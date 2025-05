ETV Bharat / bharat

क्या भारत में लोग सांपों को खाते हैं? सरीसृप वर्ग को बचाने के लिए जागरूकता अभियान - WHO REPORT ON SNAKEBITE

सांकेतिक तस्वीर. ( ETV Bharat )

मदुरै: भारत में हर साल 60 हजार से ज्यादा लोग सांप के काटने से दम तोड़ देते हैं. इसी डर के कारण लोग सांपों को देखते ही मार डालते हैं. जिससे इसकी कई प्रजाति धीरे-धीरे विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गयी है. तमिलनाडु में कॉलेज छात्रों का एक समूह गर्मी की छुट्टियों में कुछ अलग कर रहा है. वे गांव-गांव जाकर लोगों को समझा रहे हैं कि सांप दुश्मन नहीं, हमारे पर्यावरण के मित्र हैं. उन्हें बता रहे हैं कि डसने की स्थिति में घबराएं नहीं, इलाज कराएं. सांपों के बारे में जागरूकता: मदुरै जिले के करिसलपट्टी, आलमपट्टी और विरुधुनगर जिले के थंगालाचेरी सहित लगभग 156 गांवों में सांप के काटने से प्रभावित और मरने वाले लोगों के बारे में सर्वेक्षण किया जा रहा है. 20 से अधिक छात्र ग्रामीणों को इस बारे में जानकारी और जागरूकता प्रदान कर रहे हैं कि सांप के काटने पर उचित चिकित्सा उपचार कितना महत्वपूर्ण है. साथ ही उन्हें यह भी बताया जा रहा है कि प्रकृति के संतुलन के लिए सांप कैसे महत्वपूर्ण हैं. सांप की रक्षा करना जरूरी: मदुरै टोक पेरुम्मति कॉलेज में जूलॉजी विभाग की छात्रा मीनाक्षी ने कहा कि सांपों की सुरक्षा बहुत जरूरी है. उसने बताया कि गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, इसलिए हम ग्रामीण लोगों में सांपों और जानवरों के बारे में जागरूकता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं. हमारा प्रयास सांपों की सुरक्षा करना है. इंसान, सांप से डरते हैं और उन्हें मार देते हैं. मीनाक्षी ने कहा, "सांप विलुप्त होते जा रहे हैं. इसलिए हमारा पहला प्रयास सांपों की रक्षा करना है, साथ ही लोगों की भी रक्षा करना है. हमने उन्हें बताया कि सभी सांप जहरीले नहीं होते. अगर जहरीला सांप काट ले तो क्या करें और इलाज के लिए कहां जाएं, इत्यादि. सांपों का महत्व समझाने के बाद ज्यादातर लोगों ने कहा कि अब वे सांपों को नहीं मारेंगे. आगे से उन्हें सांप काट भी ले तो डरेंगे नहीं." सांप के संपर्क में कैसे आते हैं मनुष्यः छात्र ऋषिवंतिनी ने कहा, "हमने गांव वालों से कई बातें सीखीं. यह एक नया अनुभव है. पहले तो यह जानना चिंताजनक था कि मनुष्य सांपों के संपर्क में कैसे आते हैं, कुछ जगहों पर सांपों को भोजन के रूप में खाने की बात सामने आयी. यह चौंकाने वाला था." जहरीले सांपों की संख्या कम है: मदुरै अमेरिकन कॉलेज में एमएस के छात्र विथोष कुमार ने कहा, "हम हर गांव में जाकर लोगों को सांपों के बारे में जागरूक करते हैं. उदाहरण के लिए, अगर आपको सांप काट ले तो क्या करें? हमने अलग-अलग राय व्यक्त की है. उन्हें नहीं पता कि कौन सा सांप जहरीला है और कौन सा जहरीला नहीं है. लोगों में यह डर है कि अगर उन्हें कोई भी सांप काट लेगा तो उनकी मौत हो जाएगी.

