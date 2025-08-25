ETV Bharat / bharat

75000 से ज्यादा लावारिस शवों का अंतिम संस्कार, 'एम्बुलेंस मैन' ने बताया कैसे हुई नेक काम की शुरुआत - JITENDER SINGH SHUNTY

दिल्ली में 'एम्बुलेंस मैन' के नाम से मशहूर पद्मश्री जितेंद्र सिंह शंटी पुणे आए थे. इस मौके पर ईटीवी भारत ने उनसे बात की.

special padma shri jitender singh shunty shared his journey demands land for ambulance parking
पद्मश्री जितेंद्र सिंह शंटी (ETV Bharat)
Published : August 25, 2025 at 5:28 PM IST

पुणे: कोविड महामारी ने मानवता के कई पहलुओं को उजागर किया है. उस समय खून के रिश्तों से बिछड़े लोगों को अजनबियों ने सहारा दिया, जिनका उनसे कोई रिश्ता नहीं था. इनमें पद्मश्री जितेंद्र सिंह शंटी भी शामिल थे, जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पिछले 30 सालों से एम्बुलेंस ड्राइवर के तौर पर काम कर रहे हैं.

जितेंद्र सिंह शंटी को राजधानी दिल्ली में 'एम्बुलेंस मैन' के नाम से जाना जाता है. उन्होंने 110 से अधिक बार रक्तदान कर मानवता के प्रति अपना समर्पण दिखाया है. इसके साथ ही उन्होंने 75,000 से अधिक लावारिस शवों का अंतिम संस्कार किया है. इस असाधारण कार्य के लिए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया.

पद्मश्री जितेंद्र सिंह शंटी का कार्य और सफर बेहद प्रेरणादायक है. वह रविवार (24 अगस्त) को दिशा परिवार कार्यक्रम के लिए पुणे आए थे. इस मौके पर 'ईटीवी भारत' ने उनसे खास बातचीत की और उनके अब तक के कार्यों के बारे में जाना.

मशहूर पद्मश्री जितेंद्र सिंह शंटी से खास बातचीत (ETV Bharat)

ईटीवी भारत से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब भी देश पर कोई संकट आएगा या मानवता पर कोई संकट आएगा, हम अपना काम करेंगे और यह काम पिछले 30 वर्षों से लगातार चल रहा है. उन्होंने बताया, "यह काम दरअसल तब शुरू हुआ जब मैंने 30 साल पहले राजधानी दिल्ली में देखा कि एक पिता के पास अपने बेटे के अंतिम संस्कार के लिए पैसे नहीं थे. तब मैंने सोचा कि मुझे काम करना है और तब से मैंने मानवता के इस काम की शुरुआत की. इतना ही नहीं, अंतिम संस्कार के बाद अस्थियों को दो दिन बाद हरिद्वार ले जाकर गंवा में विसर्जित भी किया जाता है."

हर दिन 10 से 15 लावारिस शवों का अंतिम संस्कार
उन्होंने बताया कि उनकी संस्थान आज दिल्ली में हर दिन लगभग 10 से 15 लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करती है. उन्होंने आगे कहा कि मुझे इस बात का दुख है कि एक व्यक्ति काम करता है, कमाता है, बड़ा आदमी बनता है, घर का मालिक बनता है, लेकिन यह बहुत दुखद है कि वह अनाथ होकर मर जाता है. जो लोग आज मेरे साथ काम कर रहे हैं वे योद्धा के रूप में काम कर रहे हैं. कुछ हमारे कार्यकर्ता भी कोविड के दौरान काम करते हुए मर गए. आज हमारे पास 32 एम्बुलेंस हैं जो गरीब लोगों की सेवा करती हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई मदद नहीं दी जाती है. हमें आज भी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. मुझे उम्मीद है कि हम देश के हर शहर में यह सेवा शुरू करेंगे. उन्होंने मांग की कि सरकार हमें इसके लिए जगह प्रदान करे.

शहीद भगत सिंह सेवा दल की स्थापना
पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित जितेंद्र सिंह शंटी ने शहीद भगत सिंह सेवा दल की स्थापना की और इसके माध्यम से सामाजिक कार्य में लगे हुए हैं. 1996 में उन्होंने एक पिता को अपने बेटे के अंतिम संस्कार के लिए श्मशान घाट में लकड़ियां इकट्ठा करते देखा और वहीं से उन्होंने अनाथ लोगों के अंतिम संस्कार का काम शुरू किया. एक बार उन्होंने एक लड़के को अपनी मां का शव ठेले पर ले जाते देखा तो अपनी कार बेच दी और लोगों की सेवा के लिए एक एम्बुलेंस बनवाई. आज उनके नाम पर 32 एम्बुलेंस दिल्ली में गरीबों को मुफ्त सेवा दे रही हैं.

जितेंद्र सिंह को 100 बार रक्तदान करने वाले दुनिया के पहले सिख के रूप में भी जाना जाता है. इस काम के लिए उनके नाम कई विश्व रिकॉर्ड दर्ज हैं. कोविड महामारी के दौरान उनके सामाजिक योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया.

