असम की आत्मा: भारत रत्न डॉ भूपेन हजारिका की 100वीं जयंती

डॉ भूपेन हजारिका को 'सुधाकंठ' की उपाधि सुप्रसिद्ध कवि और देबाशीष शर्मा के परदादा आनंद चंद्र बरुआ ने दी थी.

Bhupen Hazarika
डॉ भूपेन हजारिका (फाइल फोटो)
Published : September 8, 2025 at 1:28 PM IST

8 Min Read

गोवाहाटी: असम और दुनिया भारत रत्न डॉ भूपेन हजारिका की 100वीं जयंती मना रही है. उनका संगीत आज भी हमारे दिलों में गूंजता है. "सुधाकंठा" (अमृत-स्वर वाले) के रूप में विख्यात, डॉ हजारिका न केवल एक असाधारण गायक और संगीतकार थे, बल्कि एक दूरदर्शी कलाकार भी थे, जिनका काम क्षेत्रीय सीमाओं से परे था. उनका संगीत उत्पीड़ितों की आवाज, संस्कृति का उत्सव और बदलाव का उत्प्रेरक था.

ईटीवी भारत के साथ एक विशेष बातचीत में नगांव के वर्तमान उपायुक्त और डॉ हजारिका के पूर्व विशेष कार्य अधिकारी (OSD) देबाशीष शर्मा ने महान कलाकार के साथ बिताए अपने समय की व्यक्तिगत कहानियां साझा कीं. शर्मा, जिन्हें छह वर्षों तक भूपेन हजारिका के साथ मिलकर काम करने का सौभाग्य मिला, उन्होंने इस सांस्कृतिक प्रतीक के जीवन और संघर्ष की एक दुर्लभ झलक पेश की.

सुधाकंठ की उपाधि
डॉ हजारिका की राष्ट्रीय धरोहर बनने की यात्रा उनकी असाधारण आवाज की पहचान से शुरू हुई. सुधाकंठ की उपाधि उन्हें बकुल बॉन के सुप्रसिद्ध कवि और देबाशीष शर्मा के परदादा आनंद चंद्र बरुआ ने दी थी. यह उपाधि डॉ. हजारिका को डिब्रूगढ़ में उनके पारिवारिक घर की यात्रा के दौरान प्रदान की गई थी. यह उपाधि उनकी आवाज की गहन गुणवत्ता से पूरी तरह मेल खाती थी, जिसमें असम का सार समाहित था.

Bhupen Hazarika
डॉ भूपेन हजारिका (फाइल फोटो)

अपने मृदुभाषी और विनम्र स्वभाव के बावजूद डॉ हजारिका ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो अन्याय महसूस होने पर अपनी नाराजगी व्यक्त करने से कतराते थे. उनके व्यक्तित्व का एक सबसे उल्लेखनीय पहलू निष्पक्षता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता थी. उदाहरण के लिए संगीत समारोहों में प्रस्तुति देने के बाद आयोजकों पर भरोसा करते हुए वे कभी भी अपने भुगतान वाले लिफाफे नहीं खोलते थे.

हालांकि, कई मौकों पर उन्हें पता चला कि उन्हें कम भुगतान किया गया है, जिससे स्वाभाविक रूप से उनको निराशा हुई. जैसा कि देबाशीष शर्मा याद करते हैं, परफोर्मेंस के बाद आयोजकों पर भरोसा करते हुए, वे कभी भी अपने भुगतान का लिफाफा नहीं खोलते थे, लेकिन जब राशि कम निकली, तो उनका गुस्सा साफ दिखाई देता था. उनके लिए, उनकी कला कोई व्यावसायिक लेन-देन नहीं, बल्कि लोगों की आवाज थी. वे बेईमानी बर्दाश्त नहीं करते थे."

'उनका संगीत दुनिया के लिए उनका संदेश'
इसी तरह जब दूसरों ने बिना अनुमति के उनके गीतों को रीमिक्स करने की कोशिश की, तो उन्होंने नाराजगी जताई. उनका मानना ​​था कि इस तरह की हरकतें उनके काम में निहित सामाजिक संदेशों को कमजोर करती हैं. शर्मा कहते हैं, "वे अपने संगीत को लेकर बहुत सजग थे. अगर कोई उनकी अनुमति के बिना उनके गीतों को रीमिक्स करने की कोशिश करता, तो उन्हें बहुत दुख होता. उनका संगीत दुनिया के लिए उनका संदेश था."

Bhupen Hazarika
डॉ भूपेन हजारिका (फाइल फोटो)

हालांकि, उनकी आत्मा की कोमलता अक्सर दूसरों के साथ उनके व्यवहार में झलकती थी. शर्मा द्वारा साझा की गई एक विशेष कहानी डॉ हजारिका के साथी कलाकारों के प्रति गहरे सम्मान का प्रमाण है. उन्होंने बताया कि तोराजन में बिहू उत्सव के दौरान डॉ हजारिका ने एक स्थानीय ढोलकिया को एक लंबी प्रस्तुति के बाद मंच के नीचे सोते हुए देखा. इस दृश्य से प्रभावित होकर, वे स्वयं ढोलकिया को अपनी कार में घर ले गए, यह दिखाते हुए कि उनका मानना ​​था कि हर कलाकार, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, सम्मान और पहचान का हकदार है.

शर्मा याद करते हुए कहते हैं, "मैंने उन्हें ढोलकिया को घर ले जाने के लिए उनको अपनी कार रोकते देखा. भूपेन दा का मानना ​​था कि हर कलाकार, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, उसका सम्मान और आदर होना चाहिए."

Bhupen Hazarika
डॉ भूपेन हजारिका (फाइल फोटो)

लता मंगेशकर से जुड़ा किस्सा
महान पार्श्व गायिका लता मंगेशकर के साथ उनकी बातचीत का किस्सा भी अनोखा है. एक बार, जब डॉ हजारिका गणेश चतुर्थी समारोह के लिए उनके मुंबई स्थित घर पहुंचे, तो सुरक्षा गार्डों ने उन्हें अंदर लाने में देरी कर दी. डॉ हजारिका कारण न जानते हुए, चिढ़ गए. हालांकि, जब लता जी को उनके आने की सूचना मिली, तो वे तुरंत गर्मजोशी और स्नेह से उनका स्वागत करने के लिए आगे आईं. शर्मा याद करते हैं, "जब लता जी को पता चला कि भूपेन दा बाहर हैं, तो वे दौड़कर उनका स्वागत करने लगीं. यह विशुद्ध पारस्परिक सम्मान और प्रशंसा का क्षण था और मैंने इसे अपनी आंखों से देखा."

इसके विपरीत डॉ हजारिका का फिल्म निर्माता कल्पना लाजमी के साथ गहरा व्यक्तिगत जुड़ाव तो था, लेकिन उसमें जटिलताएं भी थीं. मतभेदों के बावजूद, भूपेन हजारिका और कल्पना लाजमी के बीच आपसी सम्मान और कलात्मक सहयोग पर आधारित एक अटूट बंधन था. शर्मा ने याद किया कि कैसे, दोनों के बीच व्यक्तिगत तनाव के समय, डॉ हज़ारिका अक्सर उन्हें सांत्वना देते हुए कहते थे, "बापू, आइए और मुझे ले जाइए." भावनात्मक संवेदनशीलता के ऐसे क्षण एक ऐसे कलाकार के संवेदनशील स्वभाव को दर्शाते हैं जो जीवन से भी बड़ा था, फिर भी गहराई से मानवीय था.

Bhupen Hazarika
डॉ भूपेन हजारिका (फाइल फोटो)

'अंतिम वर्षों में आर्थिक तंगी'
डॉ. हजारिका का करियर जितना शानदार रहा, उनके जीवन के अंतिम वर्ष आर्थिक तंगी से भी भरे रहे. गंभीर बीमारी के दौरान, जब वे हार्ट रोग के इलाज के लिए मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती हुए, तो उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा. उनके इलाज के लिए तत्काल 2.5 लाख रुपये की जमा राशि की आवश्यकता थी, लेकिन उस समय न तो डॉ. हजारिका और न ही कल्पना लाजमी के पास पैसे थे. अंततः कल्पना लाजमी के विदेश में रहने वाले भाई से कर्ज लेकर इस राशि का प्रबंध किया गया.

शर्मा भावुक होकर याद करते हैं, "मैं उस समय वहां मौजूद था, और मैंने देखा कि कैसे एक ऐसा व्यक्ति जिसने दुनिया को इतना कुछ दिया था, बुनियादी मदद के लिए संघर्ष कर रहा था. भूपेन दा की दयालुता से लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या तो बहुत थी, लेकिन उनकी जरूरत की घड़ी में आगे आने वालों की संख्या बहुत कम थी."

इन संघर्षों के बावजूद डॉ हजारिका का प्रभाव निर्विवाद रहा. देबाशीष शर्मा इस बात पर विचार करते हैं कि अगर डॉ हजारिका के सामाजिक रूप से जागरूक संगीत का व्यापक रूप से अनुवाद और प्रचार होता, तो वे साहित्य के नोबेल पुरस्कार के दावेदार हो सकते थे.

शर्मा कहते हैं, "अगर उनके गीतों का व्यापक रूप से ट्रांसलेशन होता और उन्हें विश्व स्तर पर मान्यता मिलती, तो मुझे कोई संदेह नहीं कि भूपेन दा नोबेल पुरस्कार के दावेदार हो सकते थे. उनका संगीत सीमाओं और भाषाओं से परे, मानवता के संघर्षों को दर्शाता था."

राजनीतिक और सामाजिक प्रासंगिकता से ओतप्रोत उनके गीतों ने मानवीय परिस्थितियों को ऐसे ढंग से व्यक्त किया जिसकी बराबरी बहुत कम कलाकार कर सकते हैं. उनकी आवाज की शक्ति केवल उसकी संगीतात्मकता में ही नहीं, बल्कि जीवन, समाज और संस्कृति के गहनतम सत्यों को प्रतिबिम्बित करने की उसकी क्षमता में भी थी.

Bhupen Hazarika
डॉ भूपेन हजारिका (फाइल फोटो)

'हमेशा सादगी में रचे-बसे रहे'
शर्मा ने जो सबसे मार्मिक यादें साझा कीं, उनमें से एक यह थी कि कैसे डॉ हजारिका अपनी अंतरराष्ट्रीय ख्याति के बावजूद, हमेशा सादगी में रचे-बसे रहे. उन्हें भुने हुए मक्के और लाल लौकी जैसे साधारण असमिया व्यंजनों में आनंद मिलता था और वे उनका आनंद उसी उत्साह से लेते थे जैसे वे अपने विशाल प्रदर्शनों में लेते थे.

शर्मा याद करते हुए कहते हैं, "उन्हें साधारण चीज़ें बहुत पसंद थीं—भुना हुआ मक्का, लाल लौकी, और ऐसी ही छोटी-छोटी खुशियां. अपनी वैश्विक प्रतिष्ठा के बावजूद, वे अपनी जड़ों से जुड़े रहे." यही व्यक्तिगत सादगी उन्हें उन लोगों से जोड़े रखती थी जिनके लिए वे गाते थे.

जब असम और दुनिया उनकी शताब्दी मना रही है, तो यह याद रखना जरूरी है कि भूपेन हज़ारिका सिर्फ़ एक गायक या संगीतकार से कहीं बढ़कर थे—वे एक मानवतावादी, दूरदर्शी और सांस्कृतिक गौरव के प्रतीक थे. उनका संगीत सिर्फ़ एक पेशा नहीं था; यह एक आह्वान था. उनका जीवन सिर्फ़ एक सफलता की कहानी नहीं था; यह जीवन बदलने और आत्मा को ऊपर उठाने की कला की शक्ति का प्रमाण था.डॉ. हज़ारिका का प्रभाव असमिया पहचान के ताने-बाने में रचा-बसा है.

