ETV Bharat / bharat

26/11 मुंबई टेरर अटैक पर बीजेपी ने घेरा सोनिया गांधी को, लगाए घनघोर आरोप

पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा द्वारा किए गए मुंबई में 26/11 के आतंकवादी हमलों में 170 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई और पूरा देश सदमे में आ गया.

पात्रा ने एएनआई को बताया, "सिर्फ़ इसलिए कि 'पूरी दुनिया दिल्ली में उतर आई थी', कांग्रेस पार्टी ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया. यह उस समय का भारत था, गांधी परिवार के राज में... यह फैसला सोनिया गांधी ने अवैध और असंवैधानिक रूप से लिया होगा, और उन्होंने मनमोहन सिंह और तत्कालीन गृह मंत्री चिदंबरम को निर्देश दिए होंगे..."

पात्रा ने आगे कहा, "नटवर सिंह ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि सोनिया गांधी सरकार अमेरिका से सलाह-मशविरा करने के बाद भारतीय कैबिनेट मंत्रियों के नाम तय करती थी... उनका मानना ​​था कि 'सौगंध मुझे उस विदेश की, मैं देश नहीं उठने दूंगी'..." पात्रा ने पी. चिदंबरम के उस हालिया बयान पर सवाल उठाया जिसमें उन्होंने 26/11 के हमलों के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जवाबी कार्रवाई न करने के पीछे विदेशी दबाव होने की बात कही थी. उन्होंने यह भी कहा कि चिदंबरम खुद सोनिया गांधी के नेतृत्व में निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा थे.

पात्रा ने नटवर सिंह की आत्मकथा का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि सोनिया गांधी की सरकार अमेरिका से सलाह-मशविरा करने के बाद कैबिनेट मंत्रियों का फैसला करती है.

उन्होंने दावा किया कि सोनिया गांधी ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई न करने का फैसला सुनाया. उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई न करने के लिए कांग्रेस पार्टी की आलोचना की और विदेशी ताकतों पर पार्टी को प्रभावित करने का आरोप लगाया.

पात्रा ने एएनआई से कहा, "सोनिया गांधी का निर्देश था कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई न करें. उन्होंने भारत को झुकाया और पाकिस्तान को शरण दी."

भुबनेश्वर: भाजपा सांसद संबित पात्रा ने शनिवार को 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद पाकिस्तान के प्रति भारत की प्रतिक्रिया को लेकर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और पी चिदंबरम पर तीखा हमला बोला. ये हमला 26 नवंबर 2008 को हुआ था.

चिदंबरम के इस खुलासे ने एक नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है, जिसमें आलोचक कांग्रेस नेतृत्व के पिछले फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं.

एबीपी न्यूज़ पॉडकास्ट पर बोलते हुए, चिदंबरम ने सरकार के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रिया और कैसे अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक दबाव, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका के दबाव ने भारत के रुख को आकार दिया, का जिक्र किया.

चिदंबरम ने याद किया कि उन्होंने हमलों के एक दिन बाद और शिवराज पाटिल के इस्तीफे के तुरंत बाद, 30 नवंबर, 2008 को गृह मंत्री का कार्यभार संभाला था.

चिदंबरम ने इनसाइड आउट पॉडकास्ट पर कहा, "हमले के अगले ही दिन मैं गृह मंत्री बन गया. प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने मुझे वित्त मंत्रालय से गृह मंत्रालय में स्थानांतरित करने के लिए बुलाया. जब मैंने शुरुआत में मना कर दिया, तो मुझे बताया गया कि श्रीमती गांधी (सोनिया गांधी), जो उस समय कांग्रेस अध्यक्ष थीं, पहले ही फैसला कर चुकी हैं. मैंने उनसे बात करने की इच्छा जताई, लेकिन मुझे बताया गया कि वह शहर से बाहर हैं. मुझे अगली सुबह कार्यभार संभालने का निर्देश दिया गया."

उन्होंने आगे बताया कि वह वित्त मंत्रालय छोड़ने के लिए अनिच्छुक थे. उन्होंने आगे कहा, "मैंने उनसे कहा कि मैं वित्त मंत्री के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करने के लिए खुश हूं. मैंने पांच बजट पेश किए हैं, और चुनाव अप्रैल 2009 में होने थे. लेकिन मुझे मना कर दिया गया, और प्रधानमंत्री ने मुझे सूचित किया कि पार्टी को इस फैसले पर आगे बढ़ना होगा. मैंने उनसे कहा कि मैं जाऊंगा, लेकिन अनिच्छा से."

उस समय भारत के सुरक्षा ढांचे से अपनी कम जानकारी स्वीकार करते हुए, चिदंबरम ने कहा, "मुझे कुछ भी समझ नहीं आया," और कहा कि उन्हें पाकिस्तान और पड़ोसी क्षेत्रों में उपलब्ध खुफिया संसाधनों की जानकारी नहीं थी. बाद में, पी चिदंबरम ने बुधवार को 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों पर अपनी टिप्पणियों को मीडिया द्वारा गलत तरीके से उद्धृत किए जाने पर निराशा व्यक्त की.

एक टीवी नेटवर्क के साथ पॉडकास्ट में, चिदंबरम ने हमलों के बाद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जवाबी कार्रवाई करने के मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार के रुख की निर्णय प्रक्रिया पर चर्चा की. हालांकि, उन्होंने दावा किया कि उनके शब्दों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया, और मीडिया संस्थानों ने उनके नाम से एक ऐसा बयान पेश किया जो उन्होंने कभी दिया ही नहीं. "अमेरिका ने हमें 26/11 के हमले के बाद जवाबी कार्रवाई करने से रोका था."

मेघा प्रसाद के पॉडकास्ट को दिए गए साक्षात्कार के किसी भी हिस्से में मैंने यह नहीं कहा कि 'अमेरिका ने हमें 26/11 के हमले के बाद जवाबी कार्रवाई करने से रोका था.' फिर भी, एक के बाद एक चैनल, मीडिया और ट्विटर पर लोग खुशी-खुशी मेरे नाम से ये शब्द जोड़ रहे हैं. मीडिया से बात करने के यही खतरे हैं!" चिदंबरम ने लिखा.