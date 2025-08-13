ETV Bharat / bharat

कर्नाटक : पिता की मौत के बाद खुला राज, बेटे ने बताया पिता ने किया था भाई का मर्डर, कंकाल बरामद - SON KILLED BY FATHER

कर्नाटक में चौंकाने वाला सच सामने आया है कि दो साल पहले एक बेटे की हत्या उसके पिता के द्वारा कर दी गई थी.

Police investigating the murder of son by father
पिता के द्वारा बेटे का मर्डर किए जाने की जांच करती पुलिस (ETV Bharat)
Published : August 13, 2025 at 5:16 PM IST

हासन (कर्नाटक) : पिता की मौत के बाद उसके अंतिम संस्कार में एक बेटे के शामिल नहीं होने पर उसकी काफी तलाश की गई, लेकिन उसकी कुछ पता नहीं चला. शक होने पर पूछताछ में बेटे ने पिता के द्वारा भाई की हत्या किए जाने की बात बताई. जानकारी मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने मृतक का कंकाल बरामद कर लिया है.

यह घटना जिले के अलूर तालुक के संतबसवनहल्ली गांव में हुई. पैसों के विवाद में एक पिता के द्वारा अपने बेटे की हत्या कर शव को घर के पीछे वर्षा जल संचयन गड्ढे में छिपाने की चौंकाने वाली घटना दो साल बाद प्रकाश में आई है.

घटना के बारे में बताया जाता है कि रघु (32) नाम के एक व्यक्ति की हत्या हुई है. इस बारे में अब पता चला है कि उसकी हत्या उसके पिता ने दो साल पहले की थी, जिनका अब निधन हो चुका है.

क्या है मामला
दस दिन पहले 1 अगस्त को हासन जिले के अलूर तालुक के संतबसवनहल्ली गांव में गंगाधर नाम के एक व्यक्ति की मौत हो गई थी. उस समय उनका बेटा रघु अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं आया था. बाद में, तीसरे दिन अंतिम संस्कार के बाद भी वो नहीं पहुंचा.

इस पर 11 अगस्त को उसके रिश्तेदारों को शक हुआ क्योंकि वह अपने पिता के ग्यारहवें दिन के कार्यक्रम में भी नहीं आया था. जब रिश्तेदारों ने उसके बेटे रघु को बुलाने की मांग की तो रघु के मानसिक रूप से विक्षिप्त भाई रूपेश ने यह कहकर बात छुपा ली कि 'मेरा भाई कार्यक्रम में नहीं आएगा.'

जब वह 11वें दिन कार्यक्रम में भी नहीं आया तो परिजनों ने मृतक गंगाधर के दूसरे बेटे रूपेश को बुलाया और उस पर दबाव बनाया कि वह रघु को आने के लिए कहे. इस पर रूपेश ने हत्या का राज खोल दिया.

पिता ने ही की थी बेटे की हत्या
रूपेश ने जैसे ही भाई की हत्या की जानकारी दी, परिजनों ने पुलिस को इसकी सूचना दी. वहीं तालुका प्रशासन ने हत्या का राज खोलने के लिए खुदाई की. इस दौरान मृतक रघु का कंकाल बरामद हुआ.

आईपीएल सट्टे से कर्ज
बताया जा रहा है कि मृतक गंगाधर का बेटा रघु (32) बीएमटीसी में कर्मचारी था. वह क्रिकेट सट्टे और जुए में लाखों रुपये हार गया था. बाद में, किसी कारणवश नौकरी छूट जाने के बाद, रघु अपने गृहनगर आ गया और वहीं रहने लगा. रघु अपने पिता को कर्ज़ चुकाने के लिए पैसे के लिए प्रताड़ित करता था.

रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट में मिला कंकाल
दोनों के बीच में पैसों को लेकर हुआ झगड़ा बढ़ गया. इसी बीच विवाद में गंगाधर ने अपने बेटे की रॉड से पीट-पीटकर हत्या कर दी.

बाद में, उसने अपने दूसरे बेटे रूपेश के साथ मिलकर रघु के शव को घर के पीछे रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट में गाड़कर छिपा दिया. इस बारे में रघु के मामा द्वारा अलूर पुलिस को दी शिकायत में बताया गया है कि आरोपी गंगाधर ने रूपेश को धमकी दी थी कि अगर उसने हत्या का राज कहीं बताया तो वह उसे जान से मार देगा. इसलिए रूपेश ने इस बात का कहीं जिक्र नहीं किया था. शिकायत के बाद, अलूर पुलिस ने घटनास्थल का दौरा किया और वर्षा जल संचयन गड्ढे से रघु की हड्डियां बरामद कीं.

इन हड्डियों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है. अलूर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है. इस घटना से स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया. वहीं पुलिस ने हत्या के रहस्य को उजागर करने के लिए जांच तेज कर दी है.

सकलेशपुर की सहायक आयुक्त डॉ. श्रुति ने इस बारे में बात करते हुए कहा, "4 दिन पहले पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी कि संथाबासवनहल्ली गांव के मृतक गंगाधर के बेटे रघु की 2 साल पहले उसके पिता ने हत्या कर दी थी और उसे दफना दिया था."

इसको लेकर पुलिस से अनुरोध किया गया था कि इस मामले की जांच के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए बाहर निकाला जाए. हमने कंकाल को बाहर निकाल लिया है.

श्रुति ने बताया कि जब हम यहां आए और जांच की तो मृतक रघु के भाई ने बताया कि यह सबूत है कि उनके पिता ने पहले हत्या की थी. अब उनके पिता भी चल बसे. जानकारी मिली थी कि उन्हें घर के पीछे रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट में दफ़ना दिया गया था. उन्होंने वह जगह दिखाई थी. उसी आधार पर, हमने उसे खोदा और कंकाल को बाहर निकाला. अब हमने मिले कंकाल को किम्स के फोरेंसिक डॉक्टर को सौंप दिया है. वे पोस्टमार्टम करेंगे और पुलिस को रिपोर्ट सौंपेंगे. इसके बाद पुलिस अंतिम रिपोर्ट सौंपेगी.

