'स्कूटर पर कुछ लोग कहते हैं कि हम पत्रकार हैं...', पत्रकार की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार और ईडी से जवाब मांगा

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मौखिक रूप से कहा कि कुछ सच्चे पत्रकार हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो स्कूटर पर बैठकर खुद को पत्रकार बताते हैं. कोर्ट ने पत्रकार महेश लांगा की जमानत याचिका पर गुजरात सरकार और प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जवाब मांगा. पत्रकार ने कथित वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन मामले में जमानत मांगी है. यह मामला न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया. लांगा ने गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा जमानत देने से इनकार किए जाने को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व किया. सुनवाई के दौरान, पीठ ने मौखिक रूप से पूछा कि वह किस तरह के पत्रकार हैं. पीठ ने सिब्बल से कहा, "वह किस तरह के पत्रकार हैं?" पीठ ने मौखिक रूप से कहा, ‘‘पूरे सम्मान के साथ कहना चाहूंगा कि कुछ बहुत ही सच्चे पत्रकार हैं. लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो स्कूटर पर बैठकर कहते हैं कि हम पत्रकार हैं और वे वास्तव में क्या करते हैं, यह सभी जानते हैं...". सिब्बल ने पीठ के समक्ष कहा कि ये सभी आरोप उनके मुवक्किल के खिलाफ हैं.