Essay Contest 2025

ETV Bharat / bharat

धराली मलबे में दबे लोगों को ढूंढ रहे स्निफर डॉग, आधुनिक उपकरणों के साथ चल रहा सर्च ऑपरेशन - UTTARKASHI DHARALI DISASTER

उत्तरकाशी के धराली मलबे में दबे लोगों की तलाश जारी, स्निफर डॉग्स और एडवांस कैमरे की मदद, इस तरह चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन

UTTARKASHI DHARALI DISASTER
Etv Bharat (फोटो- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 9, 2025 at 8:20 PM IST

3 Min Read

नवीन उनियाल, धराली: उत्तरकाशी के धराली में कई फीट मलबे के नीचे दबे इंसानों को ढूंढने का काम जारी है. अभी प्रशासन कोई सटीक आंकड़ा भी नहीं दे रहा कि आखिरकार कितने लोग ऐसे हैं, जो अभी लापता हैं. प्रशासन के लिए भी यह आंकड़ा जुटाना मुश्किल हो रहा है.

ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर बड़ी संख्या में ऐसे मजदूर भी मौजूद थे, जो नेपाल या बिहार से मजदूरी करने आए थे. इसके अलावा तमाम होटल और रिसॉर्ट में पर्यटकों की भी यहां मौजूदगी बनी रहती है. फिलहाल, स्निफर डॉग और आधुनिक उपकरणों से सर्च ऑपरेशन चल रहा है.

ईटीवी भारत के कैमरे के जरिए देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन (वीडियो- ETV Bharat)

दबे हुए घरों में सर्च ऑपरेशन जारी: धराली में बीती 5 अगस्त को आई इस आपदा के बाद करीब चार दिनों से आईटीबीपी, एनडीआरफ और एसडीआरएफ के साथ ही सेना भी राहत एवं बचाव कार्य के काम में जुटी हुई है. एसडीआरएफ यानी राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल ने भी बडे स्तर पर यहां पर दबे हुए घरों में सर्च ऑपरेशन शुरू किया है.

UTTARKASHI DHARALI DISASTER
रेस्क्यू ऑपरेशन में स्निफर डॉग की मदद (फोटो- ETV Bharat)

स्निफर डॉग्स और एडवांस कैमरे की ली जा रही मदद: एसडीआरएफ की टीम सर्च ऑपरेशन के दौरान स्निफर डॉग्स की मदद से मलबे के भीतर दबे इंसानों को ढूंढने की कोशिश कर रही है. इस दौरान कुछ ऐसे कैमरे की भी मदद ली जा रही है, जो कि दबे हुए घरों के अंदर अंधेरे में भी एसडीआरएफ को साफ पिक्चर दे रही है.

UTTARKASHI DHARALI DISASTER
आधुनिक उपकरणों के साथ सर्च ऑपरेशन (फोटो- ETV Bharat)

ईटीवी भारत के कैमरे में रेस्क्यू ऑपरेशन कैद: ईटीवी भारत ने स्निफर डॉग्स और तमाम उपकरणों के माध्यम से मलबे के अंदर दबे हुए लोगों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चला रही एसडीआरएफ की टीम के पूरे ऑपरेशन को अपने कैमरे में कैद किया. कभी धराली बाजार रहा क्षेत्र आज मलबे का ढेर बन चुका है.

UTTARKASHI DHARALI DISASTER
जेसीबी से हटाया जा रहा मलबा (फोटो- ETV Bharat)

तीन मंजिला होटला के छत तक आया चुका है मलबा: यहां बीचों-बीच एक ऐसा होटल भी मलबे में दबा हुआ दिखाई देता है, जो तीन मंजिला था, लेकिन आज तीसरी मंजिल के करीब-करीब छत तक ही यह मलबा आ चुका है. जो बताता है कि मलबा कितना ज्यादा आया है. अगर कोई दबा है तो उसे निकालना काफी चुनौतीपूर्ण है.

"पहले दिन से ही रेस्क्यू टीम आ गई थी. इस वक्त रेस्क्यू अभियान चल रहा है. एडवांस उपकरण और स्निफर डॉग्स की मदद से सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है. एडवांस उपकरणों में सीएसएसआर (कोलैप्स स्ट्रक्चर सर्च रेस्क्यू) के साथ ही विक्टिम लोकेटिंग कैमरा की मदद से अंदर फंसे लोगों की तलाश की जा रही है. प्रयास है कि दबे हुए लोगों जल्द निकाला जाए."- अर्पण यदुवंशी, कमांडेंट, एसडीआरएफ

ये भी पढ़ें-

नवीन उनियाल, धराली: उत्तरकाशी के धराली में कई फीट मलबे के नीचे दबे इंसानों को ढूंढने का काम जारी है. अभी प्रशासन कोई सटीक आंकड़ा भी नहीं दे रहा कि आखिरकार कितने लोग ऐसे हैं, जो अभी लापता हैं. प्रशासन के लिए भी यह आंकड़ा जुटाना मुश्किल हो रहा है.

ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर बड़ी संख्या में ऐसे मजदूर भी मौजूद थे, जो नेपाल या बिहार से मजदूरी करने आए थे. इसके अलावा तमाम होटल और रिसॉर्ट में पर्यटकों की भी यहां मौजूदगी बनी रहती है. फिलहाल, स्निफर डॉग और आधुनिक उपकरणों से सर्च ऑपरेशन चल रहा है.

ईटीवी भारत के कैमरे के जरिए देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन (वीडियो- ETV Bharat)

दबे हुए घरों में सर्च ऑपरेशन जारी: धराली में बीती 5 अगस्त को आई इस आपदा के बाद करीब चार दिनों से आईटीबीपी, एनडीआरफ और एसडीआरएफ के साथ ही सेना भी राहत एवं बचाव कार्य के काम में जुटी हुई है. एसडीआरएफ यानी राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल ने भी बडे स्तर पर यहां पर दबे हुए घरों में सर्च ऑपरेशन शुरू किया है.

UTTARKASHI DHARALI DISASTER
रेस्क्यू ऑपरेशन में स्निफर डॉग की मदद (फोटो- ETV Bharat)

स्निफर डॉग्स और एडवांस कैमरे की ली जा रही मदद: एसडीआरएफ की टीम सर्च ऑपरेशन के दौरान स्निफर डॉग्स की मदद से मलबे के भीतर दबे इंसानों को ढूंढने की कोशिश कर रही है. इस दौरान कुछ ऐसे कैमरे की भी मदद ली जा रही है, जो कि दबे हुए घरों के अंदर अंधेरे में भी एसडीआरएफ को साफ पिक्चर दे रही है.

UTTARKASHI DHARALI DISASTER
आधुनिक उपकरणों के साथ सर्च ऑपरेशन (फोटो- ETV Bharat)

ईटीवी भारत के कैमरे में रेस्क्यू ऑपरेशन कैद: ईटीवी भारत ने स्निफर डॉग्स और तमाम उपकरणों के माध्यम से मलबे के अंदर दबे हुए लोगों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चला रही एसडीआरएफ की टीम के पूरे ऑपरेशन को अपने कैमरे में कैद किया. कभी धराली बाजार रहा क्षेत्र आज मलबे का ढेर बन चुका है.

UTTARKASHI DHARALI DISASTER
जेसीबी से हटाया जा रहा मलबा (फोटो- ETV Bharat)

तीन मंजिला होटला के छत तक आया चुका है मलबा: यहां बीचों-बीच एक ऐसा होटल भी मलबे में दबा हुआ दिखाई देता है, जो तीन मंजिला था, लेकिन आज तीसरी मंजिल के करीब-करीब छत तक ही यह मलबा आ चुका है. जो बताता है कि मलबा कितना ज्यादा आया है. अगर कोई दबा है तो उसे निकालना काफी चुनौतीपूर्ण है.

"पहले दिन से ही रेस्क्यू टीम आ गई थी. इस वक्त रेस्क्यू अभियान चल रहा है. एडवांस उपकरण और स्निफर डॉग्स की मदद से सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है. एडवांस उपकरणों में सीएसएसआर (कोलैप्स स्ट्रक्चर सर्च रेस्क्यू) के साथ ही विक्टिम लोकेटिंग कैमरा की मदद से अंदर फंसे लोगों की तलाश की जा रही है. प्रयास है कि दबे हुए लोगों जल्द निकाला जाए."- अर्पण यदुवंशी, कमांडेंट, एसडीआरएफ

ये भी पढ़ें-

For All Latest Updates

TAGGED:

SNIFFER DOG SEARCH OPERATIONDISASTER IN DHARALIधराली स्निफर डॉग रेस्क्यू ऑपरेशनउत्तरकाशी धराली आपदाUTTARKASHI DHARALI DISASTER

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

उत्तराखंड के ऐतिहासिक शहर की जलसमाधि के 21 साल, यादों के झरोखों में 'एक थी टिहरी'

धरती का इंडिकेटर है 'थर्ड पोल', जानें क्यों जरूरी है हिमालय, ग्लोबल वार्मिंग से सीधा कनेक्शन

Explainer: एक क्लिक में जानिए कैसे होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव, क्या है वोटिंग प्रॉसेस

नीम करोली बाबा के अनसुने किस्से, कैसे एक ही समय पर दो जगह रहे मौजूद, 40 साल तक की निर्विरोध प्रधानी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.