रामगढ़: उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सह सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव मंगलवार को रांची से सड़क मार्ग होते हुए रामगढ़ के नेमरा गांव पहुंचे. इस दौरान सांसद अखिलेश यादव ने दिवंगत दिशोम गुरु शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित की.

इस दौरान सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मुलाकात की और उन्हें ढाढ़स बंधाया. अखिलेश यादव दिवंगत शिबू सोरेन की पत्नी रूपी सोरेन, बसंत सोरेन, सीएम की पत्नी कल्पना सोरेन के साथ पूरे परिवार से मुलाकात कर अपनी गहरी संवेदना प्रकट की. अखिलेश यादव रूपी सोरेन से बात करते हुए भावुक हो गए. उन्होंने कहा कि इस दुख की इस घड़ी में पूरे झारखंड के लोग आपके साथ हैं. आपका संबल ही राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को शक्ति प्रदान करेगा.

गुरुजी का जीवन संघर्ष की गाथाः अखिलेश यादव

सपा सुप्रीमो सह यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद मीडिया से बातचीत की. इस दौरान उन्होंने कहा कि गुरुजी का जीवन संघर्ष की गाथा है. जिसके बारे में जितना बताया जाएगा कम होगा. गुरुजी ने अपने लोगों के लिए, आदिवासी भाइयों के लिए जीवन भर संघर्ष किया, ताकि उनके जीवन में बदलाव लाया जा सके. उन्होंने जीवन में कई उतार-चढ़ाव देखे, लेकिन कभी झुके नहीं और कभी हार नहीं मानी.

हेमंत सोरेन के कंधों पर अब बड़ी जिम्मेदारी

उन्होंने कहा कि गुरुजी एक लंबी संघर्ष की विरासत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को देकर गए हैं. एक बड़ी जिम्मेदारी अब सीएम हेमंत सोरेन के कंधों पर आन पड़ी है. कैसे उसको आगे बढ़ाया जाए, उनके सपने जो उन्होंने आदिवासी भाई-बहनों के लिए देखे थे, जल-जंगल-जमीन के लिए संघर्ष को और आदिवासी को कैसे सम्मान मिले, उनका जीवन स्तर कैसे बेहतर हो उन चीजों को और आगे बढ़ाना होगा. उन सपनों को साकार करना होगा. उन्होंने कहा कि बदलते परिवेश में आदिवासी समाज की सामाजिक, संस्कृति की रक्षा कैसे हो और उन्हें हक कैसे मिले यह सीएम हेमंत सोरेन को सुनिश्चित करना है.

गुरुजी के जीवन से सदैव मिलती रहेगी प्रेरणा

अखिलेश यादव ने कहा कि गुरुजी के जीवन से हम सभी को सदैव प्रेरणा मिलती रहेगी. दिशोम गुरु शिबू सोरेन भले ही आज हम सभी के बीच नहीं हैं, लेकिन उनका संघर्ष, आदर्श और व्यक्तित्व को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा. "गुरुजी" एक प्रभावशाली जननेता के रूप में युग-युग तक याद किए जाएंगे, जिन्होंने समाज को एक नई दिशा दी.

बिहार के मंत्री भी पहुंचे नेमरा गांव

इधर, बिहार सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित कुमार सिंह भी दिशोम गुरु को श्रद्धांजलि देने के लिए रामगढ़ के नेमरा गांव पहुंचे. उन्होंने कहा कि 2010 में पहली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा से ही मुझे टिकट मिला था और वह मेरे अभिभावक थे. उनका जाना मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है.

