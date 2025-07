ETV Bharat / bharat

आपदा पीड़ितों की मदद पर कंगना रनौत ने कही ऐसी बात, सोशल मीडिया पर यूजर्स ने लगा दी क्लास, विक्रमादित्य ने भी कसा तंज - KANGANA RANAUT ON DISASTER

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team Published : July 7, 2025 at 11:06 AM IST | Updated : July 7, 2025 at 11:16 AM IST 3 Min Read

शिमला: हिमाचल प्रदेश में मानसून ने सबसे ज्यादा मंडी जिले में तबाही मचाई है. मंडी जिले में आई आसमानी आफत में कई लोगों की मौत हो गई. कई अभी भी लापता है. ऐसे में मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता सांसद कंगना रनौत के आपदा क्षेत्र में नहीं आने को लेकर सवाल खड़े किए और सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया. वहीं, अब कंगना मंडी जिले के दौरे पर पहुंची तो उन्होंने कुछ ऐसा बयान दिया, जिसको लेकर वो फिर से विपक्षी नेताओं और सोशल मीडिया यूजर्स की निशाने पर आ गई हैं. कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी कंगना पर निशाना साधा है. जानिए सांसद कंगना रनौत ने क्या कहा? रविवार को सांसद कंगना रनौत ने आपदा प्रभावित मंडी जिले का दौरा किया और जमीनी स्तर आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया. इस दौरान आपदा में लोगों की मदद को लेकर पूछे गए सवाल पर कंगना रनौत हंसते हुए ने कहा, "मेरे पास कोई कैबिनेट तो है नहीं, मेरे पास दो भाई हैं, जो साथ-साथ चलते रहते हैं. यही मेरा कैबिनेट है और यही मेरा सारा कुछ है. मेरे पास कोई रिलीफ और डिजास्टर फंड तो नहीं है और मेरे पास ना कई अधिकारी है. सांसद की एक लिमिट वर्क होती है, जो पार्लियामेंट तक होती है. बार-बार खैर हम लोगों को बताते भी हैं, फिर भी हम अपनी सांत्वना लेकर पहुंच जाते हैं. लेकिन जिनका ये काम है वो मुंह दिखाते नहीं है. वो अपना मुंह छुपाकर बैठे हुए हैं. लोगों का पैसा खाकर बैठे हुए हैं. फिर भी जो मेरे हक में या मेरे स्कोप ऑफ वर्क में है, वो केंद्र से मदद लेकर आऊंगी".

कंगना पर विक्रमादित्य सिंह ने साधा निशाना वहीं, कंगना रनौत के बयान पर सुक्खू सरकार में कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने निशाना साधा है. अपने सोशल मीडिया पोस्ट में विक्रमादित्य सिंह ने लिखा, "किसी की मदद करने के लिए कुर्सी की जरुरत नहीं होती. कैबिनेट हो या ना हो दृढ़ इच्छा शक्ति का होना आवश्यक है. दुख हुआ जेख कर कैसे इस सारे विषय का उपहास उड़ाया जा रहा था". वहीं, मंडी दौरे पर पहुंची भाजपा सांसद कंगना रनौत ने जिस तरह से आपदा में मदद को लेकर हंसते हुए अपनी मजबूरियां गिनाई. उससे सोशल मीडिया में यूजर्स उन्हें जमकर खरी-खोटी सुनाई है. एक्स सोशल मीडिया पर एक यूजर्स ने लिखा, "मंडी सांसद कंगना रनौत बादल फटने से तबाह हुए मंडी का दौरा करने के बाद हंसते हुए कहा, मेरे पास कोई कैबिनेट मंत्रालय नहीं है, मैं किसी की मदद नहीं कर सकती. कल्पना कीजिए कि संसद में ऐसे जोकरों को चुना जाए" कंगना रनौत पर सोशल मीडिया यूजर ने किया कमेंट (Social Media Post) वहीं. दूसरे यूजर्स ने लिखा, "मेरे पास कोई कैबिनेट नहीं है, इसलिए मैं आपदा राहत में लोगों की मदद नहीं कर सकती. बेशर्मी से हंसते हुए बीजेपी सांसद कंगना रनौत" कंगना रनौत पर सोशल मीडिया यूजर ने किया कमेंट (Social Media Post) वहीं, एक अन्य यूजर्स ने लिखा, "मंडी में लोग मलबे में दबे हैं, घर उजड़ गए. लेकिन सांसद कंगना रनौत को रोना आ रहा है कि "मेरे पास कैबिनेट नहीं है"! ये है नरेंद्र मोदी की BJP. जहां जनता की मौत पर नहीं, कुर्सी ना मिलने पर आंसू बहाए जाते हैं". कंगना रनौत पर सोशल मीडिया यूजर ने किया कमेंट (Social Media Post) ये भी पढ़ें: कंगना ने किया आपदा प्रभावित सराज का दौरा, प्रदेश सरकार को लेकर कही ये बात

