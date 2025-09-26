लेह हिंसक प्रदर्शन के दो दिन बाद सोनम वांगचुक गिरफ्तार
लेह में हिंसक प्रदर्शन के दो दिन पुलिस ने जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया है.
Published : September 26, 2025 at 3:52 PM IST
लेह: लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर लेह में चल रहे विरोध प्रदर्शन के हिंसक हो जाने के दो दिन बाद, जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया गया. वांगचुक को शुक्रवार दोपहर 2.30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, लेकिन मीडिया से बात करने से पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया.
सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद लेह में इंटरनेट सेवाएं भी निलंबित कर दी गई हैं. उनकी गिरफ्तारी के संबंध में एक अधिकारी ने कहा कि जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को डीजीपी एस डी सिंह जामवाल के नेतृत्व वाली लद्दाख पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया है.
Climate activist Sonam Wangchuk arrested by Ladakh police team led by DGP S D Singh Jamwal: Officials. pic.twitter.com/muxsxhSa5U— Press Trust of India (@PTI_News) September 26, 2025
लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग
बता दें कि जलवायु कार्यकर्ता और इनोवेटर लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और आदिवासी अधिकारों की रक्षा के लिए छठी अनुसूची के तहत केंद्र शासित प्रदेश की मान्यता की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे. बुधवार को यह विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए. सरकार ने लेह में भड़की हिंसा के लिए सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया था.
सोनम वांगचुक पर कड़ा एक्शन
इससे पहले गृह मंत्रालय ने गुरुवार को जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पर कड़ा एक्शन लेते हुए उनके द्वारा स्थापित संगठन स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख का एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिया गया था.
इसके अलावा होम मिनिस्ट्री ने उनके संगठन में वित्तीय गतिविधियों में अनियमितताओं की बात कही . आरोप है कि उनके संगठन ने नियमों की अनदेखी कर स्वीडन से धन प्राप्त किया था. मंत्रालय ने इसे देश हित के विरुद्ध बताया.
