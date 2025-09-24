ETV Bharat / bharat

सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामला: CBI कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती, दो हफ्ते में होगी सुनवाई

मुंबई: सोहराबुद्दीन शेख के भाई रुबाबुद्दीन शेख ने कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में मुंबई सेशन कोर्ट की सीबीआई अदालत के दिसंबर 2018 के फैसले को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी है. मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अखंड की पीठ ने बुधवार को मामले की सुनवाई की.

हाई कोर्ट ने सवाल उठाया कि मामला सीबीआई के खिलाफ होने के बावजूद गुजरात और राजस्थान के साथ महाराष्ट्र सरकार को इस मामले में प्रतिवादी क्यों बनाया गया है. साथ ही याचिकाकर्ताओं से यह भी पूछा कि फैसले को इतनी देर से चुनौती देने का क्या कारण था? हाईकोर्ट ने उन्हें इस संबंध में दो सप्ताह के भीतर जवाब देने के निर्देश जारी किए हैं.

2018 में क्या सुनाया गया था फैसला

13 साल की न्यायिक कार्यवाही के बाद अदालत ने इस मामले में सभी 22 आरोपियों को पुख्ता सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था. सरकारी पक्ष ने कोई पुख्ता सबूत पेश नहीं किया था. इसलिए, जस्टिस एस जे शर्मा ने फैसला सुनाया था कि आरोपियों के खिलाफ कोई आरोप साबित नहीं हुआ. साथ ही, तुलसीराम प्रजापति ने वास्तव में भागने की कोशिश की थी. इसलिए, साक्ष्य यह साबित करते हैं कि उनका एनकाउंटर रियल था.

हालांकि, सरकार यह साबित नहीं कर पाई कि सोहराबुद्दीन और कौसर बी के बीच मुठभेड़ फर्जी थी, और सीबीआई अदालत ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी भी की कि आरोपियों को रिहा किया जाना चाहिए, क्योंकि अदालत के सामने कोई सबूत नहीं था. इतना ही नहीं इस फैसले की घोषणा के बाद सीबीआई जज एस जे शर्मा ने शेख परिवार से माफी मांगी और सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि यह फैसला पुख्ता सबूतों के अभाव में दिया गया था.

उन्होंने यह भी घोषणा की कि सीबीआई अदालत के जज के रूप में यह उनके करियर का आखिरी फैसला है और उन्होंने अपनी रिटायरमेंट स्वीकार कर ली. फैसला सुनाए जाने के बाद सभी 22 आरोपियों के चेहरों पर संतोष और खुशी थी. उन्होंने मीडिया के सामने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि न्यायपालिका में जताया गया विश्वास उचित था. हालांकि, सोहराबुद्दीन के भाई रुबाबुद्दीन शेख ने फैसले पर अपनी नाराजगी व्यक्त की.

यह मामला किसी न किसी वजह से पूरे देश में चर्चा का विषय बना रहा. जांच तंत्र बदलता रहा, जज बदलते रहे, एक के बाद एक हाई-प्रोफाइल आरोपी बरी होते रहे और एक के बाद एक सरकारी गवाह बदनाम होते रहे. सीबीआई ने अपनी अंतिम दलील में स्वीकार किया कि जांच और मामले में कई खामियां थीं, क्योंकि घटना के पांच साल बाद जांच सीबीआई को सौंपी गई थी. गवाहों के बयान घटना के बारह साल बाद दर्ज किए गए थे.