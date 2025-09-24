सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामला: CBI कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती, दो हफ्ते में होगी सुनवाई
सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले में सभी 22 आरोपियों को पुख्ता सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था.
Published : September 24, 2025 at 8:47 PM IST
मुंबई: सोहराबुद्दीन शेख के भाई रुबाबुद्दीन शेख ने कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में मुंबई सेशन कोर्ट की सीबीआई अदालत के दिसंबर 2018 के फैसले को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी है. मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अखंड की पीठ ने बुधवार को मामले की सुनवाई की.
हाई कोर्ट ने सवाल उठाया कि मामला सीबीआई के खिलाफ होने के बावजूद गुजरात और राजस्थान के साथ महाराष्ट्र सरकार को इस मामले में प्रतिवादी क्यों बनाया गया है. साथ ही याचिकाकर्ताओं से यह भी पूछा कि फैसले को इतनी देर से चुनौती देने का क्या कारण था? हाईकोर्ट ने उन्हें इस संबंध में दो सप्ताह के भीतर जवाब देने के निर्देश जारी किए हैं.
2018 में क्या सुनाया गया था फैसला
13 साल की न्यायिक कार्यवाही के बाद अदालत ने इस मामले में सभी 22 आरोपियों को पुख्ता सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था. सरकारी पक्ष ने कोई पुख्ता सबूत पेश नहीं किया था. इसलिए, जस्टिस एस जे शर्मा ने फैसला सुनाया था कि आरोपियों के खिलाफ कोई आरोप साबित नहीं हुआ. साथ ही, तुलसीराम प्रजापति ने वास्तव में भागने की कोशिश की थी. इसलिए, साक्ष्य यह साबित करते हैं कि उनका एनकाउंटर रियल था.
हालांकि, सरकार यह साबित नहीं कर पाई कि सोहराबुद्दीन और कौसर बी के बीच मुठभेड़ फर्जी थी, और सीबीआई अदालत ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी भी की कि आरोपियों को रिहा किया जाना चाहिए, क्योंकि अदालत के सामने कोई सबूत नहीं था. इतना ही नहीं इस फैसले की घोषणा के बाद सीबीआई जज एस जे शर्मा ने शेख परिवार से माफी मांगी और सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि यह फैसला पुख्ता सबूतों के अभाव में दिया गया था.
उन्होंने यह भी घोषणा की कि सीबीआई अदालत के जज के रूप में यह उनके करियर का आखिरी फैसला है और उन्होंने अपनी रिटायरमेंट स्वीकार कर ली. फैसला सुनाए जाने के बाद सभी 22 आरोपियों के चेहरों पर संतोष और खुशी थी. उन्होंने मीडिया के सामने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि न्यायपालिका में जताया गया विश्वास उचित था. हालांकि, सोहराबुद्दीन के भाई रुबाबुद्दीन शेख ने फैसले पर अपनी नाराजगी व्यक्त की.
यह मामला किसी न किसी वजह से पूरे देश में चर्चा का विषय बना रहा. जांच तंत्र बदलता रहा, जज बदलते रहे, एक के बाद एक हाई-प्रोफाइल आरोपी बरी होते रहे और एक के बाद एक सरकारी गवाह बदनाम होते रहे. सीबीआई ने अपनी अंतिम दलील में स्वीकार किया कि जांच और मामले में कई खामियां थीं, क्योंकि घटना के पांच साल बाद जांच सीबीआई को सौंपी गई थी. गवाहों के बयान घटना के बारह साल बाद दर्ज किए गए थे.
क्या थी घटना ?
26 नवंबर 2005 को सोहराबुद्दीन शेख और उसकी पत्नी कौसर बी की कथित फर्ज़ी मुठभेड़ में हत्या कर दी गई थी. इसी दौरान घटना के चश्मदीद गवाह और सोहराबुद्दीन के साथी तुलसीराम प्रजापति पर भी दिसंबर 2006 में एक अन्य कथित फर्ज़ी मुठभेड़ में मारे जाने का आरोप लगा. गुजरात एटीएस पर राजनीतिक दबाव में इन हत्याओं को अंजाम देने का आरोप लगने के बाद 2012 में गुजरात सीआईडी से जांच सीबीआई को सौंप दी गई.
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए मामले को गुजरात सेमहाराष्ट्र की एक अदालत में ट्रांसफर कर दिया. इस मामले में सीबीआई ने कुल 38 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसमें वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, तत्कालीन गुजरात एटीएस प्रमुख डी जी वंजारा और कई बड़ी हस्तियों और अधिकारियों के नाम शामिल थे. हालांकि, मुकदमे के दौरान अमित शाह और वंजारा समेत कुल 16 आरोपियों को सबूतों के अभाव में अदालत ने बरी कर दिया था,जिसका सीबीआई ने कोई विरोध नहीं किया.
इसके बाद बाकी 22 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाया गया और आरोप तय किए गए. इन आरोपियों में मुख्य रूप से गुजरात और राजस्थान पुलिस बल के अधिकारी शामिल थे. सीबीआई ने इनके खिलाफ कुल 210 गवाह पेश किए थे, जिनमें से 92 गवाहों को अपनी गवाही बदलने के बाद अयोग्य घोषित कर दिया गया था.
सोहराबुद्दीन शेख कौन था?
सोहराबुद्दीन शेख एक दुर्दांत अपराधी था. वह मूल रूप से मध्य प्रदेश के जरीना गांव का रहने वाला था. 90 के दशक में उसका गिरोह उदयपुर, अहमदाबाद और उज्जैन इलाकों में सक्रिय था. उसके खिलाफ जबरन वसूली, अपहरण, हथियार तस्करी जैसे कई गंभीर अपराध दर्ज थे. 2004 में उसने राजस्थान में एक संगमरमर खदान के मालिक पाटनी बंधुओं को जबरन वसूली के लिए धमकाया था.इस मामले में व्यापारियों ने गुजरात के गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाए थे.
सोहराबुद्दीन शेख मामले का पूरा घटनाक्रम
- 22 नवंबर, 2005 को गुजरात पुलिस ने हैदराबाद से अहमदाबाद जा रही एक बस को महाराष्ट्र के सांगली के पास रोका और सोहराबुद्दीन शेख, उसकी पत्नी कौसर बी और उसके साथी तुलसीराम प्रजापति को गिरफ्तार कर लिया.
- सोहराबुद्दीन 26 नवंबर को अहमदाबाद के पास एक कथित फर्ज़ी मुठभेड़ में मारा गया. कौसर बी की हत्या कर दी गई और 28 नवंबर को उसका शव जला दिया गया. उसकी मौत से पहले उसके साथ बलात्कार होने का भी आरोप लगाया गया था.
- सोहराबुद्दीन के भाई रुबाबुद्दीन शेख ने दिसंबर 2005 में इस घटना की निष्पक्ष जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. इसके बाद मामला राज्य सीआईडी को सौंप दिया गया.
- नवंबर 2006 में एक अखबार ने एक पुलिस अधिकारी द्वारा नशे में दिए गए इकबालिया बयान के जरिए मामले की खबर प्रकाशित की. यह खबर 28 दिसंबर, 2006 को प्रकाशित हुई थी.इसके बाद घटना के चश्मदीद गवाह तुलसीराम प्रजापति का एनकाउंटर कर दिया गया था. इस मामले में गुजरात एटीएस के प्रमुख आईजीपी डीजी वंजारा को गिरफ्तार किया गया था.
- जनवरी 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने रुबाबुद्दीन की याचिका पर जांच सीबीआई को सौंप दी. जुलाई 2010 में ही सीबीआई ने गुजरात के तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह को इस मामले में आरोपी बनाया. उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट और सबूत नष्ट करने की धाराएं दर्ज की गईं.
- 25 जुलाई, 2010 को सीबीआई ने इस मामले में अमित शाह को गिरफ्तार किया. तीन महीने की कैद के बाद गुजरात हाई कोर्ट ने सबूतों के अभाव में 29 अक्टूबर 2010 को अमित शाह को जमानत दे दी.
- 27 सितंबर 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने निष्पक्ष न्याय के लिए मामले को गुजरात से बाहर मुंबई सेशन कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया.
- अप्रैल 2013 में मुंबई सेशन कोर्ट ने सोहराबुद्दीन शेख और तुलसीराम प्रजापति मुठभेड़ मामले पर संयुक्त सुनवाई शुरू की.
- सितंबर 2013 में जेल में बंद डीजी वंजारा ने गुजरात सरकार को सूचित किया कि सोहाबुद्दीन को मारने का आदेश तत्कालीन गुजरात सरकार की ओर से आया था. 30 दिसंबर 2014 को मुंबई सत्र न्यायालय ने अमित शाह को बरी कर दिया.
- 1 अगस्त, 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने अमित शाह को बरी किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी.
- 1 अगस्त, 2017 को मुंबई सत्र न्यायालय की विशेष सीबीआई अदालत ने भी डी जी वंजारा को बरी कर दिया.
- 21 दिसंबर, 2018 को सीबीआई अदालत ने अपना अंतिम फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया.
यह भी पढ़ें- Armstrong Murder Case: बीएसपी नेता की हत्या मामले में CBI जांच का आदेश