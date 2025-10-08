सोहराबुद्दीन मुठभेड़ मामला: सीबीआई ने हाईकोर्ट में कहा, 22 आरोपियों को बरी करने के फैसले को नहीं देगी चुनौती
2018 में कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया था. एनकाउंटर गुजरात में हुआ था. पत्नी की भी की गई थी हत्या.
Published : October 8, 2025 at 7:53 PM IST
मुंबई : सीबीआई ने गैंगस्टर सोहराबुद्दीन शेख और उसके सहयोगी तुलसीराम प्रजापति के 2005 के कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में सभी 22 आरोपियों को बरी करने के फैसले को स्वीकार कर लिया है और वह विशेष अदालत के 2018 के फैसले के खिलाफ अपील दायर नहीं करेगी. यह जानकारी बुधवार को मुंबई उच्च न्यायालय को दी गई.
विशेष अदालत ने दिसंबर 2018 में सभी आरोपियों को बरी कर दिया था. अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने के लिए कोई ठोस मामला स्थापित करने में विफल रहा कि शेख और अन्य की हत्या की कोई साजिश थी, और आरोपियों की भूमिका क्या थी. शेख के भाइयों रुबाबुद्दीन और नयाबुद्दीन शेख ने अप्रैल 2019 में आरोपियों को बरी किये जाने के फैसले को चुनौती दी थी.
सोहराबुद्दीन नवंबर 2006 में अहमदाबाद के पास गुजरात पुलिस द्वारा एक कथित मुठभेड़ में मारा गया था. उसकी पत्नी कौसर बी की भी कथित तौर पर हत्या कर दी गई थी. तुलसीराम प्रजापति के मामले में प्रमुख गवाह होने का संदेह था. दिसंबर 2006 में प्रजापति एक अन्य कथित मुठभेड़ में मारा गया.
उच्चतम न्यायालय ने मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी. बाद में मुकदमा मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया. बुधवार को मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंखड की पीठ ने शेख के भाइयों द्वारा दायर अपील पर सुनवाई की.
सीबीआई का प्रतिनिधित्व करते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने पीठ को बताया कि एजेंसी (विशेष अदालत के) फैसले के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं करेगी. सिंह ने पीठ को बताया, “हमने (सीबीआई ने) बरी करने के फैसले को स्वीकार कर लिया है.”
अपीलकर्ताओं ने दावा किया कि मुकदमे में खामियां थीं. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ गवाहों ने दावा किया था कि निचली अदालत ने उनकी गवाही सही ढंग से दर्ज नहीं की. अपील में विशेष अदालत द्वारा दिए गए फैसले को रद्द करने और मामले की पुनः सुनवाई का अनुरोध किया गया था.
पीठ ने भाइयों को उन गवाहों का चार्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जिनके बयान उनके दावे के अनुसार सही ढंग से दर्ज नहीं किए गए थे और मामले की सुनवाई 15 अक्टूबर के लिए स्थगित कर दी. विशेष अदालत ने 22 आरोपियों को बरी करते हुए अपर्याप्त साक्ष्य तथा अभियोजन पक्ष द्वारा अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफलता का हवाला दिया. अदालत ने कहा कि सीबीआई (पुलिस) अधिकारियों और स्थानीय राजनेताओं के बीच किसी भी तरह की साठगांठ साबित करने में विफल रही है.
सोहराबुद्दीन शेख मामले का पूरा घटनाक्रम
- 22 नवंबर, 2005 को गुजरात पुलिस ने हैदराबाद से अहमदाबाद जा रही एक बस को महाराष्ट्र के सांगली के पास रोका और सोहराबुद्दीन शेख, उसकी पत्नी कौसर बी और उसके साथी तुलसीराम प्रजापति को गिरफ्तार कर लिया.
- सोहराबुद्दीन 26 नवंबर को अहमदाबाद के पास एक कथित फर्ज़ी मुठभेड़ में मारा गया. कौसर बी की हत्या कर दी गई और 28 नवंबर को उसका शव जला दिया गया. उसकी मौत से पहले उसके साथ बलात्कार होने का भी आरोप लगाया गया था.
- सोहराबुद्दीन के भाई रुबाबुद्दीन शेख ने दिसंबर 2005 में इस घटना की निष्पक्ष जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. इसके बाद मामला राज्य सीआईडी को सौंप दिया गया.
- नवंबर 2006 में एक अखबार ने एक पुलिस अधिकारी द्वारा नशे में दिए गए इकबालिया बयान के जरिए मामले की खबर प्रकाशित की. यह खबर 28 दिसंबर, 2006 को प्रकाशित हुई थी.इसके बाद घटना के चश्मदीद गवाह तुलसीराम प्रजापति का एनकाउंटर कर दिया गया था. इस मामले में गुजरात एटीएस के प्रमुख आईजीपी डीजी वंजारा को गिरफ्तार किया गया था.
- जनवरी 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने रुबाबुद्दीन की याचिका पर जांच सीबीआई को सौंप दी. जुलाई 2010 में ही सीबीआई ने गुजरात के तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह को इस मामले में आरोपी बनाया. उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट और सबूत नष्ट करने की धाराएं दर्ज की गईं.
- 25 जुलाई, 2010 को सीबीआई ने इस मामले में अमित शाह को गिरफ्तार किया. तीन महीने की कैद के बाद गुजरात हाई कोर्ट ने सबूतों के अभाव में 29 अक्टूबर 2010 को अमित शाह को जमानत दे दी.
- 27 सितंबर 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने निष्पक्ष न्याय के लिए मामले को गुजरात से बाहर मुंबई सेशन कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया.
- अप्रैल 2013 में मुंबई सेशन कोर्ट ने सोहराबुद्दीन शेख और तुलसीराम प्रजापति मुठभेड़ मामले पर संयुक्त सुनवाई शुरू की.
- सितंबर 2013 में जेल में बंद डीजी वंजारा ने गुजरात सरकार को सूचित किया कि सोहाबुद्दीन को मारने का आदेश तत्कालीन गुजरात सरकार की ओर से आया था. 30 दिसंबर 2014 को मुंबई सत्र न्यायालय ने अमित शाह को बरी कर दिया.
- 1 अगस्त, 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने अमित शाह को बरी किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी.
- 1 अगस्त, 2017 को मुंबई सत्र न्यायालय की विशेष सीबीआई अदालत ने भी डी जी वंजारा को बरी कर दिया.
- 21 दिसंबर, 2018 को सीबीआई अदालत ने अपना अंतिम फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया.
