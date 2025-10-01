ETV Bharat / bharat

जलपाईगुड़ी की अनोखी परंपरा: यहां सिर्फ एक दिन होती है दुर्गा पूजा, जानें क्या है खास

जलपाईगुड़ी की अनोखी एक दिन की दुर्गा पूजा और सोने की मूर्ति की कहानी खयेरखाल गांव को खास बनाती है.

One Day Durga Puja
खयेरखाल गांव में दुर्गा की मूर्ति. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 1, 2025 at 8:37 PM IST

जलपाईगुड़ीः पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के मैनागुरी ब्लॉक स्थित खयेरखाल गांव में मां गोसानी देवी मंदिर में हर साल एक खास दुर्गा पूजा होती है. यह पूजा सिर्फ एक दिन, महानवमी के दिन मनाई जाती है. एक दिन की दुर्गा पूजा की अनोखी परंपरा न केवल श्रद्धा का प्रतीक है, बल्कि इतिहास और रहस्य से भी भरी है.

इस एक दिन की पूजा का कारण है मां दुर्गा की चार इंच की सोने की मूर्ति है. जिसे साल भर तिजोरी में सुरक्षित रखा जाता है. सुबह मां दुर्गा की सोने की मूर्ति के साथ बोधन होता है और उसी दिन पूजा के बाद प्रतीकात्मक विसर्जन कर मूर्ति को वापस तिजोरी में रख दिया जाता है. यह सब पुलिस की कड़ी सुरक्षा में होता है.

मंदिर के पुजारी कुमुद रॉय बताते हैं कि यह परंपरा कई सालों से चली आ रही है. उनके दादा और पिता भी इस पूजा को करते थे. पहले इस पूजा को ज्यादा लोग नहीं जानते थे, लेकिन अब यह चर्चा में है. मूर्ति को पुलिस सुरक्षा में मंदिर लाया और वापस ले जाया जाता है. मूर्ति कहां रखी जाती है, यह सिर्फ दो लोगों को पता होता है.

नवमी के दिन मूर्ति को स्नान कराकर पूजा के लिए मंदिर लाया जाता है. सूर्यास्त से पहले प्रतीकात्मक विसर्जन होता है. इस दिन कई लोग मां की पूजा के लिए भेड़ और कबूतरों की बलि देते हैं. मंदिर परिसर में पूजा समिति द्वारा मेला भी लगता है, जिसमें हजारों लोग शामिल होते हैं. आसपास के गांवों के साथ-साथ दूर-दराज से भी लोग पूजा करने आते हैं. मैनागुरी पुलिस स्टेशन की ओर से मंदिर की सुरक्षा बढ़ाई जाती है.

मां गोसानी देवी की मूर्ति खास है. इसमें मां दुर्गा राक्षस का वध करते हुए दिखती हैं, साथ में दो शेर, एक राक्षस का सिर और एक भैंस है. मूर्ति में कार्तिक, गणेश, लक्ष्मी या सरस्वती नहीं हैं. मूर्ति के पास कोई हथियार भी नहीं था, इसलिए मां के लिए चांदी का सिंहासन और चांदी के हथियार बनाए गए.

इस मूर्ति की कहानी भी रोचक है. मंदिर के पीछे एक बड़ा नाला है, जिसे खयेर खनाल कहते हैं. इसे खयेर खनाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि आसपास पहले कई खयेर के पेड़ थे. स्थानीय लोगों के अनुसार, यह सोने की मूर्ति उसी खयेर खनाल से मिली थी.

जलपाईगुड़ी के इतिहासकार उमेश शर्मा बताते हैं कि स्थानीय रॉय परिवार का कहना है कि यह मूर्ति भोटपट्टी से कुछ किलोमीटर दूर पडमती के खयेर खनाल क्षेत्र में नाला खोदते समय मिली थी. इसके बाद से नवमी के दिन मां दुर्गा की पूजा शुरू हुई. कुमुद रॉय कहते हैं कि यह मूर्ति जलपाईगुड़ी के बैकुंठपुर राजबाड़ी और कूच बिहार राजबाड़ी की मूर्तियों से काफी मिलती-जुलती है.

उमेश शर्मा के अनुसार, बैकुंठपुर राजबाड़ी में दो दुर्गा मूर्तियों में से एक राजबाड़ी में रखी गई थी. राजा ने भोटपट्टी के झा परिवार को राधा-कृष्ण की मूर्ति के साथ एक सोने की मूर्ति दान की थी, लेकिन बाद में वह मूर्ति गायब हो गई. कई लोगों का मानना है कि यह वही मूर्ति है जो खयेर खनाल में मिली, हालांकि इसका कोई पक्का सबूत नहीं है.

उमेश शर्मा कहते हैं, "मैं जलपाईगुड़ी राजपरिवार के सदस्य प्रणत बसु के साथ उस गांव में मूर्ति के बारे में जानने गया था. विभिन्न दस्तावेज़ों से मुझे पता चला है कि बैकुंठपुर राजबाड़ी में स्थित दो दुर्गा मूर्तियों में से एक मूर्ति राजबाड़ी में रखी हुई है. राजा ने भोटपट्टी स्थित झा परिवार को राधा कृष्ण की मूर्ति के साथ एक स्वर्ण मूर्ति दान में दी थी. लेकिन बाद में झा परिवार की स्वर्ण मूर्ति खो गई. कोई नहीं बता सकता कि वह कहां गई. कई लोगों का मानना ​​है कि यह मूर्ति बाद में खैयेर खाल में मिली थी. हालांकि, अभी तक कोई अकाट्य प्रमाण नहीं मिला है."

