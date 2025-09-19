PM मोदी की जीवन यात्रा पर दिल्ली विधानसभा में चल रही विशेष प्रदर्शनी, जानिए क्या है इसमें खास

ETV Bharat / bharat

संपूर्ण देश से संग्रहित पुस्तकें, विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध होंगी: विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 19, 2025 at 7:50 PM IST

नई दिल्ली: पीएम नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष में दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने ‘Know Your PM’ पुस्तक गैलरी का उद्घाटन किया. इस पुस्तक गैलरी में प्रधानमंत्री मोदी पर लिखी गई विविध पुस्तकों का संकलन किया गया है, जो उनके व्यक्तित्व, विचारधारा, जनसेवा और राष्ट्रनिर्माण में किए गए योगदान को गहराई से समझने का अवसर प्रदान करती हैं. विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि यह संग्रह नई पीढ़ी को उनके जीवन से प्रेरणा लेने का माध्यम बनेगा.

प्रदर्शनी में दिखाया गया है कि किस तरह अपने परिवार की चाय की दुकान पर रोजमर्रा के काम करते हुए, पड़ोसियों की मदद करते हुए और लोकल लाइब्रेरी में समय बिताते हुए नरेंद्र मोदी ने अनुशासन, जिम्मेदारी और ज्ञान के महत्व को समझा. इन अनुभवों ने उनमें यह विश्वास जगाया कि छोटे संसाधन भी बड़े सपनों को पूरा कर सकते हैं. इस शुरुआत ने ऐसे नेतृत्व की नींव रखी, जो सहानुभूति, मेहनत और दूरदर्शिता पर आधारित थी, ऐसे गुण जो बाद में राष्ट्रीय मंच पर अपनी चमक बिखेरने वाले थे.

प्रदर्शनी में डिटेल्ड वीडियो स्टोरी देखने और पढ़ने के लिए स्कैनर भी लगाए गए हैं. प्रदर्शनी में दर्शाया गया है कि किस तरह अपनी माँ की शिक्षाओं से प्रेरणा लेकर सहानुभूति, ईमानदारी और निष्ठा जैसे मूल्यों को अपनाया. उनके बचपन के संघर्षों ने उनमें नम्रता और प्रतिबद्धता का संचार किया. विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि युवाकाल में ही मोदी ने घर छोड़ दिया और वे भारत भ्रमण पर निकल पड़े.

विधानसभा अध्यक्ष ने आगे कहा कि हिमालय की यात्रा की और सेवा के मार्ग को अपनाते हुए खुद को गरीबों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया. बचपन से ही सहानुभूति और नेतृत्व के गुण दिखाए. उन्होंने भेदभाव के खिलाफ़ 'पीलू फूल' नाटक लिखा और उसका मंचन भी किया. वे गाँव की लाइब्रेरी में बार-बार जाया करते, वहाँ उन्होंने स्वामी विवेकानंद, गांधी जी और शिवाजी जैसे महापुरुषों से प्रेरणा ली. प्रदर्शनी में कई सेल्फी प्वाइंट भी बनाए गए हैं.

मोदी को समर्पित विशेष पुस्तक गैलरी का उद्घाटन: पुस्तकालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्पित विशेष पुस्तक गैलरी का उद्घाटन करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रदर्शनी में एक छत के नीचे, एक पुस्तकालय में, यह व्यापक पुस्तक गैलरी प्रधानमंत्री मोदी के प्रेरक जीवन और उनके उत्कृष्ट शासनकाल को प्रदर्शित करती है. इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, विधानसभा उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट और अन्य विधायक भी उपस्थित थे.

उद्घाटन के दौरान विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि यह एक व्यापक पहल है, जो एक छत के नीचे और एक पुस्तकालय में प्रधानमंत्री मोदी के प्रेरक जीवन और उनके अद्भुत शासनकाल को दर्शाती है. उन्होंने जोर देकर कहा कि यह गैलरी विभिन्न प्रकार की पुस्तकों को एक साथ लाता है जो या तो स्वयं प्रधानमंत्री द्वारा लिखी गई हैं या उनके जीवन, शासन और विकसित भारत के उनके संकल्प पर आधारित हैं. उन्होंने दिल्लीवासियों से भी आग्रह किया कि यदि उनके पास प्रधानमंत्री मोदी पर कोई पुस्तक है, तो उसे दिल्ली विधानसभा के पुस्तक गैलरी में जोड़ा जाएगा.

ये पुस्तकें हैं गैलरी में उपलब्ध: विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि इस गैलरी में प्रधानमंत्री मोदी के जीवन, दृष्टि और शासन को दर्शाने वाली कई महत्वपूर्ण पुस्तकें शामिल हैं. प्रमुख कृतियों में संग्रह में शामिल प्रमुख पुस्तकें हैं एग्जाम वॉरियर्स, इग्नाइटिंग कलेक्टिव गुडनेस– मन की बात @100, मोदी @20 ,द इमरजेंसी डायरीज, 370: डूइंग द अनजस्ट,अंबेडकर एंड मोदी, ज्योतिपुंज, कन्वेनिएंट एक्शन, साक्षी भाव, लेटर्स टू मदर –नरेंद्र मोदी, सामाजिक समरसता, पॉवर विदिन, नरेंद्र मोदी: ए पॉलिटिकल बायोग्राफी, द मोदी इफेक्ट: नरेंद्र मोदी की अभियान यात्रा भारत को बदलने की, पीएम स्पीचेस, रिफॉर्म नेशन, प्रोटेक्टिंग अ नेशन , इंडिया की टकेड, लेटर्स टू सेल्फ इंडियन रेनैसां– द मोदी डिकेड, और द आर्किटेक्ट ऑफ न्यू बीजेपी शामिल है.

दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने ‘अपने प्रधानमंत्री को जानें’ पुस्तक गैलरी का उद्घाटन किया.
पुस्तक गैलरी के लिए पूरे देश से एकत्रित की गई हैं पुस्तकें: विधानसभा अध्यक्ष ने ये भी बताया कि ये पुस्तकें पूरे देश से एकत्र की गई हैं और विभिन्न भाषाओं में भी उपलब्ध कराई जाएंगी. यह पुस्तक गैलरी समय-समय पर और पुस्तकों के साथ बढ़ती रहेगी. यह पहल न केवल प्रधानमंत्री की प्रेरक यात्रा को सम्मानित करने का एक तरीका है, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक दीर्घकालिक निवेश भी है. ये पुस्तकें प्रतियोगी परीक्षाओं में परीक्षा उम्मीदवारों के लिए सहायक होंगी, शोधकर्ताओं और विद्वानों को भारत की विकास यात्रा और प्रधानमंत्री की पहलों की गहरी समझ प्रदान करेंगी, और विधायकों को शासन और विकसित भारत के दृष्टिकोण को बेहतर समझने में मदद करेंगी. यह प्रदर्शनी 2 अक्टूबर 2025 तक आम जनता के लिए खुली रहेगी.

