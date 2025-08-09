नवीन उनियाल, धराली: उत्तरकाशी के धराली में कई फीट मलबे के नीचे दबे इंसानों को ढूंढने का काम जारी है. अभी प्रशासन कोई सटीक आंकड़ा भी नहीं दे रहा कि आखिरकार कितने लोग ऐसे हैं, जो अभी लापता हैं. प्रशासन के लिए भी यह आंकड़ा जुटाना मुश्किल हो रहा है.
ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर बड़ी संख्या में ऐसे मजदूर भी मौजूद थे, जो नेपाल या बिहार से मजदूरी करने आए थे. इसके अलावा तमाम होटल और रिसॉर्ट में पर्यटकों की भी यहां मौजूदगी बनी रहती है. फिलहाल, स्निफर डॉग और आधुनिक उपकरणों से सर्च ऑपरेशन चल रहा है.
दबे हुए घरों में सर्च ऑपरेशन जारी: धराली में बीती 5 अगस्त को आई इस आपदा के बाद करीब चार दिनों से आईटीबीपी, एनडीआरफ और एसडीआरएफ के साथ ही सेना भी राहत एवं बचाव कार्य के काम में जुटी हुई है. एसडीआरएफ यानी राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल ने भी बडे स्तर पर यहां पर दबे हुए घरों में सर्च ऑपरेशन शुरू किया है.
स्निफर डॉग्स और एडवांस कैमरे की ली जा रही मदद: एसडीआरएफ की टीम सर्च ऑपरेशन के दौरान स्निफर डॉग्स की मदद से मलबे के भीतर दबे इंसानों को ढूंढने की कोशिश कर रही है. इस दौरान कुछ ऐसे कैमरे की भी मदद ली जा रही है, जो कि दबे हुए घरों के अंदर अंधेरे में भी एसडीआरएफ को साफ पिक्चर दे रही है.
ईटीवी भारत के कैमरे में रेस्क्यू ऑपरेशन कैद: ईटीवी भारत ने स्निफर डॉग्स और तमाम उपकरणों के माध्यम से मलबे के अंदर दबे हुए लोगों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चला रही एसडीआरएफ की टीम के पूरे ऑपरेशन को अपने कैमरे में कैद किया. कभी धराली बाजार रहा क्षेत्र आज मलबे का ढेर बन चुका है.
तीन मंजिला होटला के छत तक आया चुका है मलबा: यहां बीचों-बीच एक ऐसा होटल भी मलबे में दबा हुआ दिखाई देता है, जो तीन मंजिला था, लेकिन आज तीसरी मंजिल के करीब-करीब छत तक ही यह मलबा आ चुका है. जो बताता है कि मलबा कितना ज्यादा आया है. अगर कोई दबा है तो उसे निकालना काफी चुनौतीपूर्ण है.
"पहले दिन से ही रेस्क्यू टीम आ गई थी. इस वक्त रेस्क्यू अभियान चल रहा है. एडवांस उपकरण और स्निफर डॉग्स की मदद से सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है. एडवांस उपकरणों में सीएसएसआर (कोलैप्स स्ट्रक्चर सर्च रेस्क्यू) के साथ ही विक्टिम लोकेटिंग कैमरा की मदद से अंदर फंसे लोगों की तलाश की जा रही है. प्रयास है कि दबे हुए लोगों जल्द निकाला जाए."- अर्पण यदुवंशी, कमांडेंट, एसडीआरएफ
