ख्वाजा के दरबार में सपा नेता इरफान सोलंकी, राहुल गांधी के पीएम और अखिलेश यादव के सीएम बनने की मांगी दुआ

अजमेर: समाजवादी पार्टी के नेता व यूपी सीसामऊ के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी अजमेर शरीफ दरगाह पर शुकराना चादर पेश करने पहुंचे. जहा उन्होंने सूफी ख्वाजा गरीब नवाज की मजार पर अकीदत की चादर और फूल पेश किए. इस खास मौके पर इरफान सोलंकी ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के लिए भारत के प्रधानमंत्री बनने और अखिलेश यादव के लिए यूपी के अगला सीएम बनने की भी मन्नत मांगी. इरफान सोलंकी और उनके परिवार समेत लगभग 20 लोगों को दरगाह में जियारत खादिम सैय्यद जहूर बाबा ने कराई और दस्तारबंदी कर दरबार का तबर्रुक पेश किया.

दरगाह हाजिरी के बाद इरफान सोलंकी ने मीडिया से बातचीत में आरएसएस चीफ मोहन भागवत के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है पुलिसिया कार्रवाई में कहीं ना कहीं कमी है. इसलिए तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चाहिए कि वो पुलिस को समझाए कि उनकी कार्यशैली को सही करें. भागवत ने कहा था कि किसी खास समाज को उकसाने के लिए ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. शासन-प्रशासन को पक्षपात नहीं करना चाहिए.