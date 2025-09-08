ETV Bharat / bharat

सोनिया को क्यों आया गुस्सा! निकोबार में किस तबाही को लेकर मोदी सरकार को लताड़ा

सोनिया गांधी ने निकोबार परियोजना को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की. साथ ही कहाकि इस सुनियोजित दुस्साहस को असंवेदनशीलता से आगे बढ़ाया जा रहा.

सोनिया गांधी
Published : September 8, 2025 at 11:01 AM IST

Updated : September 8, 2025 at 11:19 AM IST

नई दिल्ली: ग्रेट निकोबार बुनियादी ढांचा परियोजना को एक "सुनियोजित दुस्साहस" करार देते हुए, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार को कहा कि यह द्वीप के स्वदेशी आदिवासी समुदायों के अस्तित्व के लिए खतरा है. साथ ही उन्होंने कहाकि इसे असंवेदनशीलता से आगे बढ़ाया जा रहा है. इससे "सभी कानूनी और विचार-विमर्श प्रक्रियाओं का मजाक" उड़ाया जा रहा है.

गांधी ने 'द हिंदू' में प्रकाशित एक लेख में कहा कि जब शोम्पेन और निकोबारी जनजातियों का अस्तित्व ही दांव पर हो, तो सामूहिक विवेक चुप नहीं रह सकता और न ही रहना चाहिए.

"भविष्य की पीढ़ियों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता एक अत्यंत विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र के इतने बड़े पैमाने पर विनाश की अनुमति नहीं दे सकती. हमें न्याय के इस उपहास और अपने राष्ट्रीय मूल्यों के साथ इस विश्वासघात के विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए." उन्होंने 'निकोबार में एक पारिस्थितिक आपदा का निर्माण' शीर्षक वाले अपने लेख में ये बातें कहीं.

मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में "अधूरे और बिना सोचे-समझे नीति-निर्माण" की कोई कमी नहीं रही है.

उन्होंने कहा, "योजनाबद्ध कुप्रयासों की इस श्रृंखला में नवीनतम है ग्रेट निकोबार मेगा-इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना. 72,000 करोड़ रुपये का यह पूरी तरह से गलत खर्च द्वीप के स्वदेशी आदिवासी समुदायों के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा करता है. दुनिया के सबसे अनोखे वनस्पतियों और जीवों के पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक के लिए खतरा है. साथ ही यह प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है."

गांधी ने कहा, "फिर भी, इसे असंवेदनशील तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है. इससे सभी कानूनी और विचार-विमर्श प्रक्रियाओं का मजाक उड़ाया जा रहा है."

उन्होंने बताया कि ग्रेट निकोबार द्वीप दो मूल समुदायों, निकोबारी जनजाति और शोम्पेन जनजाति, का घर है, जो एक विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह है.

उन्होंने कहा, "निकोबारी आदिवासियों के पैतृक गांव इस परियोजना के प्रस्तावित भू-क्षेत्र में आते हैं. साल 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी के दौरान निकोबारी लोगों को अपने गांव छोड़ने पड़े थे. यह परियोजना अब इस समुदाय को स्थायी रूप से विस्थापित कर देगी. इससे उनके अपने पैतृक गांवों में लौटने का सपना टूट जाएगा."

"शोम्पेन लोगों के सामने और भी बड़ा खतरा है. केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा अधिसूचित द्वीप की शोम्पेन नीति, अधिकारियों से विशेष रूप से यह अपेक्षा करती है कि वे 'बड़े पैमाने पर विकास प्रस्तावों' पर विचार करते समय जनजाति के कल्याण और 'अखंडता' को प्राथमिकता दें.

उन्होंने तर्क दिया, "इसके बजाय, यह परियोजना शोम्पेन आदिवासी अभ्यारण्य के एक बड़े हिस्से को गैर-अधिसूचित करती है. साथ उन वन पारिस्थितिकी तंत्रों को नष्ट करती है, जहां शोम्पेन रहते हैं, और इससे द्वीप पर लोगों और पर्यटकों का बड़े पैमाने पर आगमन होगा."

गांधी ने कहा कि अंततः, शोम्पेन समुदाय के लोग अपनी पैतृक जमीनों से कट जाएंगे और अपने सामाजिक और आर्थिक अस्तित्व को बनाए रखने में असमर्थ हो जाएंगे. उन्होंने आगे कहा कि फिर भी, सरकार हठीली और अड़ियल रवैया अपनाए हुए है.

गांधी ने आरोप लगाया कि इस पूरी प्रक्रिया में आदिवासी अधिकारों की रक्षा के लिए स्थापित संवैधानिक और वैधानिक निकायों को दरकिनार कर दिया गया है.

"संविधान के अनुच्छेद 338-ए के मुताबिक, सरकार को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से परामर्श करना चाहिए था. वह ऐसा करने में विफल रही है."

उन्होंने बताया कि "सरकार को ग्रेट निकोबार और लिटिल निकोबार द्वीप समूह की आदिवासी परिषद से परामर्श करना चाहिए था. इसके बजाय, परिषद अध्यक्ष की इस अपील की अनदेखी की गई कि निकोबारी आदिवासियों को उनके पैतृक गांवों में लौटने की अनुमति दी जाए."

गांधी ने आगे कहा कि परिषद से अनापत्ति-पत्र प्राप्त कर लिया गया था, लेकिन अब इसे रद्द कर दिया गया है. परिषद ने कहा कि अधिकारियों ने उन्हें पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए "जल्दबाजी" की थी.

उन्होंने कहा, "स्थानीय समुदायों की सुरक्षा के लिए निर्धारित उचित प्रक्रिया और नियामक सुरक्षा उपायों की अनदेखी की गई है. भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजा देना चाहिए था. वहीं पारदर्शिता के अधिकार के तहत किए गए सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) में निकोबारी और शोम्पेन को इस प्रक्रिया के हितधारकों के रूप में माना जाना चाहिए था. साथ ही उन पर परियोजना के प्रभाव का मूल्यांकन किया जाना चाहिए था." इसके बजाय, इसमें उनका कोई भी जिक्र नहीं है.

उन्होंने लेख में कहा, "वन अधिकार अधिनियम (2006), जो शोम्पेन को वनों की रक्षा, संरक्षण, विनियमन और प्रबंधन का अधिकार देता है, को किसी भी नीतिगत कार्रवाई का आधार होना चाहिए था. इसके बजाय, इस मुद्दे पर शोम्पेन से परामर्श नहीं किया गया है. एक तथ्य, जिसकी पुष्टि अब जनजातीय परिषद ने भी की है. "

उन्होंने जोर देकर कहा, "देश के कानूनों का खुलेआम मजाक उड़ाया जा रहा है. अनजाने में, देश के सबसे कमजोर समूहों में से एक को इसकी अंतिम कीमत चुकानी पड़ सकती है."

उन्होंने बताया कि "पारिस्थितिकी की दृष्टि से, यह परियोजना एक पर्यावरणीय और मानवीय आपदा से कम नहीं है. इस परियोजना के लिए द्वीप की अनुमानित 15% भूमि पर पेड़ों को काटना होगा. इससे राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर अद्वितीय वर्षावन पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट हो जाएगा."

गांधी ने कहा कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का अनुमान है कि 8.5 लाख पेड़ काटे जा सकते हैं.

उन्होंने कहा, "यह निराशाजनक आंकड़ा है, लेकिन यह बहुत कम भी हो सकता है. स्वतंत्र अनुमानों से पता चला है कि अंततः 32 लाख से 58 लाख पेड़ काटे जा सकते हैं."

उन्होंने कहाकि इस अंधाधुंध वृक्ष कटाई का सरकार का समाधान "प्रतिपूरक वनरोपण" है, जो प्राकृतिक, पुराने वनों के नुकसान का एक खराब विकल्प है.

उन्होंने कहा, "इसकी पुष्टि करने वाले प्रचुर प्रमाणों के बावजूद, जिसमें राष्ट्रीय हरित अधिकरण का आदेश भी शामिल है. सरकार ने एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) के माध्यम से इस सच्चाई से छेड़छाड़ करने के तरीके खोज निकाले हैं.

इस एचपीसी की रिपोर्ट और बंदरगाह स्थल को सीआरजेड 1ए से बाहर करने के लिए उसके द्वारा की गई जमीनी जांच प्रक्रिया को सार्वजनिक नहीं किया गया है."

उन्होंने कहा, गांधी ने आगे तर्क दिया कि वन्यजीवों के दृष्टिकोण से भी, यह परियोजना गंभीर चिंताएं पैदा करती है. "प्राइमेटोलॉजिस्टों ने सरकार को पत्र लिखकर निकोबार लंबी पूंछ वाले मकाक पर परियोजना के प्रभाव के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की है. इन चिंताओं को नजरअंदाज कर दिया गया है."

गांधी ने कहा कि परियोजनाओं के लिए जैव विविधता आकलन गंभीर कार्यप्रणाली संबंधी खामियों के कारण सवालों के घेरे में आ गए हैं.

उन्होंने कहा, "समुद्री कछुओं के घोंसले बनाने के स्थानों का आकलन घोंसले बनाने के मौसम के बाद किया गया था. परियोजना का डुगोंग पर प्रभाव मापने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था. जबकि इन ड्रोन की क्षमता सीमित है और ये केवल उथले क्षेत्रों का ही आकलन कर सकते हैं."

आखिरकार, उन्होंने बताया कि बंदरगाह सहित यह परियोजना भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील और भूकंप-प्रवण क्षेत्र में बन रही है.

उन्होंने आगे कहा कि इतनी बड़ी परियोजना को यहां जानबूझकर स्थापित करने से निवेश, बुनियादी ढांचा, लोगों और पारिस्थितिकी को खतरा है.

'ग्रेट निकोबार का समग्र विकास' नामक इस परियोजना में एक ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह, एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, एक टाउनशिप और 160 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैले एक बिजली संयंत्र का निर्माण शामिल है.

Last Updated : September 8, 2025 at 11:19 AM IST

