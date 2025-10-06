बिहार में 10 हजार देकर महिलाओं को लुभाने की कोशिश', कांग्रेस ने BJP-JDU गठबंधन पर साधा निशाना
कांग्रेस का कहना है कि, आखिरी समय में महिलाओं को दी गई सौगातें बिहार में सत्तारूढ़ जदयू-भाजपा गठबंधन को नहीं बचा पाएंगी.
Published : October 6, 2025 at 7:15 PM IST
नई दिल्ली: कांग्रेस ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा महिलाओं को आखिरी समय में दी गई सौगातें बिहार में सत्तारूढ़ जदयू-भाजपा गठबंधन को नहीं बचा पाएंगी. कांग्रेस ने कहा कि आगामी चुनावों में इंडिया ब्लॉक के जन-समर्थक सामाजिक कल्याण एजेंडे का बोलबाला रहेगा.
कांग्रेस के नेता हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा एक कल्याणकारी योजना के तहत बिहार की 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 10-10 हज़ार रुपये की राशि हस्तांतरित करने और सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक स्व-रोजगार योजना के तहत 21 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 10-10 हजार रुपये हस्तांतरित करने का जिक्र कर रहे थे.
कांग्रेस ने सत्तारूढ़ एनडीए के इस कदम को बहुत देर से उठाया गया कदम बताया और जानना चाहा कि राज्य सरकार ने पिछले दशकों में बिहार के मतदाताओं, खासकर महिलाओं की अनदेखी क्यों की. चुनाव आयोग ने सोमवार को 6 और 11 नवंबर को बिहार चुनाव की तारीखों की घोषणा की.
बिहार से कांग्रेस के लोकसभा सांसद मोहम्मद जावेद ने ईटीवी भारत को बताया, "प्रधानमंत्री की ओर से वित्तीय सहायता चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तारीखों की घोषणा से कुछ दिन पहले आई और मुख्यमंत्री की ओर से रियायतें चुनाव की औपचारिक घोषणा से कुछ घंटे पहले आईं. यह एनडीए की हताशा को दर्शाता है जो बिहार में महिला मतदाताओं को लुभाने की पुरजोर कोशिश कर रही है.
उन्होंने कहा कि, बिहार में गठबंधन की सरकार पिछले दशकों में महिलाओं के कल्याण के लिए कदम उठा सकती थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया. अब वे महिलाओं के बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करके उनका समर्थन जीतने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि, सीधे शब्दों में कहें तो इस तरह के पैसे ट्रांसफर करना चुनाव की घोषणा से कुछ दिन पहले महिला मतदाताओं को रिश्वत देने के समान है, लेकिन यह कदम एनडीए को नहीं बचाएगा."
उन्होंने कहा, "इसके बजाय, बिहार चुनावों में इंडिया ब्लॉक का जन-हितैषी, सामाजिक न्याय का एजेंडा हावी रहेगा. हमने समाज के विभिन्न वर्गों के लिए जो घोषणाएं की हैं, वे सावधानीपूर्वक तैयार की गई योजनाएं हैं, जिनके कर्नाटक और उससे पहले राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे कांग्रेस शासित राज्यों में लागू होने के प्रमाण मौजूद हैं. लोगों के लिए रोजगार और शिक्षा, महिलाओं की सुरक्षा और एक पारदर्शी प्रशासन मायने रखता है.
उन्होंने कहा कि, एनडीए ने पिछले दशकों में इन सबकी उपेक्षा की है. विपक्ष इन मुद्दों पर उनसे सवाल कर रहा है, लेकिन कोई जवाब नहीं है. बिहार के मतदाता समझदार हैं और इस बार बदलाव के लिए वोट देंगे."
कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि एनडीए द्वारा महिलाओं के लिए की गई घोषणाएं इंडिया ब्लॉक द्वारा सभी महिलाओं को 2,500 रुपये प्रति माह देने की गारंटी का मुकाबला करने के लिए थीं, जो महिला मतदाताओं के बीच लोकप्रिय हो गई थी. पिछले कुछ महीनों में, कांग्रेस की महिला शाखा ने महिलाओं से जुड़े मुद्दों को उठाने के लिए राज्य के अधिकांश जिलों का दौरा किया और कल्याणकारी योजना के लिए पंजीकरण भी करवाए. पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि अब तक लगभग 50 लाख फॉर्म भरे जा चुके हैं.
पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, पिछले 2020 के विधानसभा चुनावों में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक थी और महिलाओं में बढ़ती जागरूकता के साथ यह रुझान 2025 में भी जारी रहने की संभावना है. महिलाओं के अलावा, विपक्ष ने युवाओं, छात्रों, किसानों, छोटे व्यापारियों और बुजुर्गों के लिए भी विभिन्न योजनाओं की घोषणा की है.
कांग्रेस प्रबंधकों ने आगे कहा कि इंडिया ब्लॉक दो चरणों में होने वाले चुनावों के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया एक ही दिन में भी हो सकती थी. बिहार के प्रभारी एआईसीसी सचिव सुशील पासी ने ईटीवी भारत को बताया, "हम चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं. उन्होंने दो चरणों में चुनाव कराने का फैसला किया है, लेकिन यह एक दिन में भी पूरा हो सकता था."
एआईसीसी पदाधिकारी ने आरोप लगाया कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से कुछ दिन पहले बिहार में महिला मतदाताओं के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा दी गई रियायतें चुनाव आयोग और एनडीए के बीच समन्वय का संकेत देती हैं. भारतीय जनता पार्टी राज्य में मतदाता सूची संशोधन को लेकर एनडीए और चुनाव आयोग पर निशाना साध रही है, जिसके कारण अंतिम सूची में 47 लाख नाम हटा दिए गए, जिनमें 22.7 लाख महिलाएं भी शामिल हैं.
बिहार से कांग्रेस के लोकसभा सांसद मनोज कुमार के मुताबिक, नवंबर में होने वाले चुनाव में सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक कल्याण का मुद्दा अहम होगा, क्योंकि यह चुनाव पूरी तरह से बदलाव के लिए है. सांसद ने एनडीए द्वारा दी जा रही रियायतों पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसी वित्तीय मदद केवल बिहार की महिलाओं तक ही सीमित क्यों है, अन्य राज्यों तक क्यों नहीं.
मनोज कुमार ने ईटीवी भारत से कहा, "प्रधानमंत्री पूरे देश के मुखिया हैं. हम बिहार की महिलाओं की मदद के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन केंद्र द्वारा अन्य राज्यों की महिलाओं को ऐसी सहायता क्यों नहीं दी गई? ऐसा केवल महिला मतदाताओं का समर्थन हासिल करने के उद्देश्य से किया गया था, जबकि वर्षों तक उनकी उपेक्षा की गई थी."
उन्होंने आगे कहा, "इंडिया ब्लॉक इस चुनौती के लिए तैयार है. भाजपा की इच्छा के अनुसार चुनाव आयोग ने दो दिन के लिए मतदान निर्धारित किया है. लेकिन इससे हमें कोई परेशानी नहीं है. लोग इस बार बदलाव के लिए वोट देंगे. महिलाओं को दिया गया पैसा लोन के रूप में है, जो बाद में उनसे वसूला जाएगा."
