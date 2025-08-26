ETV Bharat / bharat

सोनीपत की शिक्षिका सुनीता ढुल को मिलेगा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, 29 सालों से जगा रही शिक्षा की अलख - SONIPAT TEACHER SUNITA DHULL

हरियाणा के सोनीपत की शिक्षिका सुनीता ढुल को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया है.

Sonipat teacher Sunita Dhull selected for National Teachers Award 2025
सोनीपत की शिक्षिका सुनीता ढुल को मिलेगा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 26, 2025 at 4:26 PM IST

3 Min Read

सोनीपत : हरियाणा के सोनीपत की रहने वाली शिक्षिका सुनीता ढुल को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया है. वे पीएमश्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में भूगोल और सामाजिक विज्ञान विषय पढ़ाती हैं. सुनीता पिछले 29 सालों से शिक्षा की अलख जगा रही है और बच्चों का भविष्य संवार रही हैं. सुनीता रेडक्रॉस में राष्ट्रीय मास्टर ट्रेनर हैं और अब तक करीब 14 हजार बच्चों को फर्स्ट एड और जीवन रक्षक कौशल का प्रशिक्षण भी दे चुकी हैं.

सुनीता ढुल को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार : शिक्षिका सुनीता ने स्कूल में पठन-पाठन का स्तर ठीक किया. साथ ही उन्होंने विद्यार्थियों में रचनात्मकता बढ़ाने के साथ उन्हें टाइम टेबल का महत्व भी समझाया. स्कूल में सभी विद्यार्थी इस टाइम टेबल का अनुसरण करते हैं. आधुनिक शिक्षा में तकनीकी के महत्व पर भी वे बेहतर कार्य कर रही हैं. उनके यही सराहनीय कार्य राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार का आधार बने हैं.

Sonipat teacher Sunita Dhull selected for National Teacher Award
राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुनी गईं (Etv Bharat)

स्टूडेंट्स का मार्गदर्शन करती हैं सुनीता : आपको बता दें कि सुनीता साल 2014 से बच्चों के लिए प्रदर्शनी लगवाकर व्यावहारिक ज्ञान बढ़ा रही हैं. साथ ही रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए नई-नई शिक्षण विधियों को इस्तेमाल कर रही हैं. साल 2019 से परमानेंट रिसोर्स ग्रुप और स्टेट रिसोर्स ग्रुप की सदस्य एवं मास्टर ट्रेनर के रूप में कार्य करते हुए सामूहिक शिक्षण, प्रयोगात्मक विधियों से विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दे रही हैं. वे साल 2020 से एफएलएन की संसाधन समूह सदस्य के रूप में विद्यार्थियों का मार्गदर्शन कर रही हैं.

Sonipat teacher Sunita Dhull selected for National Teacher Award
सोनीपत की शिक्षिका सुनीता ढुल (Etv Bharat)

बच्चों की समस्याएं सुलझाई : साथ ही वे बच्चों के साथ समय-समय पर शैक्षिक भ्रमण पर जाकर उन्हें वहां की जानकारियां देती हैं. बच्चों के साथ बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनकर उनके समाधान का प्रयास करती हैं. यही नहीं, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए विद्यालय में प्रदर्शनी लगवाकर, भारतीय पर्वों पर विभिन्न आयोजन और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं कराती हैं. साल 2022 से वे जिला सांस्कृतिक समन्वयक के रूप में सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक और राष्ट्रीय मूल्यों को बढ़ावा देने का कार्य कर रही हैं. पर्यावरण संरक्षण के लिए वे पिछले डेढ़ वर्ष से एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत बच्चों से पौधे लगवाकर उनकी देखरेख करा रही हैं.

Sonipat teacher Sunita Dhull selected for National Teacher Award
बच्चों के साथ सुनीता ढुल (Etv Bharat)

1996 से पढ़ा रही सुनीता : सुनीता बताती हैं कि उनके पति पवन कुमार नोएडा की एक निजी कंपनी में जीएम हैं. उनके सहयोग से साल 1996 से 2013 तक सुनीता ने निजी शिक्षण संस्थानों में शिक्षक और प्राचार्य के पद पर सेवाएं दीं. साल 2014 में पानीपत खंड के समालखा के गांव मच्छरौली स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में नियुक्ति मिली. 2019 से वे मुरथल अड्डा स्थित पीएमश्री राजकीय कन्या विद्यालय में शिक्षिका के रूप में सेवाएं दे रही हैं. सुनीता के दो बच्चे हैं. बेटा अध्ययन ढुल बीटेक की पढ़ाई के बाद ऑस्ट्रेलिया में निजी कंपनी में काम कर रहा है जबकि बेटी वंशिका अशोका विश्वविद्यालय से बीएससी मनोविज्ञान ऑनर्स की पढ़ाई कर रही है.

Sonipat teacher Sunita Dhull selected for National Teacher Award
29 साल से शिक्षा की अलख जगा रही (Etv Bharat)

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें : फतेहाबाद की बस में भर गया पानी, सीट पर खड़े रहे यात्री, हरियाणा पुलिस ने बचाई जान

ये भी पढ़ें : भिवानी की टीचर मनीषा की डेथ मिस्ट्री कब सुलझेगी ?, क्या CBI ढूंढ निकालेगी पूरा सच ?

ये भी पढ़ें : हरियाणा के सोनीपत में रोबोट टीचर कराएगा बच्चों की पढ़ाई, बखूबी दे रहा स्टूडेंट्स के हर सवाल का जवाब

सोनीपत : हरियाणा के सोनीपत की रहने वाली शिक्षिका सुनीता ढुल को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया है. वे पीएमश्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में भूगोल और सामाजिक विज्ञान विषय पढ़ाती हैं. सुनीता पिछले 29 सालों से शिक्षा की अलख जगा रही है और बच्चों का भविष्य संवार रही हैं. सुनीता रेडक्रॉस में राष्ट्रीय मास्टर ट्रेनर हैं और अब तक करीब 14 हजार बच्चों को फर्स्ट एड और जीवन रक्षक कौशल का प्रशिक्षण भी दे चुकी हैं.

सुनीता ढुल को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार : शिक्षिका सुनीता ने स्कूल में पठन-पाठन का स्तर ठीक किया. साथ ही उन्होंने विद्यार्थियों में रचनात्मकता बढ़ाने के साथ उन्हें टाइम टेबल का महत्व भी समझाया. स्कूल में सभी विद्यार्थी इस टाइम टेबल का अनुसरण करते हैं. आधुनिक शिक्षा में तकनीकी के महत्व पर भी वे बेहतर कार्य कर रही हैं. उनके यही सराहनीय कार्य राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार का आधार बने हैं.

Sonipat teacher Sunita Dhull selected for National Teacher Award
राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुनी गईं (Etv Bharat)

स्टूडेंट्स का मार्गदर्शन करती हैं सुनीता : आपको बता दें कि सुनीता साल 2014 से बच्चों के लिए प्रदर्शनी लगवाकर व्यावहारिक ज्ञान बढ़ा रही हैं. साथ ही रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए नई-नई शिक्षण विधियों को इस्तेमाल कर रही हैं. साल 2019 से परमानेंट रिसोर्स ग्रुप और स्टेट रिसोर्स ग्रुप की सदस्य एवं मास्टर ट्रेनर के रूप में कार्य करते हुए सामूहिक शिक्षण, प्रयोगात्मक विधियों से विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दे रही हैं. वे साल 2020 से एफएलएन की संसाधन समूह सदस्य के रूप में विद्यार्थियों का मार्गदर्शन कर रही हैं.

Sonipat teacher Sunita Dhull selected for National Teacher Award
सोनीपत की शिक्षिका सुनीता ढुल (Etv Bharat)

बच्चों की समस्याएं सुलझाई : साथ ही वे बच्चों के साथ समय-समय पर शैक्षिक भ्रमण पर जाकर उन्हें वहां की जानकारियां देती हैं. बच्चों के साथ बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनकर उनके समाधान का प्रयास करती हैं. यही नहीं, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए विद्यालय में प्रदर्शनी लगवाकर, भारतीय पर्वों पर विभिन्न आयोजन और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं कराती हैं. साल 2022 से वे जिला सांस्कृतिक समन्वयक के रूप में सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक और राष्ट्रीय मूल्यों को बढ़ावा देने का कार्य कर रही हैं. पर्यावरण संरक्षण के लिए वे पिछले डेढ़ वर्ष से एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत बच्चों से पौधे लगवाकर उनकी देखरेख करा रही हैं.

Sonipat teacher Sunita Dhull selected for National Teacher Award
बच्चों के साथ सुनीता ढुल (Etv Bharat)

1996 से पढ़ा रही सुनीता : सुनीता बताती हैं कि उनके पति पवन कुमार नोएडा की एक निजी कंपनी में जीएम हैं. उनके सहयोग से साल 1996 से 2013 तक सुनीता ने निजी शिक्षण संस्थानों में शिक्षक और प्राचार्य के पद पर सेवाएं दीं. साल 2014 में पानीपत खंड के समालखा के गांव मच्छरौली स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में नियुक्ति मिली. 2019 से वे मुरथल अड्डा स्थित पीएमश्री राजकीय कन्या विद्यालय में शिक्षिका के रूप में सेवाएं दे रही हैं. सुनीता के दो बच्चे हैं. बेटा अध्ययन ढुल बीटेक की पढ़ाई के बाद ऑस्ट्रेलिया में निजी कंपनी में काम कर रहा है जबकि बेटी वंशिका अशोका विश्वविद्यालय से बीएससी मनोविज्ञान ऑनर्स की पढ़ाई कर रही है.

Sonipat teacher Sunita Dhull selected for National Teacher Award
29 साल से शिक्षा की अलख जगा रही (Etv Bharat)

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें : फतेहाबाद की बस में भर गया पानी, सीट पर खड़े रहे यात्री, हरियाणा पुलिस ने बचाई जान

ये भी पढ़ें : भिवानी की टीचर मनीषा की डेथ मिस्ट्री कब सुलझेगी ?, क्या CBI ढूंढ निकालेगी पूरा सच ?

ये भी पढ़ें : हरियाणा के सोनीपत में रोबोट टीचर कराएगा बच्चों की पढ़ाई, बखूबी दे रहा स्टूडेंट्स के हर सवाल का जवाब

For All Latest Updates

TAGGED:

SONIPAT TEACHER SUNITA DHULLNATIONAL TEACHERS AWARD 2025सोनीपत की शिक्षिका सुनीता ढुलहरियाणा में शिक्षक पुरस्कारSONIPAT TEACHER SUNITA DHULL

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

मोहब्बत में बन गया "गुजरी महल", बेहोश सुल्तान को ग्वालिन से हुआ "प्यार", फिर यूं किया "इकरार"

कुरुक्षेत्र में "बाणगंगा" के अनसुलझे रहस्य, कभी नहीं सूखने वाले सरोवर के साथ एक "धातु" भी बना हुआ मिस्ट्री

हरियाणवी बार्बी डॉल पूजा को देख सब हैरान, रोबोटिक अंदाज और ठेठ देसी पहनावे से सोशल मीडिया पर मचा रहीं धूम

व्हीलचेयर पर बैठे सुरों के योद्धा, भारत के पहले व्हीलचेयर बैंड "फॉलोइंग कर्मा" की अनसुनी कहानी, जब दर्द बन गई धुन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.