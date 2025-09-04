ETV Bharat / bharat

सरकारी नौकरी के लालच में बेटे ने पिता को जान से मारा, गिरफ्तार - SON MURDERS FATHER

अनुकंपा पर सरकारी नौकरी पाने के चक्कर में एक लालची बेटे ने अपने पिता को पत्थर से कुचलकर मार डाला.

Son Murders Father
प्रतीकात्मक तस्वीर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 4, 2025 at 2:44 PM IST

2 Min Read

कोडुमुरु: आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में एक हैवान बेटे ने अपने पिता की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी. मर्डर का यह मामला जिले के कोडुमुरु मंडल के पुलकुर्थी गांव में बुधवार को हुई. पुलिस ने हत्या के मामले में आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है.

शख्स पर आरोप है कि, उसने सरकारी नौकरी पाने की लालच में अपने पिता की हत्या की है. उसे ऐसा विश्वास था कि, अगर उसके पिता की मृत्यु हो जाती है, तो उसे सरकारी नौकरी मिल जाएगी.

पुलिस सब इंस्पेक्टर डीवाई स्वामी और स्थानीय लोगों के मुताबिक, पीड़ित रामचारी (57) एमिगानूर डिपो में आरटीसी बस चालक के तौर पर कार्यरत थे. वह अपनी पत्नी वीरुपाक्षम्मा, बेटे वीरासाई और एक बेटी के साथ रहते थे. उनका बेटा एक मेडिकल स्टोर में काम करता है.

हाल ही में, गांव के एक सरकारी कर्मचारी की बीमारी के कारण मौत हो गई. उनके बेटे को अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिल गई।. यह जानने पर, वीरासाई के मन में एक खतरनाक विचार आया. उसने सोचा अगर उसके पिता की मृत्यु हो जाती है, तो उसे भी सरकारी नौकरी मिल सकती है.

बुधवार की रात, जब घर पर कोई नहीं था तो बेटे वीरसाई ने सो रहे पिता पर पत्थर से हमला कर दिया. पिता रामचारी की इस हमले में मौके पर ही मौत हो गई. हैरानी की बात यह है कि अपराध करने के बाद, कानून की आंखों में धूल झोंकने के लिए वीरसाई पिता के शव के पास बैठ गया. वह पिता के शव का पैर पकड़े दुखी होने का नाटक करता रहा.

शोरगुल सुनकर पड़ोसी घर पहुंचे और 108 आपातकालीन सेवा को सूचना दी. वहां पहुंचे चिकित्सा कर्मचारियों ने पुष्टि की कि रामचारी की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी. सीआई तबरेज और एसआई स्वामी के नेतृत्व में पुलिस दल मौके पर पहुंचे. पुलिस ने पूछताछ के बाद आरोपी बेटे वीरसाई को गिरफ्तार कर लिया.

इस वीभत्स घटना ने ग्रामीणों को झकझोर कर रख दिया है. उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा है कि, एक स्वार्थी बेटा सरकारी नौकरी पाने की लालच में अपने पिता की हत्या कर दिया. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच कर रही है.

ये भी पढ़ें: आंध्र प्रदेश में महिला की बेरहमी से हत्या का पर्दाफाश, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार

कोडुमुरु: आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में एक हैवान बेटे ने अपने पिता की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी. मर्डर का यह मामला जिले के कोडुमुरु मंडल के पुलकुर्थी गांव में बुधवार को हुई. पुलिस ने हत्या के मामले में आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है.

शख्स पर आरोप है कि, उसने सरकारी नौकरी पाने की लालच में अपने पिता की हत्या की है. उसे ऐसा विश्वास था कि, अगर उसके पिता की मृत्यु हो जाती है, तो उसे सरकारी नौकरी मिल जाएगी.

पुलिस सब इंस्पेक्टर डीवाई स्वामी और स्थानीय लोगों के मुताबिक, पीड़ित रामचारी (57) एमिगानूर डिपो में आरटीसी बस चालक के तौर पर कार्यरत थे. वह अपनी पत्नी वीरुपाक्षम्मा, बेटे वीरासाई और एक बेटी के साथ रहते थे. उनका बेटा एक मेडिकल स्टोर में काम करता है.

हाल ही में, गांव के एक सरकारी कर्मचारी की बीमारी के कारण मौत हो गई. उनके बेटे को अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिल गई।. यह जानने पर, वीरासाई के मन में एक खतरनाक विचार आया. उसने सोचा अगर उसके पिता की मृत्यु हो जाती है, तो उसे भी सरकारी नौकरी मिल सकती है.

बुधवार की रात, जब घर पर कोई नहीं था तो बेटे वीरसाई ने सो रहे पिता पर पत्थर से हमला कर दिया. पिता रामचारी की इस हमले में मौके पर ही मौत हो गई. हैरानी की बात यह है कि अपराध करने के बाद, कानून की आंखों में धूल झोंकने के लिए वीरसाई पिता के शव के पास बैठ गया. वह पिता के शव का पैर पकड़े दुखी होने का नाटक करता रहा.

शोरगुल सुनकर पड़ोसी घर पहुंचे और 108 आपातकालीन सेवा को सूचना दी. वहां पहुंचे चिकित्सा कर्मचारियों ने पुष्टि की कि रामचारी की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी. सीआई तबरेज और एसआई स्वामी के नेतृत्व में पुलिस दल मौके पर पहुंचे. पुलिस ने पूछताछ के बाद आरोपी बेटे वीरसाई को गिरफ्तार कर लिया.

इस वीभत्स घटना ने ग्रामीणों को झकझोर कर रख दिया है. उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा है कि, एक स्वार्थी बेटा सरकारी नौकरी पाने की लालच में अपने पिता की हत्या कर दिया. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच कर रही है.

ये भी पढ़ें: आंध्र प्रदेश में महिला की बेरहमी से हत्या का पर्दाफाश, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार

For All Latest Updates

TAGGED:

SON MURDERS FATHERKURNOOL DISTRICTANDHRA PRADESHPULAKURTHI VILLAGESON MURDERS FATHER

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

गणेश उत्सव 2025: 'योद्धा मोड' पर बप्पा, तेजुकया मंडल ने बनाई अनोखी गणेश प्रतिमाएं!

तो ये हैं युवाओं में बढ़ते माइग्रेन के मुख्य कारण, जानिए इस समस्या से कैसे छुटकारा पाएं

पुतिन से हाथ मिलाने के लिए दौड़े शहबाज शरीफ, शी जिनपिंग ने किया 'अनदेखा'

14 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी ने जीता विश्व युवा स्क्रैबल चैंपियनशिप का खिताब, हासिल की ये बड़ी उपलब्धि

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.