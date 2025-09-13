ETV Bharat / bharat

सोनम रघुवंशी जमानत पर छूटेगी! मेघालय हनीमून हत्याकांड में वकील ने चार्जशीट में निकाली कमियां, सुनवाई 17 को

मेघालय हनीमून हत्याकांड में आरोपी सोनम रघुवंशी के वकील ने मुवक्किल के लिए अदालत में जमानत याचिका दायर कर आरोपपत्र में 'खामियों' का दावा किया.

Sonam
सोनम रघुवंशी के साथ मृत राजा रघुवंशी की तस्वीर. (ETV Bharat (File))
Published : September 13, 2025 at 12:05 PM IST

शिलांग: मेघालय में हनीमून के दौरान अपने पति राजा की हत्या की आरोपी सोनम रघुवंशी ने जमानत याचिका दायर की है. सोहरा उप-मंडल के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उनकी याचिका पर सुनवाई के लिए 17 सितंबर की तारीख तय की है.

अतिरिक्त लोक अभियोजक तुषार चंद्रा ने कहा कि याचिका शुक्रवार को दायर की गई थी, लेकिन अभियोजन पक्ष ने मामले के रिकॉर्ड की जांच के लिए समय मांगा.

Sonam
सोनम रघुवंशी. (ANI (File))

सोनम के वकील ने इंदौर के व्यवसायी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में दायर आरोपपत्र में "खामियों" का दावा किया है.

राजा रघुवंशी की सोहरा में वेइसाडोंग के पास एक सुनसान पार्किंग में तीन हत्यारों ने हत्या कर दी थी, जब वह राज्य में अपने हनीमून पर थे. उनकी पत्नी और उनके प्रेमी राज कुशवाहा ने कथित तौर पर हत्या की योजना बनाई थी.

गौर करें तो राजा और सोनम मई महीने में मेघालय से लापता हो गए थे. इसके बाद पूरे देश में तलाशी अभियान चलाया गया. आखिरकार, राजा का शव बरामद हुआ. वहीं सोनम ने उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था. इस मामले में मेघालय के जांचकर्ताओं ने अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था.

बता दें कि पिछले हफ़्ते, पुलिस ने सोनम, राज और तीन हत्यारों - विशाल सिंह चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी - के खिलाफ 790 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया था. अब सोनम जेल से बाहर खुली हवा में सांस लेना चाहती है. इसके लिए उसने वकील के जरिए अपने को निर्दोष बता रही है.

सोनम रघुवंशी क्यों सुर्खियों में: एमपी के इंदौर से राजा रघुवंशी मर्डर केस की कहानी शुरू होती है. राजा और सोनम की शादी 11 मई 2025 को इंदौर में हुई थी. उसके बाद दोनों 20 मई को हनीमून के लिए मेघालय रवाना हुए.

मेघालय पहुंचने के बाद इन दोनों का पता नहीं चला. पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया तो राजा रघुवंशी की लाश बरामद हुई. राजा का शव 2 जून को बरामद हुआ. सोनम तब भी लापता थी. बाद में वो यूपी के गाजीपुर में एक ढाबे पर बदहवास हालत में मिली.

उस समय पुलिस ने राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोनम रघुवंशी, राज कुशवाहा, विशाल सिंह चौहान, आशीष सिंह राजपूत और आनंद कुर्मी को मुख्य आरोपी बनाया. इन आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103 (1) 238 (ए)/61 (2) के तहत मामला दर्ज किया गया है. अब जमानत की मांग शुरू हो गई है.

Last Updated : September 13, 2025 at 12:55 PM IST

