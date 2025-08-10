Essay Contest 2025

स्वतंत्रता दिवस के आयोजन में गूंजेगी बीएसएफ ब्रास बैंड की शौर्य गाथा, डिप्टी कमांडेट से जानिए क्या है तैयारी - BSF BRASS BAND

सीमा सुरक्षा बल का ब्रास बैंड वाद्य यंत्रों की मधुर धुनों से रखता है पहचान, देशभक्ति की भावना और सांस्कृतिक विरासत का कर रहा प्रसार

बीएसएफ के ब्रास बैंड की धुन में देशभक्ति का जज्बा
बीएसएफ के ब्रास बैंड की धुन में देशभक्ति का जज्बा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 10, 2025 at 4:22 PM IST

नई दिल्ली : सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) का नाम सुनते ही जेहन में सीमा पर डटे, हथियार थामे, सर्द हवाओं और तपते रेगिस्तान की परवाह किए बिना देश की रक्षा करने वाले जवानों की छवि उभरती है, लेकिन इस फोर्स का एक ऐसा चेहरा भी है, जो बंदूकों की गड़गड़ाहट नहीं बल्कि वाद्य यंत्रों की मधुर धुनों से पहचाना जाता है - बीएसएफ का ब्रास बैंड. यह बैंड न केवल समारोहों में देशभक्ति की भावना जगाता है, बल्कि देश की सांस्कृतिक विरासत का भी संदेश दुनिया तक पहुंचाता है. इस स्वतंत्रता दिवस से पहले प्रसार भारती की ओर से आयोजित ‘शौर्य धुन’ संगीतमय कार्यक्रम में बीएसएफ के बैंड ने शहीदों को संगीत के माध्यम से श्रद्धांजलि दी.

1968 में शुरू हुई संगीतमय परंपरा: बीएसएफ के डिप्टी कमांडेंट विकास पटेल ने ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में बताया कि बीएसएफ में ब्रास बैंड की स्थापना 5 मई 1968 को जवानों के जोश, जुनून व मनोरंजन के लिए की गई थी. आज हमारे जितने भी फ्रंटियर हैं, हर जगह बीएसएफ बैंड की ये टीम है. हमारी 25वीं सेंट्रल बटालियन है, जो दक्षिणी-पश्चिमी दिल्ली के छावला में है, जिसने दिल्ली में प्रस्तुति दी.

बैंड सिर्फ औपचारिक आयोजनों तक सीमित नहीं : वर्षों के इस सफर में यह बैंड सिर्फ औपचारिक आयोजनों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह फोर्स की एक पहचान बन गया है. स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, राष्ट्रीय समारोहों से लेकर अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक आयोजनों तक इसकी धुनें गूंज चुकी हैं.

बीएसएफ का ब्रास बैंड संगीत के माध्यम से देशभक्ति (ETV Bharat)

इस बार स्वतंत्रता दिवस पर विशेष कार्यक्रम : 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी चल रही है और देशभक्ति के सुर पूरे भारत में गूंज रहे हैं. इसी कड़ी में भारत सरकार ने इस बार योजना बनाई है कि सभी सुरक्षा बल देश के अलग-अलग क्षेत्रों में प्रस्तुति देंगे, जिससे लोग एकजुट हों और भारत की विरासत व संस्कृति को और गहराई से महसूस करें.

अपनी धुनों से वीर शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि : इस बार स्वतंत्रता दिवस पर बीएसएफ ब्रास बैंड की सेंट्रल टीम राजधानी दिल्ली के नेशनल पुलिस मेमोरियल में अपनी धुनों से वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देगी. वहां जब ‘जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी’ ‘सारे जहां से अच्छा...’ या ‘वंदे मातरम्’ बजेगा तो सिर्फ संगीत ही नहीं बल्कि शौर्य, बलिदान और देशप्रेम की भावना हवा में तैर रही होगी.

महिला पाइप बैंड- नारी शक्ति की पहचान: बीएसएफ समेत अन्य फोर्स में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है. बीएसएफ के डिप्टी कमांडेंट विकास पटेल ने बताया कि वर्ष 2016 में फोर्स ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए महिला पाइप बैंड का गठन किया. इसकी शुरुआत बेंगलुरु से की गई, जहां महिलाओं को बैंड की कठिन औरअनुशासित ट्रेनिंग दी गई. बाद में महिला पाइप बैंड टीम ने देशभर में अपनी पहचान बनाई.

सीमाओं की सुरक्षा के साथ संगीत का भी समन्वय : इस महिला पाइप बैंड ने वर्ष 2023 की अखिल भारतीय पुलिस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर गोल्ड मेडल भी जीता. यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि यह संदेश था कि बीएसएफ की महिला शक्ति न केवल सीमाओं की सुरक्षा कर सकती है, बल्कि संस्कृति व संगीत के मंच पर भी शिखर तक पहुंच सकती है.

अपनी धुनों से वीर शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि
अपनी धुनों से वीर शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि (ETV Bharat)

बैंड में शामिल होने के मानक : डिप्टी कमांडेंट विकास पटेल ने बताया कि हम सबसे पहले फौजी हैं, हमारा पहला काम देश की सुरक्षा करना है. इसके अलावा अलग-अलग काम के लिए हमें अलग-अलग ट्रेड में प्रशिक्षित किया जाता है, जो जवान बैंड में शामिल होते हैं उनको विशेष संगीत प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे उनकी प्रस्तुति न सिर्फ सुर में हो, बल्कि अनुशासन व तालमेल का भी बेहतरीन उदाहरण बने.

बैंडमैन का दिन होता है काफी अनुशासित : एक बैंडमैन का दिन उतना ही अनुशासित होता है जितना कि एक सीमा पर तैनात सैनिक का. सुरों का अभ्यास, वाद्य यंत्र की देखभाल व शारीरिक फिटनेस ये सब उनकी दिनचर्या का हिस्सा होते है.

अपनी धुनों से वीर शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि (ETV Bharat)

बीएसएफ सिर्फ सुरक्षा नहीं, एक विरासत : डिप्टी कमांडेंट विकास पटेल ने बताया कि बीएसएफ का गठन 1 दिसंबर 1965 को हुआ था. उससे पहले भारत की सीमाओं की सुरक्षा राज्य पुलिस किया करती थी, लेकिन 1965 में हुए युद्ध के बाद एक समर्पित सीमा सुरक्षा बल की आवश्यकता पड़ी. शुरुआत में बीएसएफ के बटालियनों की संख्या कम थी, लेकिन आज यह संख्या 100 से अधिक हो चुकी है और लाखों जवान सीमाओं पर मुस्तैद हैं. ब्रास बैंड बीएसएफ के इस लंबी यात्रा का एक सांस्कृतिक अध्याय है, जहां हथियारों की कठोरता व संगीत की कोमलता एक साथ चलती है.

बीएसएफ का ब्रास बैंड संगीत के माध्यम से देशभक्ति
बीएसएफ का ब्रास बैंड संगीत के माध्यम से देशभक्ति (ETV Bharat)

‘शौर्य धुन’ में बीएसएफ की भागीदारी : इस साल 79वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स (WAVES OTT) ने ‘शौर्य धुन’ नाम से चार दिवसीय संगीतमय कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें सीआईएसएफ, एसएसबी, एनडीआरएफ और बीएसएफ के बैंड ने शहीदों को संगीत के माध्यम से श्रद्धांजलि दी. 15 अगस्त को इस कार्यक्रम का क्यूरेटेड वीडियो रिलीज होगा. वेव्स पर देशभक्ति व ऐतिहासिक विषयों पर आधारित फिल्में, डॉक्यूमेंट्री व दूरदर्शन के चर्चित सीरियल्स मुफ्त देखे जा सकते हैं.

