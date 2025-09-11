ETV Bharat / bharat

राहुल गांधी को जूनागढ़ के सोरठिया परिवार ने चाय पीने का न्योता दिया

1991 के लोकसभा चुनाव के दौरान जब राजीव गांधी कांग्रेस उम्मीदवार के लिए प्रचार करने जूनागढ़ गए थे.

Rahul Gandhi Junagadh visit
राहुल गांधी को जूनागढ़ के सोरठिया परिवार ने चाय पीने का न्योता दिया (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 11, 2025 at 3:09 PM IST

अहमदाबाद: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शुक्रवार को गुजरात के जूनागढ़ जा रहे हैं. इस बीच चिताखाना चौक पर 40 से ज्यादा सालों से चाय का होटल चला रहे है. सोरठिया परिवार ने राहुल गांधी को अपने होटल फिलिप्स में चाय पीने का न्योता दिया है.

राहुल गांधी कल जूनागढ़ में आयोजित कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने आ रहे हैं. बता दें कि 1991 में राहुल गांधी के पिता और तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भी इसी होटल में चाय का आनंद लिया था और पास में ही खारी सिंघाड़ा बेचने वाले एक व्यापारी से खारी सिंघाड़ा भी खाया था.

राजीव गांधी का ऐतिहासिक अनुभव
1991 के लोकसभा चुनाव के दौरान जब राजीव गांधी कांग्रेस उम्मीदवार के लिए प्रचार करने जूनागढ़ गए थे. तो उन्होंने चित्तौड़खाना चौक पर एक खुली जीप में रोड शो किया. इस दौरान, होटल फिलिप्स के पास से गुज़रते हुए उन्होंने चाय और खारी सिंघाड़े का आनंद लिया. उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों को स्पष्ट निर्देश देकर आम व्यापारियों को पास आने की अनुमति दी थी. होटल के मालिक को आज भी यह घटना याद है और उन्हें उम्मीद है कि राहुल गांधी भी उनके होटल में चाय पीने आएंगे.

Hotel Phillips
होटल में चाय पीते हुए राजीव गांधी की तस्वीर (ETV Bharat)

गांधी परिवार का जूनागढ़ से जुड़ाव
राहुल गांधी पहली बार जूनागढ़ जा रहे हैं, लेकिन गांधी परिवार का जूनागढ़ से ऐतिहासिक जुड़ाव रहा है. पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सासण गिर में सिंह दर्शन के लिए जूनागढ़ आए थे. 1983 में इंदिरा गांधी जल आपदा निवारण और चुनाव प्रचार के लिए वहां गई थीं. 1991 में, राजीव गांधी चुनाव प्रचार के लिए जूनागढ़ आए थे. 34 साल बाद गांधी परिवार के किसी सदस्य के इस पहले दौरे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह है.

Hotel Phillips
होटल फिलिप्स (ETV Bharat)
भवनाथ में कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविरगुजरात में लंबे समय से सत्ता से बाहर कांग्रेस में नया जोश भरने के लिए जूनागढ़ के भवनाथ में राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है. इस दस दिवसीय शिविर में जिला, शहर और महानगर अध्यक्षों के साथ-साथ अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता भी भाग ले रहे हैं. शिविर का उद्घाटन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया. अगले दस दिनों में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता भवनाथ में ध्यान और मंथन करेंगे.
Junagadh
होटल फिलिप्स में लगी राजीव गांधी की तस्वीर (ETV Bharat)

राष्ट्रीय नेताओं की उपस्थिति
इस शिविर में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, सुप्रिया श्रीनेत, रणदीप सुरजेवाला समेत कांग्रेस के अन्य राष्ट्रीय नेता और गुजरात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्षों के साथ-साथ प्रदेश पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे. 2027 के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए इस शिविर से चुनावी रोडमैप तैयार होने की संभावना है.

