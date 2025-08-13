ETV Bharat / bharat

पीएम मोदी के लिए केरल में तैयार किया जा रहा खास धोती-कुर्ता, ओणम पर राज्य सरकार देगी उपहार - ONAKKODI FOR PM

केरल के कन्नूर में बुनकरों ने तीसरी बार प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों के लिए 'ओनाक्कोडी' तैयार की.

पीएम मोदी के लिए तैयार किया रहा धोती कुर्ता. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 13, 2025 at 3:38 PM IST

कन्नूरः केरल की राज्य सरकार, ओणम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 'ओनाक्कोडी' (पारंपरिक धोती-कुर्ता) गिफ्ट करती है. लोकनाथ बुनकर संस्था के कारीगर सूत की रंगाई से लेकर हाथ से कपड़े पर जटिल पैटर्न बुन रहे हैं. 'लोकनाथ' बुनकर 43 साल पुरानी परंपरा वाली संस्था है. पिछली बार भी प्रधानमंत्री की ओनाक्कोडी उनके यहां के करघों से बनी थी.

क्या होता है ओनाक्कोडीः

केरल में धूमधाम से ओणम मनाया जाता है. 'ओनाक्कोडी' ओणम त्योहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. मलयालम में इस शब्द का मतलब "नया कपड़ा" होता है. यहां, इसका मतलब है कि त्योहार के दौरान नए कपड़े पहनना. ओणम के दौरान, लोग एक दूसरे को उपहार स्वरूप नये कपड़े देते हैं, इसे ही ओनाक्कोडी कहते हैं.

पीएम मोदी के लिए तैयार किया रहा धोती कुर्ता. (ETV Bharat)

तीन साल से पीएम के लिए तैयार कर रहा कपड़ाः

ओनाक्कोडी के बुनकर, इलायावुर निवासी के.वी. सहजा को इस काम का 20 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे कहते हैं, "हम तीन साल से प्रधानमंत्री के लिए ओनाक्कोडी बना रहे हैं, जो राज्य सरकार का तोहफ़ा है." उन्होंने कहा कि इस बार उन्हें यह मौका मिलने से वो बहुत खुश हैं. उन्होंने बताया कि पीएम की धोती का पार तैयार करने के लिए कई तरह के कपड़ों का उपयोग कर रहे हैं.

निचले हिस्से में डिज़ाइन बनाने के लिए, अलग-अलग पैडल का इस्तेमाल करते हैं. फिलहाल ये बुनकर प्रधानमंत्री के लिए दो डिजाइनों तथा सात अन्य मंत्रियों के लिए एक-एक डिजाइन पर काम कर रही है. जिससे कुल नौ अलग-अलग डिजाइन तैयार किये जा रहे हैं.

पीएम मोदी के लिए तैयार किया रहा धोती कुर्ता. (ETV Bharat)

तीन रंगों के धागे से बन रहा कुर्ताः

सचिव विनोद कुमार के.वी. कहते हैं, "इस बार उन्होंने हमसे अपने आइडिया के अनुसार डिज़ाइन बनाने को कहा है. इसलिए हमने एक विविध डिज़ाइन की योजना बनाई. 10 दिनों में उनके लिए अलग-अलग रंगों और डिज़ाइनों को तैयार करने की चुनौती थी. प्रधानमंत्री की पोशाक को अलग बनाने के लिए, हमने तीन रंगों वाले धागे यानी ट्रिपल कलर यार्न का इस्तेमाल किया. हम हाथ से विशिष्ट प्रीमियम डिज़ाइन बनाते हैं, और यही हमारे संगठन को विशिष्ट बनाता है."

कैसे बनता है कुर्ताः

प्रत्येक कुर्ते के लिए 45 मीटर लंबे कपड़े के रोल से पांच मीटर कपड़े की आवश्यकता होती है. बुनाई के बाद, कपड़ा तिरुवनंतपुरम ले जाया जाता है, जहां केरल राज्य हथकरघा बुनकर सहकारी समिति लिमिटेड की टेलरिंग इकाई, हेंटेक्स, कुर्तों की सिलाई करती है. प्रधानमंत्री के लिए, 'ओनाक्कोडी' सफेद 'पाव', दो टाई-डाई धागों और एक सादे धागे से तैयार किया जाता है. एक चंदन के रंग का और दूसरा बैंगनी रंग का. मंत्रियों के परिधान भी अलग-अलग रंगों के संयोजन में इसी तरह के पैटर्न का पालन करते हैं.

पीएम मोदी के लिए तैयार किया रहा धोती कुर्ता. (ETV Bharat)

लोकनाथ बुनकर समिति के बारे में जानेंः

लोकनाथ बुनकर समिति की स्थापना 1955 में हुई थी. 2018 में राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) की एक परियोजना को सटीकता और समर्पण के साथ पूरा करने के बाद इसकी किस्मत तेज़ी से चमकी. इस परियोजना में चार समितियों - प्रियदर्शिनी मुझप्पला, के.के.एस. पेरालास्सेरी, कौशल्या थोट्टा और लोकनाथ - ने भाग लिया और इसे तीन वर्षों में पूरा किया. शुक्रवार को, समिति को इस वीवीआईपी कपड़ा तैयार करने के लिए आधिकारिक सूचना प्राप्त हुई.

आज, लोकनाथ कन्नूर की 35 समितियों में से एक है, जिसमें 50 लोग काम करते हैं, जिनमें 45 बुनकर हैं. लोकनाथ समूह की सभी चार इकाइयां सौर ऊर्जा से चलती हैं. यह समिति सालाना लगभग एक करोड़ कमाती है. अमेरिका को उच्च-गुणवत्ता वाली साड़ियां भी निर्यात करती है. लोकनाथ बुनकरों के कामगारों के लिए, करघे की आवाज एक विशेष मायने रखती है, क्योंकि यह कन्नूर के बुनकर समाज को देश के सर्वोच्च पदों से जोड़ती है.

कपड़ा तैयार करती महिला बुनकर. (ETV Bharat)

