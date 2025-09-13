ETV Bharat / bharat

रेलवे ने इन वंदे भारत ट्रेनों के शेड्यूल में किया बदलाव, अब शुक्रवार और सोमवार को रद्द रहेंगी

दक्षिण मध्य रेलवे ने हैदराबाद से चलने वाली दो प्रमुख वंदे भारत ट्रेनों के परिचालन दिनों में बदलाव किया है.

South Central Railway revised operation schedule of Vande Bharat Express trains
रेलवे ने इन वंदे भारत ट्रेनों के शेड्यूल में किया बदलाव, अब शुक्रवार और सोमवार को रद्द रहेंगी (File/ ANI)
Published : September 13, 2025 at 2:18 PM IST

2 Min Read
हैदराबाद: दक्षिण मध्य रेलवे (SCR) ने हैदराबाद से चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के परिचालन के दिनों में बदलाव की घोषणा की है. काचीगुड़ा-यशवंतपुर-काचीगुड़ा (ट्रेन संख्या 20703/20704) अब 4 दिसंबर, 2025 से बुधवार के बजाय शुक्रवार को रद्द रहेगी. इसी प्रकार, सिकंदराबाद-विशाखापत्तनम-सिकंदराबाद (ट्रेन संख्या 20707/20708) 5 दिसंबर, 2025 से गुरुवार के बजाय सोमवार को रद्द रहेगी.

रेलवे के मुताबिक, इन वंदे भारत ट्रेनों के स्टॉपेज, टाइमिंग और फेरे में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

काचीगुड़ा-यशवंतपुर-काचीगुड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस (20703/04) की शुरुआत 2023 में हुई थी. शुरुआत में इसमें आठ डिब्बे (सात चेयर कार और एक एग्जीक्यूटिव क्लास) लगते थे. लेकिन ट्रेन में लगातार 100% से अधिक सीटें फुल होती थीं. यात्रियों की भारी मांग के कारण 10 जुलाई 2025 से यह ट्रेन अब 16 डिब्बों के साथ चलाई जा रही है. 14 चेयर कार में 1,024 यात्री और दो एग्जीक्यूटिव क्लास कोच में 104 सीटें हैं. यानी सीटें 530 से बढ़ाकर 1,128 हो गई हैं. इस कदम का उद्देश्य दो प्रमुख आईटी केंद्रों हैदराबाद और बेंगलुरु के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करना है.

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 सितंबर, 2023 को हैदराबदा के काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन और बेंगलुरु के यशवंतपुर रेलवे स्टेशन के बीच वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी. इस सेमी-हाई स्पीड ट्रेन सेवा यात्रियों के लिए अधिक आरामदायक और कुशल यात्रा प्रदान करती है.

सिकंदराबाद-विशाखापट्टनम वंदे भारत ट्रेन में 20 बोगी
16 जनवरी 2023 को शुरू हुई सिकंदराबाद-विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस (20707/20708) देश की 48वीं वंदे भारत ट्रेन है. वर्तमान में यह गुरुवार को छोड़कर, सप्ताह में छह दिन चलती है और 698 किलोमीटर की दूरी लगभग 8 घंटे 45 मिनट में तय करती है. यह ट्रेन सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से सुबह 05:05 बजे रवाना होती है और दोपहर 1:50 बजे विशाखापट्टनम पहुंचती है और वरंगल, विजयवाड़ा और राजमुंदरी जैसे प्रमुख स्टेशनों पर रुकती है.

सिकंदराबाद-विशाखापट्टनम वंदे भारत ट्रेन में पहले 16 बोगियां थीं, लेकिन यह 20 बोगियों के साथ चलती है. चार और बोगियों के जुड़ने के बाद इस ट्रेन में यात्रियों के बैठने की क्षमता बढ़कर 1,440 हो गई है. 20 बोगियों वाली इस ट्रेन में 18 चेयरकार और दो एक्जीक्यूटिव क्लास बोगियां हैं.

यह भी पढ़ें- अब बिहार में होगा इस वंदे भारत ट्रेन का स्टॉपेज, रेलवे का फैसला

