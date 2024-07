ETV Bharat / bharat

सरहद पर दुश्मन के दांत खट्टे करने वाला सैनिक पत्नी से हारा! कोतवाली जाकर बोला- 'साहब बीवी से बचा लो, बहुत मारती है' - soldier beaten up by his wife

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : 24 hours ago | Updated : 21 hours ago

कॉन्सेप्ट इमेज ( photo-ETV Bharat )

रुड़की: सेना के जवान सरहद पर रहकर हमारी और हमारे देश की रक्षा करते हैं. लेकिन रुड़की से एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां सैनिक अपने ही घर में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है. सैन्यकर्मी अपनी पीड़ा लेकर रुड़की कोतवाली पहुंचा और कहा कि 'साहब मुझे बचा लीजिए मेरी पत्नी मुझे बहुत मारती है'. सैन्यकर्मी ने तहरीर में बताया कि पत्नी के साथ सुबह किसी बात को लेकर थोड़ी बहस हुई थी, जिस पर पत्नी ने उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दी. सैन्यकर्मी के साथ उसकी पत्नी ने की मारपीट: बता दें कि दुर्गा कॉलोनी निवासी एक सैन्यकर्मी रुड़की सिविल लाइन कोतवाली पहुंचा और पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह सेना में तैनात है. उसकी पत्नी लंबे समय से उसका उत्पीड़न कर रही है. आए दिन उसकी पत्नी छोटी-छोटी बातों पर बहस करने लगती है और अगर उसकी बातों का जवाब देता हूं, तो वह मारपीट करने पर उतारू हो जाती है. कोतवाली में सैन्यकर्मी और पत्नी ने किया हंगामा: सैन्यकर्मी का आरोप है कि बुधवार को भी उसकी पत्नी ने उसके साथ मारपीट की, वहीं जब उसने उसका विरोध किया, तो पत्नी ने घर से निकल जाने की धमकी दी. जैसे ही यह मामला कोतवाली पहुंचा तो कोतवाली परिसर में चर्चा का माहौल बन गया. जिसके बाद मौके पर पुलिस द्वारा दूसरे पक्ष को बुलाया गया. कुछ देर बाद ही दूसरा पक्ष कोतवाली पहुंचा, लेकिन कोतवाली में भी सैन्यकर्मी और पत्नी के बीच जमकर हंगामा हुआ.

Last Updated : 21 hours ago