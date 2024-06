ETV Bharat / bharat

राम मनोहर लोहिया अस्पताल में हीटस्ट्रोक के मरीजों के लिए स्पेशल बेड और टब, जानिए- दिल्ली में और कैसी है तैयारी - Heatstroke Management

By ETV Bharat Delhi Team Published : May 31, 2024, 7:31 AM IST | Updated : May 31, 2024, 9:53 AM IST

बनाए गए स्पेशल बेड और टब ( source: ANI )

Last Updated : May 31, 2024, 9:53 AM IST