना रहे है. पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर बीजेपी देश में कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है. पीएम मोदी के जन्मदिन को खास बनाने के लिए उत्तराखंड में जहां बीजेपी ने स्वच्छता ही सेवा-2025 'स्वच्छोत्सव अभियान' कार्यक्रम का आयोजन किया तो वहीं उत्तराखंड चारों धाम में पीएम मोदी के लिए विशेष पूजा-अर्चना भी की गई.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर बुधवार को उत्तराखंड के चारों धामों के साथ ही प्रमुख तीर्थ स्थलों पर विशेष पूजा अर्चना की गई. चारों धाम के तीर्थ पुरोहितों ने प्रधानमंत्री के स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए भगवान से प्रार्थना की.

बदरीनाथ धाम में बीकेटीसी पदाधिकारियों की मौजूदगी में प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर हवन किया गया, जिसमें तीर्थ पुरोहितों ने भगवान बदरी विशाल से प्रधानमंत्री के लिए मंगल की कामना की. इसी तरह केदारनाथ धाम में तीर्थ पुरोहितों ने महारुद्राभिषेक का आयोजन कर बाबा केदार से प्रार्थना की.

दोनों धामों के तीर्थ पुरोहितों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत प्रयासों से उत्तराखंड के चारों धामों में पुनर्निर्माण और विकास के अभूतपूर्व काम हुए हैं. प्रधानमंत्री खुद कई बार बदरीनाथ और केदारनाथ के दौरे पर आ चुके हैं.

बदरीनाथ और केदारनाथ धाम के अलावा गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भी तीर्थ पुरोहितों ने भी प्रधानमंत्री के जन्मदिवस पर उनके लिए विशेष पूजा अर्चना सम्पन्न की. जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय निवासियों और तीर्थ यात्रियों ने भाग लिया. तीर्थ पुरोहितों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का मान सम्मान विदेशों में तक बढ़ा है, भारत अब विश्व को नेतृत्व प्रदान करने की स्थिति में आ गया है. इसके साथ ही प्रदेश के अन्य तीर्थ स्थलों में भी स्वत: स्फूर्त तरीके से विशेष पूजा अर्चना संपन्न की गई.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड के प्रति विशेष लगाव है. इसी तरह उत्तराखंड के जनमानस के मन में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए विशेष जगह है. आज उनके जन्मदिन के अवसर पर प्रदेश में कई जगह लोगों ने स्वतः स्फूर्त तरीके से प्रधानमंत्री के लिए मंगल कामना करते हुए हवन एवं पूजा अर्चना की. मैं पुनः प्रदेशवासियों की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई प्रेषित करता हूं, भगवान बदरी विशाल उन्हें दीर्घायु रखें.

-पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड-

UTTARAKHAND CHARDHAM SPECIAL PRAYERS FOR PM MODI चारधाम में पीएम मोदी के लिए पूजा उत्तराखंड चारधाम लेटेस्ट न्यूज PM MODI BIRTHDAY

