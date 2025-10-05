ETV Bharat / bharat

ख्वाजा के दरबार में सपा नेता इरफान सोलंकी, राहुल गांधी के पीएम और अखिलेश यादव के सीएम बनने की मांगी दुआ

सपा नेता इरफान सोलंकी ने आरएसएस चीफ मोहन भागवत के एक बयान पर कहा कि उन्हें लगता है कि शासन-प्रशासन को पक्षपात नहीं करना चाहिए.

Irfan Solanki with his family
अजमेर दरगाह में इरफान सोलंकी (ETV Bharat Ajmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 5, 2025 at 7:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अजमेर: समाजवादी पार्टी के नेता व यूपी सीसामऊ के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी अजमेर शरीफ दरगाह पर शुकराना चादर पेश करने पहुंचे. जहा उन्होंने सूफी ख्वाजा गरीब नवाज की मजार पर अकीदत की चादर और फूल पेश किए. इस खास मौके पर इरफान सोलंकी ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के लिए भारत के प्रधानमंत्री बनने और अखिलेश यादव के लिए यूपी के अगला सीएम बनने की भी मन्नत मांगी. इरफान सोलंकी और उनके परिवार समेत लगभग 20 लोगों को दरगाह में जियारत खादिम सैय्यद जहूर बाबा ने कराई और दस्तारबंदी कर दरबार का तबर्रुक पेश किया.

दरगाह हाजिरी के बाद इरफान सोलंकी ने मीडिया से बातचीत में आरएसएस चीफ मोहन भागवत के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है पुलिसिया कार्रवाई में कहीं ना कहीं कमी है. इसलिए तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चाहिए कि वो पुलिस को समझाए कि उनकी कार्यशैली को सही करें. भागवत ने कहा था कि किसी खास समाज को उकसाने के लिए ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. शासन-प्रशासन को पक्षपात नहीं करना चाहिए.

इरफान सोलंकी ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Ajmer)

पढ़ें: 'मुस्लिमों को गुमराह करने वालों के लिए करारा जवाब', वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सैय्यद नसीरुद्दीन ने किया स्वागत

सोलंकी ने मौजूदा देश की स्थिति के मद्देनजर अमन-शांति की दुआ मांगी और विशेष तौर पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के लिए भारत देश के प्रधानमंत्री बनने और समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव के लिए यूपी का अगला सीएम बनने की मन्नत भी मांगी. उन्होंने कहा कि वो ख्वाजा गरीब नवाज से बेहद आस्था रखते हैं. अजमेर से उनका दिली और आध्यात्मिक रिश्तों का नाता है. उन्होंने कहा कि लाख चाहे कोई कितना उनका बुरा कर ले, लेकिन उनके विधानसभा क्षेत्र में आवाम के बीच कुछ भी ऐसा नहीं है.

For All Latest Updates

TAGGED:

IRFAN SOLANKI ON MOHAN BHAGWATSP LEADER IRFAN SOLANKI IN AJMERSOLANKI PRAY FOR RAHUL GANDHISOLANKI PRAY FOR AKHILESH YADAVIRFAN SOLANKI VISIT AJMER DARGAH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

शरद पूर्णिमा पर देर रात बंटती है विशेष आयुर्वेदिक खीर, जानिए क्यों है खास...

अगर आप भी अधिक तेल का सेवन करते तो हो जाइए सावधान, बढ़ता तेल का सेवन बन सकता है खतरा

अक्टूबर में IPO मार्केट में हलचल, निवेशकों की नजर TATA कैपिटल और LG इलेक्ट्रॉनिक्स पर

भक्ति के रंग में रंगे नजर आए शिखर धवन, महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन कर लिया भस्म आरती में हिस्सा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.