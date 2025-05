ETV Bharat / bharat

जम्मू कश्मीर में बर्फबारी और भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, सड़कें बंद, एडवाइजरी जारी - JAMMU KASHMIR SNOWFALL

जम्मू कश्मीर में बर्फबारी ( ETV Bharat )

Published : May 31, 2025 at 1:34 PM IST | Updated : May 31, 2025 at 1:54 PM IST

श्रीनगर: जम्मू कश्मीर में शनिवार को बर्फबारी और भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया. इस कारण से अधिकारियों को प्रमुख मार्गों पर यातायात निलंबित करना पड़ा. मौसम अधिकारियों ने भूस्खलन, अचानक बाढ़ और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है. उत्तरी कश्मीर में राजदान टॉप और मुगल रोड पर पीर की गली में बर्फबारी के कारण गुरेज-बांदीपोरा मार्ग और पुंछ-राजौरी-शोपियां मार्ग पर यातायात स्थगित कर दिया गया. अधिकारियों ने कहा कि फिसलन भरी परिस्थितियों और हिमस्खलन के जोखिम के कारण एहतियाती तौर पर बंद किया गया था. जम्मू कश्मीर में बर्फबारी और भारी बारिश (ETV Bharat) बांदीपोरा में आवाजाही ठप, जानें अन्य इलाकों का हाल

बांदीपोरा जिले में खतरनाक पहाड़ी इलाकों से गुजरने वाले गुरेज-बांदीपोरा मार्ग का जिक्र करते हुए यातायात विभाग के एक अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया कि, अगली सूचना तक यातायात निलंबित रहेगा. इसी तरह, मुगल रोड, जो कि जम्मू और कश्मीर के पीर पंजाल क्षेत्र और घाटी के बीच एक वैकल्पिक संपर्क के रूप में कार्य करता है, पीर की गली में ताजा बर्फबारी के बाद बंद कर दिया गया है. अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है. जोजिला दर्रे पर बर्फबारी

इस बीच, कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच रणनीतिक प्रवेशद्वार जोजिला दर्रे पर भी बर्फबारी हुई, जिसके कारण वाहनों की आवाजाही बंद कर दिया गया. वाहनों की आवाजाही बंद होने से सीमांत क्षेत्र से आने-जाने वाली आवश्यक आपूर्ति लाइनें प्रभावित हो सकती हैं. दूसरी तरफ रामबन जिले में भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि से यातायात ठप हो गया है. खबर के मुताबिक, निचले इलाकों में पानी भर गया और दैनिक जीवन अस्त-व्यस्त हो गया. श्रीनगर शहर के कुछ हिस्सों में भी मध्यम से भारी बारिश की सूचना मिली, जिससे यात्रियों को आश्रय लेना पड़ा और नियमित गतिविधियों पर असर पड़ा.

खराब मौसम के बावजूद, जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-44) पर यात्री वाहनों की आवाजाही देखी गई. हालांकि, अधिकारियों ने कहा कि इस दौरान भारी मोटर वाहनों को केवल जम्मू से श्रीनगर की ओर जाने की अनुमति दी गई. अधिकारियों ने यात्रियों से सावधानी बरतने का आग्रह किया. ओवरटेकिंग से बचने की सलाह

एक यातायात नियंत्रण कक्ष के अधिकारी ने कहा कि, बारिश से NH-44 का पूरा हिस्सा प्रभावित हो रहा है. ड्राइवरों से लेन अनुशासन बनाए रखने की सलाह दी गई है. साथ ही भीड़भाड़ से बचने के लिए ओवरटेकिंग से बचने को कहा गया है. गरज और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना

श्रीनगर में मौसम विभाग ने कहा कि शनिवार को जम्मू और कश्मीर के अधिकांश हिस्सों में गरज और तेज हवाओं के साथ मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग के निदेशक डॉ. मुख्तार अहमद ने निवासियों से मौसम संबंधी खतरों के प्रति सतर्क रहने का आग्रह किया. अहमद ने कहा कि, पिछले 24 घंटों में अधिकांश क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें दर्ज की गईं. पुंछ और बारामूला का हाल

पुंछ में 39 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि बारामूला में 22 मिमी बारिश हुई. सांबा में 72 किमी/घंटा, जम्मू में 65 किमी/घंटा और कठुआ में 58 किमी/घंटा की गति से तेज हवाएं चलने की सूचना मिली. आगे देखते हुए, 31 मई को पूरे केंद्र शासित प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की उम्मीद है. साथ ही कुछ ऊंचे इलाकों में हल्की बर्फबारी की संभावना है. अहमद ने कहा कि अधिक तीव्र बारिश, तेज हवाएं और अलग-अलग स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है. 1 से 2 जून तक, अलग-अलग स्थानों पर हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है. वहीं, 4 से 6 जून के पूर्वानुमान में ज्यादातर शुष्क मौसम की भविष्यवाणी की गई है, हालांकि कुछ स्थानों पर दोपहर में थोड़ी बारिश हो सकती है. 7 और 8 जून को खास तौर पर दोपहर के समय छिटपुट बारिश या आंधी-तूफान आने की फिर से आशंका जताई जा रही है. 31 मई के लिए एक एडवाइजरी जारी

मौसम विभाग ने 31 मई के लिए एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें छिटपुट जगहों पर मध्यम से भारी बारिश और आंधी-तूफान की चेतावनी दी गई है. इसमें तीव्र बारिश के कारण संवेदनशील क्षेत्रों में भूस्खलन, मिट्टी के धंसने और अचानक बाढ़ आने के जोखिम पर भी प्रकाश डाला गया है. निवासियों से आग्रह किया गया है कि वे तूफानी परिस्थितियों में ढीली संरचनाओं, बिजली के खंभों, खुले तारों और पुराने पेड़ों से दूर रहें. ये भी पढ़ें: यूपी, बिहार समेत इन राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट, जानें आज के मौसम का हाल

