लेह हिंसक प्रदर्शन के दो दिन बाद सोनम वांगचुक गिरफ्तार

लेह में हिंसक प्रदर्शन के दो दिन पुलिस ने जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया है.

Sonam Wangchuk
लेह हिंसक प्रदर्शन के दो दिन बाद सोनम वांगचुक गिरफ्तार (PTI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 26, 2025 at 3:52 PM IST

लेह: लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर लेह में चल रहे विरोध प्रदर्शन के हिंसक हो जाने के दो दिन बाद, जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया गया. वांगचुक को शुक्रवार दोपहर 2.30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, लेकिन मीडिया से बात करने से पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया.

सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद लेह में इंटरनेट सेवाएं भी निलंबित कर दी गई हैं. उनकी गिरफ्तारी के संबंध में एक अधिकारी ने कहा कि जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को डीजीपी एस डी सिंह जामवाल के नेतृत्व वाली लद्दाख पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया है.

लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग
बता दें कि जलवायु कार्यकर्ता और इनोवेटर लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और आदिवासी अधिकारों की रक्षा के लिए छठी अनुसूची के तहत केंद्र शासित प्रदेश की मान्यता की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे. बुधवार को यह विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए. सरकार ने लेह में भड़की हिंसा के लिए सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया था.

सोनम वांगचुक पर कड़ा एक्शन
इससे पहले गृह मंत्रालय ने गुरुवार को जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पर कड़ा एक्शन लेते हुए उनके द्वारा स्थापित संगठन स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख का एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिया गया था.

इसके अलावा होम मिनिस्ट्री ने उनके संगठन में वित्तीय गतिविधियों में अनियमितताओं की बात कही . आरोप है कि उनके संगठन ने नियमों की अनदेखी कर स्वीडन से धन प्राप्त किया था. मंत्रालय ने इसे देश हित के विरुद्ध बताया.

