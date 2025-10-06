ETV Bharat / bharat

बिहार में 10 हजार देकर महिलाओं को लुभाने की कोशिश', कांग्रेस ने BJP-JDU गठबंधन पर साधा निशाना

नई दिल्ली: कांग्रेस ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा महिलाओं को आखिरी समय में दी गई सौगातें बिहार में सत्तारूढ़ जदयू-भाजपा गठबंधन को नहीं बचा पाएंगी. कांग्रेस ने कहा कि आगामी चुनावों में इंडिया ब्लॉक के जन-समर्थक सामाजिक कल्याण एजेंडे का बोलबाला रहेगा.

कांग्रेस के नेता हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा एक कल्याणकारी योजना के तहत बिहार की 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 10-10 हज़ार रुपये की राशि हस्तांतरित करने और सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक स्व-रोजगार योजना के तहत 21 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 10-10 हजार रुपये हस्तांतरित करने का जिक्र कर रहे थे.

कांग्रेस ने सत्तारूढ़ एनडीए के इस कदम को बहुत देर से उठाया गया कदम बताया और जानना चाहा कि राज्य सरकार ने पिछले दशकों में बिहार के मतदाताओं, खासकर महिलाओं की अनदेखी क्यों की. चुनाव आयोग ने सोमवार को 6 और 11 नवंबर को बिहार चुनाव की तारीखों की घोषणा की.

बिहार से कांग्रेस के लोकसभा सांसद मोहम्मद जावेद ने ईटीवी भारत को बताया, "प्रधानमंत्री की ओर से वित्तीय सहायता चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तारीखों की घोषणा से कुछ दिन पहले आई और मुख्यमंत्री की ओर से रियायतें चुनाव की औपचारिक घोषणा से कुछ घंटे पहले आईं. यह एनडीए की हताशा को दर्शाता है जो बिहार में महिला मतदाताओं को लुभाने की पुरजोर कोशिश कर रही है.

उन्होंने कहा कि, बिहार में गठबंधन की सरकार पिछले दशकों में महिलाओं के कल्याण के लिए कदम उठा सकती थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया. अब वे महिलाओं के बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करके उनका समर्थन जीतने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि, सीधे शब्दों में कहें तो इस तरह के पैसे ट्रांसफर करना चुनाव की घोषणा से कुछ दिन पहले महिला मतदाताओं को रिश्वत देने के समान है, लेकिन यह कदम एनडीए को नहीं बचाएगा."

उन्होंने कहा, "इसके बजाय, बिहार चुनावों में इंडिया ब्लॉक का जन-हितैषी, सामाजिक न्याय का एजेंडा हावी रहेगा. हमने समाज के विभिन्न वर्गों के लिए जो घोषणाएं की हैं, वे सावधानीपूर्वक तैयार की गई योजनाएं हैं, जिनके कर्नाटक और उससे पहले राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे कांग्रेस शासित राज्यों में लागू होने के प्रमाण मौजूद हैं. लोगों के लिए रोजगार और शिक्षा, महिलाओं की सुरक्षा और एक पारदर्शी प्रशासन मायने रखता है.

उन्होंने कहा कि, एनडीए ने पिछले दशकों में इन सबकी उपेक्षा की है. विपक्ष इन मुद्दों पर उनसे सवाल कर रहा है, लेकिन कोई जवाब नहीं है. बिहार के मतदाता समझदार हैं और इस बार बदलाव के लिए वोट देंगे."

कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि एनडीए द्वारा महिलाओं के लिए की गई घोषणाएं इंडिया ब्लॉक द्वारा सभी महिलाओं को 2,500 रुपये प्रति माह देने की गारंटी का मुकाबला करने के लिए थीं, जो महिला मतदाताओं के बीच लोकप्रिय हो गई थी. पिछले कुछ महीनों में, कांग्रेस की महिला शाखा ने महिलाओं से जुड़े मुद्दों को उठाने के लिए राज्य के अधिकांश जिलों का दौरा किया और कल्याणकारी योजना के लिए पंजीकरण भी करवाए. पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि अब तक लगभग 50 लाख फॉर्म भरे जा चुके हैं.