साइबर धोखाधड़ी संचालित करने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया बना हॉटस्पॉट, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट - CYBER FRAUD

एनसीआरपी को 28 नवंबर, 2024 तक कुल 53.93 लाख से अधिक शिकायतें प्राप्त हुईं. जिनमें कुल मिलाकर लगभग 31,594 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी हुई.

सांकेतिक तस्वीर (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 25, 2025 at 6:51 PM IST

Updated : August 25, 2025 at 6:58 PM IST

6 Min Read

गौतम देबरॉय

नई दिल्ली: गृह मंत्रालय के आंकड़ों से पता चला है कि दक्षिण पूर्व एशिया अवैध सेवा पारिस्थितिकी तंत्र और साइबर क्राइम के लिए नए हॉटस्पॉट के रूप में उभरा है, जो फिशिंग किट, रैनसमवेयर वेरिएंट, डीपफेक तकनीक और यहां तक ​​कि अंतरराष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क को 'मनी लॉन्ड्रिंग-एज-ए-सर्विस' (Money Laundering-as-a-Service) की पेशकश कर रहे हैं.

एकत्र किए गए डेटा के आधार पर केंद्रीय सरकारी विभागों और एजेंसियों के निष्कर्षों में कहा गया है, "अनाम वित्तीय प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए क्रिप्टोकरेंसी के बढ़ते उपयोग, डार्क वेब मार्केटप्लेस के विस्तार और साइबर अपराध सेवाओं (Cybercrime-as-a-service or CaaS) के व्यावसायीकरण ने डिजिटल अपराध के अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क को बढ़ा दिया है."

आपराधिक उद्यमों की साठगांठ
साइबर आधारित अपराधों और पारंपरिक आपराधिक उद्यमों के बीच साठगांठ बढ़ रही है. दक्षिण-पूर्व एशिया पर संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय (यूएनओडीसी) की नवीनतम रिपोर्ट इस बात पर जोर देती है कि कैसे संगठित अपराध गिरोह डिजिटल धोखाधड़ी साजिशों को गुप्त रूप से बैंकिंग और विशिष्ट मनी लॉन्ड्रिंग तंत्रों के साथ जोड़ते हैं.

साइबर अपराधी अक्सर अवैध धन की उत्पत्ति और आवाजाही को छिपाने के लिए अनियमित आभासी परिसंपत्ति सेवा प्रदाताओं और अनौपचारिक वित्तीय चैनलों का उपयोग करते हैं.

क्षेत्राधिकार संबंधी जटिलताएं
गृह मंत्रालय के निष्कर्षों के अनुसार, विभिन्न देशों के बीच कानूनी परिभाषाओं, जांच तंत्र और प्रत्यर्पण व्यवस्थाओं में असमानताएं साइबर अपराधियों को कानून के कटघरे में लाने में बाधा डालती हैं. रिपोर्ट में कहा गया है, "इन चुनौतियों ने सुरक्षित पनाहगाह क्षेत्राधिकारों के प्रसार में योगदान दिया है, जहां सुनियोजित साइबर अपराध कानूनों के अभाव और सीमित सीमा-पार सहयोग के कारण अपराधी बिना कानूनी डर से काम करते हैं."

भारत में साइबर अपराध
भारत में साइबर अपराध एक ऐसा खतरा बन गया है जिसके व्यक्तियों और कंपनियों या संगठनों पर गंभीर वित्तीय परिणाम हो सकते हैं, जैसा कि विभिन्न मंत्रालयों और संगठनों ने रेखांकित किया है. गृह मंत्रालय के अनुसार, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) को 30 अगस्त 2019 को अपनी स्थापना से लेकर 28 नवंबर, 2024 तक कुल 53.93 लाख से अधिक शिकायतें प्राप्त हुईं. इन घटनाओं में कुल मिलाकर लगभग 31,594 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी हुई.

रिपोर्ट किए गए अपराधों में साइबर वित्तीय अपराध सबसे अधिक हैं, जो एनसीआरपी पर दर्ज मामलों का लगभग 85 प्रतिशत है.

गृह मंत्रालय ने कहा, "संगठित आपराधिक नेटवर्क, फर्जी जॉब रैकेट और यहां तक कि विदेश में मानव तस्करी के लिए साइबर अपराध का इस्तेमाल बढ़ रहा है. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि भारतीय नागरिकों की तस्करी विदेश में की गई है और उन्हें विदेशी नियंत्रित "स्कैम फैक्ट्रीज" से, विशेष रूप से दक्षिण पूर्व एशिया में, साइबर अपराध करने के लिए मजबूर किया गया है. इसमें फर्जी लोन ऐप, कॉल सेंटर बेस्ड जबरन वसूली रैकेट और यहां तक कि क्रिप्टोकरेंसी भुगतान का उपयोग करके मानव तस्करी भी शामिल है."

मंत्रालय ने अपने निष्कर्षों में बताया, "आज साइबर अपराध केवल कानून-व्यवस्था की चुनौती नहीं रह गया है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ी चिंता का विषय बन गया है, जिसके प्रभाव सीमाओं से परे हैं. विदेश मंत्रालय (MEA), केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI), दूरसंचार विभाग (DoT) और I4C (इंडियन साइबरक्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर) जैसी विभिन्न एजेंसियों ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराधी सिंडिकेट संप्रभुता और आंतरिक स्थिरता के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं."

साइबर आतंकवाद और भू-राजनीतिक खतरों के साथ ये सिंडिकेट साइबर अपराध परिदृश्य को राष्ट्रीय सुरक्षा चिंता के रूप में बदल रहे हैं. जांच के दौरान, केंद्रीय एजेंसियों ने पाया है कि भारत के कई राज्य केंद्र बिंदु बन गए हैं, जहां से साइबर अपराधी अपना सिंडिकेट चलाने की कोशिश करते हैं.

असम: I4C के सहयोग से, असम पुलिस ने सितंबर 2023 में फर्जी पॉप-अप और टोल-फ्री नंबरों के जरिये घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पीड़ितों को निशाना बनाकर करोड़ों रुपये के घोटाले करने वाले आठ अवैध कॉल सेंटरों को ध्वस्त कर दिया.

पंजाब: पंजाब पुलिस ने एसएएस नगर में चल रहे पांच अनधिकृत कॉल सेंटरों पर कार्रवाई की, जो अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाने वाली धोखाधड़ी योजनाओं में शामिल थे. इस अभियान के तहत 155 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और मई 2024 में डिजिटल फोरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर अमेरिका में 336 पीड़ितों की पहचान की गई.

झारखंड: I4C की सहायता से, साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन रांची ने यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया में बुजुर्ग नागरिकों को निशाना बनाने वाली एक धोखाधड़ी साजिश का पर्दाफाश किया. अपराधियों ने अप्रैल 2024 में पीड़ितों को धोखा देने के लिए ब्रिटिश टेलीकॉम और टेल्स्ट्रा के प्रतिनिधियों का रूप धारण किया.

ओडिशा: I4C की सहायता से, साइबर पुलिस स्टेशन भुवनेश्वर ने नॉर्टन और मैकएफी के प्रतिनिधियों का रूप धारण करने वाले एक अंतरराष्ट्रीय तकनीकी सहायता घोटाले को पकड़ा. इस ऑपरेशन के बाद अक्टूबर 2024 में गिरफ्तारियां हुईं और प्रमुख डिजिटल संपत्तियां जब्त की गईं.

मोबाइल नंबर सत्यापन सेवा
मोबाइल पहचान को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए, सरकार ने मोबाइल नंबर को सत्यापित करने और अपराधी खातों में मोबाइल कनेक्शन के उपयोग को रोकने के लिए एक मोबाइल नंबर सत्यापन सेवा (MNVS) का संचालन शुरू किया है. दूरसंचार विभाग (DoT) ने इन सभी डिजिटल पहलों का समर्थन विभिन्न भाषाओं और प्लेटफार्मों पर बड़े पैमाने पर जन जागरूकता अभियानों के माध्यम से किया है, और पहुंच को अधिकतम करने के लिए बैंकों, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और सरकारी संस्थानों के साथ साझेदारी की है. ये सभी कदम मिलकर भारत की दूरसंचार और वित्तीय प्रणालियों के दुरुपयोग के विरुद्ध एक मजबूत सुरक्षा ढांचा तैयार करते हैं.

आंकड़ों के अनुसार, सरकार ने कुल 4.22 करोड़ मोबाइल नंबर बंद कर दिए हैं. आंकड़ों के अनुसार, दूरसंचार सिम उपभोक्ता सत्यापन (एएसटीआर) विश्लेषण के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और चेहरे की पहचान से संचालित समाधान के आधार पर काटे गए कुल धोखाधड़ी वाले कनेक्शन 78.33 लाख थे, अन्य हितधारकों से प्राप्त जानकारी के आधार पर 72.42 लाख मोबाइल कनेक्शन काटे गए, व्यक्तिगत सीमा से अधिक उपयोग करने पर 1.46 करोड़ मोबाइल कनेक्शन काटे गए, संचार साथी (मेरा नंबर नहीं + आवश्यक नहीं) पर नागरिकों की प्रतिक्रिया के आधार पर 1.26 करोड़ मोबाइल कनेक्शन काटे गए, 'अपना खोया/चोरी हुआ मोबाइल ब्लॉक करें' के लिए पता लगाए गए और राज्य पुलिस को सूचित किए गए मोबाइल हैंडसेटों की संख्या 20.49 लाख थी, राज्य पुलिस द्वारा बरामद किए गए और नागरिकों को लौटाए गए मोबाइल हैंडसेट की संख्या 4.72 लाख थी.

