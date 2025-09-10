ETV Bharat / bharat

सोनम वांगचुक ने 35 दिनों का अनशन शुरू किया, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची की मांग

श्रीनगर: रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता और जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने बुधवार को लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने और क्षेत्र को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर 35 दिनों की भूख हड़ताल शुरू की है. सोनम वांगचुक लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी) के साथ मिलकर अनशन शुरू किया है.

लेह में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, वांगचुक ने कहा कि यह भूख हड़ताल 2 अक्टूबर, गांधी जयंती तक चलेगी. जिसे उन्होंने अपने आंदोलन के लिए एक ऐतिहासिक दिन बताया. उन्होंने कहा कि यह फैसला केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा पिछले दो महीनों में लद्दाखी प्रतिनिधियों के साथ कोई बैठक आयोजित न करने के बाद लिया गया है.

सोनम वांगचुक ने कहा कि, केंद्र सरकार के साथ बातचीत लगभग दो महीने पहले बंद हो गई थी. जब मुख्य मांगों पर चर्चा शुरू होने वाली थी, तब सरकार ने दूसरी बैठक नहीं बुलाई. वांगचुक ने कहा कि नई दिल्ली की चुप्पी ने उन्हें लंबे अनशन के जरिए अपना विरोध तेज करने पर मजबूर कर दिया. उन्होंने आगे कहा कि, लद्दाख को राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची के तहत संरक्षण दिलाने के लिए अपने आंदोलन को तेज करने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है.

कार्यकर्ता ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को लेह में पिछले पर्वतीय परिषद चुनावों के दौरान हिमालयी क्षेत्र के लिए छठी अनुसूची के सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के उसके वादे की भी याद दिलाई. परिषद चुनावों के अगले दौर के नज़दीक आते ही, वांगचुक ने सरकार से उस प्रतिबद्धता को पूरा करने का आग्रह किया.