कोडुमुरु: आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में एक हैवान बेटे ने अपने पिता की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी. मर्डर का यह मामला जिले के कोडुमुरु मंडल के पुलकुर्थी गांव में बुधवार को हुई. पुलिस ने हत्या के मामले में आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है.

शख्स पर आरोप है कि, उसने सरकारी नौकरी पाने की लालच में अपने पिता की हत्या की है. उसे ऐसा विश्वास था कि, अगर उसके पिता की मृत्यु हो जाती है, तो उसे सरकारी नौकरी मिल जाएगी.

पुलिस सब इंस्पेक्टर डीवाई स्वामी और स्थानीय लोगों के मुताबिक, पीड़ित रामचारी (57) एमिगानूर डिपो में आरटीसी बस चालक के तौर पर कार्यरत थे. वह अपनी पत्नी वीरुपाक्षम्मा, बेटे वीरासाई और एक बेटी के साथ रहते थे. उनका बेटा एक मेडिकल स्टोर में काम करता है.

हाल ही में, गांव के एक सरकारी कर्मचारी की बीमारी के कारण मौत हो गई. उनके बेटे को अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिल गई।. यह जानने पर, वीरासाई के मन में एक खतरनाक विचार आया. उसने सोचा अगर उसके पिता की मृत्यु हो जाती है, तो उसे भी सरकारी नौकरी मिल सकती है.

बुधवार की रात, जब घर पर कोई नहीं था तो बेटे वीरसाई ने सो रहे पिता पर पत्थर से हमला कर दिया. पिता रामचारी की इस हमले में मौके पर ही मौत हो गई. हैरानी की बात यह है कि अपराध करने के बाद, कानून की आंखों में धूल झोंकने के लिए वीरसाई पिता के शव के पास बैठ गया. वह पिता के शव का पैर पकड़े दुखी होने का नाटक करता रहा.

शोरगुल सुनकर पड़ोसी घर पहुंचे और 108 आपातकालीन सेवा को सूचना दी. वहां पहुंचे चिकित्सा कर्मचारियों ने पुष्टि की कि रामचारी की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी. सीआई तबरेज और एसआई स्वामी के नेतृत्व में पुलिस दल मौके पर पहुंचे. पुलिस ने पूछताछ के बाद आरोपी बेटे वीरसाई को गिरफ्तार कर लिया.

इस वीभत्स घटना ने ग्रामीणों को झकझोर कर रख दिया है. उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा है कि, एक स्वार्थी बेटा सरकारी नौकरी पाने की लालच में अपने पिता की हत्या कर दिया. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच कर रही है.

