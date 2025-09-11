ETV Bharat / bharat

राहुल गांधी को जूनागढ़ के सोरठिया परिवार ने चाय पीने का न्योता दिया

राहुल गांधी को जूनागढ़ के सोरठिया परिवार ने चाय पीने का न्योता दिया ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 11, 2025 at 3:09 PM IST 3 Min Read

अहमदाबाद: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शुक्रवार को गुजरात के जूनागढ़ जा रहे हैं. इस बीच चिताखाना चौक पर 40 से ज्यादा सालों से चाय का होटल चला रहे है. सोरठिया परिवार ने राहुल गांधी को अपने होटल फिलिप्स में चाय पीने का न्योता दिया है. राहुल गांधी कल जूनागढ़ में आयोजित कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने आ रहे हैं. बता दें कि 1991 में राहुल गांधी के पिता और तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भी इसी होटल में चाय का आनंद लिया था और पास में ही खारी सिंघाड़ा बेचने वाले एक व्यापारी से खारी सिंघाड़ा भी खाया था. राजीव गांधी का ऐतिहासिक अनुभव

1991 के लोकसभा चुनाव के दौरान जब राजीव गांधी कांग्रेस उम्मीदवार के लिए प्रचार करने जूनागढ़ गए थे. तो उन्होंने चित्तौड़खाना चौक पर एक खुली जीप में रोड शो किया. इस दौरान, होटल फिलिप्स के पास से गुज़रते हुए उन्होंने चाय और खारी सिंघाड़े का आनंद लिया. उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों को स्पष्ट निर्देश देकर आम व्यापारियों को पास आने की अनुमति दी थी. होटल के मालिक को आज भी यह घटना याद है और उन्हें उम्मीद है कि राहुल गांधी भी उनके होटल में चाय पीने आएंगे.