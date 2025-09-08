'स्कूटर पर कुछ लोग कहते हैं कि हम पत्रकार हैं...', पत्रकार की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार और ईडी से जवाब मांगा

ETV Bharat / bharat

By Sumit Saxena

Published : September 8, 2025

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मौखिक रूप से कहा कि कुछ सच्चे पत्रकार हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो स्कूटर पर बैठकर खुद को पत्रकार बताते हैं. कोर्ट ने पत्रकार महेश लांगा की जमानत याचिका पर गुजरात सरकार और प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जवाब मांगा.

पत्रकार ने कथित वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन मामले में जमानत मांगी है. यह मामला न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया.

लांगा ने गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा जमानत देने से इनकार किए जाने को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व किया.

सुनवाई के दौरान, पीठ ने मौखिक रूप से पूछा कि वह किस तरह के पत्रकार हैं. पीठ ने सिब्बल से कहा, "वह किस तरह के पत्रकार हैं?"

पीठ ने मौखिक रूप से कहा, ‘‘पूरे सम्मान के साथ कहना चाहूंगा कि कुछ बहुत ही सच्चे पत्रकार हैं. लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो स्कूटर पर बैठकर कहते हैं कि हम पत्रकार हैं और वे वास्तव में क्या करते हैं, यह सभी जानते हैं...". सिब्बल ने पीठ के समक्ष कहा कि ये सभी आरोप उनके मुवक्किल के खिलाफ हैं.

सिब्बल ने दलील दी कि उनके मुवक्किल को एक एफआईआर में अग्रिम जमानत मिल गई, फिर दूसरी एफआईआर दर्ज की गई और फिर से अग्रिम जमानत मिल गई, लेकिन अब उन पर आयकर चोरी के आरोप में तीसरी एफआईआर दर्ज की गई है. सिब्बल ने आगे कहा कि इस मामले की पृष्ठभूमि भी है.

दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने लांगा की याचिका पर नोटिस जारी करने का फैसला किया और अधिकारियों से जवाब मांगा. इस वर्ष जुलाई में उच्च न्यायालय ने धन शोधन मामले में लांगा की जमानत याचिका इस आधार पर खारिज कर दी थी कि यदि उन्हें जमानत पर रिहा किया गया तो अभियोजन पक्ष के मामले पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा.

ईडी ने इस वर्ष फरवरी में कहा था कि उसने कथित वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में लैंगा को गिरफ्तार किया है. उन्हें पहली बार अक्टूबर 2024 में जीएसटी धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया गया था. पत्रकार के खिलाफ धन शोधन का मामला अहमदाबाद पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर से पैदा हुआ है. यह मामला धोखाधड़ी, आपराधिक गबन, आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी और कुछ लोगों को लाखों रुपये का गलत नुकसान पहुंचाने के आरोपों पर दर्ज किया गया था.

