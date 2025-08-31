ETV Bharat / bharat

सर्पदंश के पीड़ित को रेबीज का टीका लगाने की सलाह! फर्मासिस्ट की होशियारी आयी काम - RABIES VACCINE FOR SNAKEBITE VICTIM

असम के गोलाघाट में डॉक्टर की लापरवाही के कारण सर्पदंश से पीड़ित मरीज की जान पर बन आयी. भला हो, फर्मासिस्ट का जिसने समझदारी दिखायी.

Rabies Vaccine for Snakebite Victim
प्रतीकात्मक तस्वीर. (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 31, 2025 at 7:40 PM IST

3 Min Read

गोलाघाट (असम): पूर्वोत्तर राज्य असम से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां, गोलाघाट के एक सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ने सर्प दंश की शिकार महिला को रेबीज का टीका लगाने की सलाह दी. अस्पताल की महिला फार्मासिस्ट ने डॉक्टर की इस गलती को पकड़ा. हद तो यह है कि, इसके बाद भी डॉक्टर ने सफाई देते हुए कहा कि हां, रेबीज का टीका दिया जा सकता है.

इस घटना के बाद, मरीज के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन से इस बात की शिकायत की. उन्होंने जांच की मांग की, कि क्या सांप के काटने पर रेबीज का टीका लगाया जा सकता है. फिलहाल, अस्पताल प्रशासन इस मामले पर चुप्पी साध रखी है. चिकित्सा के जानकारों के अनुसार सांप के काटने पर रेबीज का टीका नहीं दिया जा सकता. परिजनों ने मरीज की जान से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया.

snakebite victims Advice to give rabies vaccine
असम के इसी अस्पताल की घटना है. (ETV Bharat)

क्या है घटनाः

गोलाघाट के दक्षिणहेंगरा की घटना है. शनिवार की रात एक महिला को सांप ने डंस लिया. उसके परिवार वाले उसे तुरंत गोलाघाट स्थित असम सरकार के शहीद कुशल कुंवर सिविल अस्पताल ले गए. डॉक्टर से बताया कि सांप ने डंसा है. डॉक्टर ने पर्ची पर स्नेक बाइट लिखने के बाद दवा लिख दी. परिजन पर्ची को लेकर अस्पताल की फार्मेसी में गए.

फर्मासिस्ट ने दवा देने से इंकार कियाः

फर्मासिस्ट ने पर्ची पर स्नेक बाइट देखने के बाद इंजेक्शन देने से इनकार कर दिया. परिजनों ने इसका कारण पूछा तो फर्मासिस्ट ने बताया कि पर्ची पर रेबीज का इंजेक्शन लिखा है, जबकि स्नेक बाइट का मामला है. जिसके बाद डॉक्टर की लापरवाही सामने आयी.

अस्पताल की महिला फार्मासिस्ट ने कहा, "मैंने इंजेक्शन नहीं दिया क्योंकि पर्चे में सांप के काटने का उल्लेख था, लेकिन डॉक्टर ने रेबीज का टीका लिखा था. सांप के काटने का इंजेक्शन नहीं."

snakebite victims Advice to give rabies vaccine
डॉक्टर की लिखी पर्ची. (ETV Bharat)

डॉक्टर की सफाईः

जब परिवार वालों ने डॉक्टर को इस बारे में बताया तो उसने कहा कि हां लिखा है, इसे लिया जा सकता है. डॉक्टर ने गलत दवा लिखे जाने के आरोपों को नकारते हुए कहा कि सर्प दंश मामले की एक मरीज आयी थी. जांच के बाद उसे भर्ती होने की सलाह दी गयी थी. लेकिन वो भर्ती नहीं हुई. उसके बाद रेबीज़ का टीका लिख ​​दिया.

डॉक्टर ने महिला को जो इलाज किया था उस पर सफाई देते हुए कहा, "सांप के काटने पर, अगर मरीज की हालत गंभीर नहीं है, तो हम आमतौर पर टीटी (टिटनेस टॉक्साइड) इंजेक्शन देते हैं. लेकिन अगर यह जहरीला सांप है, तो हम एंटीवेनम इंजेक्शन देते हैं. इसमें कोई गलती नहीं हुई."

इसे भी पढ़ेंः

गोलाघाट (असम): पूर्वोत्तर राज्य असम से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां, गोलाघाट के एक सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ने सर्प दंश की शिकार महिला को रेबीज का टीका लगाने की सलाह दी. अस्पताल की महिला फार्मासिस्ट ने डॉक्टर की इस गलती को पकड़ा. हद तो यह है कि, इसके बाद भी डॉक्टर ने सफाई देते हुए कहा कि हां, रेबीज का टीका दिया जा सकता है.

इस घटना के बाद, मरीज के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन से इस बात की शिकायत की. उन्होंने जांच की मांग की, कि क्या सांप के काटने पर रेबीज का टीका लगाया जा सकता है. फिलहाल, अस्पताल प्रशासन इस मामले पर चुप्पी साध रखी है. चिकित्सा के जानकारों के अनुसार सांप के काटने पर रेबीज का टीका नहीं दिया जा सकता. परिजनों ने मरीज की जान से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया.

snakebite victims Advice to give rabies vaccine
असम के इसी अस्पताल की घटना है. (ETV Bharat)

क्या है घटनाः

गोलाघाट के दक्षिणहेंगरा की घटना है. शनिवार की रात एक महिला को सांप ने डंस लिया. उसके परिवार वाले उसे तुरंत गोलाघाट स्थित असम सरकार के शहीद कुशल कुंवर सिविल अस्पताल ले गए. डॉक्टर से बताया कि सांप ने डंसा है. डॉक्टर ने पर्ची पर स्नेक बाइट लिखने के बाद दवा लिख दी. परिजन पर्ची को लेकर अस्पताल की फार्मेसी में गए.

फर्मासिस्ट ने दवा देने से इंकार कियाः

फर्मासिस्ट ने पर्ची पर स्नेक बाइट देखने के बाद इंजेक्शन देने से इनकार कर दिया. परिजनों ने इसका कारण पूछा तो फर्मासिस्ट ने बताया कि पर्ची पर रेबीज का इंजेक्शन लिखा है, जबकि स्नेक बाइट का मामला है. जिसके बाद डॉक्टर की लापरवाही सामने आयी.

अस्पताल की महिला फार्मासिस्ट ने कहा, "मैंने इंजेक्शन नहीं दिया क्योंकि पर्चे में सांप के काटने का उल्लेख था, लेकिन डॉक्टर ने रेबीज का टीका लिखा था. सांप के काटने का इंजेक्शन नहीं."

snakebite victims Advice to give rabies vaccine
डॉक्टर की लिखी पर्ची. (ETV Bharat)

डॉक्टर की सफाईः

जब परिवार वालों ने डॉक्टर को इस बारे में बताया तो उसने कहा कि हां लिखा है, इसे लिया जा सकता है. डॉक्टर ने गलत दवा लिखे जाने के आरोपों को नकारते हुए कहा कि सर्प दंश मामले की एक मरीज आयी थी. जांच के बाद उसे भर्ती होने की सलाह दी गयी थी. लेकिन वो भर्ती नहीं हुई. उसके बाद रेबीज़ का टीका लिख ​​दिया.

डॉक्टर ने महिला को जो इलाज किया था उस पर सफाई देते हुए कहा, "सांप के काटने पर, अगर मरीज की हालत गंभीर नहीं है, तो हम आमतौर पर टीटी (टिटनेस टॉक्साइड) इंजेक्शन देते हैं. लेकिन अगर यह जहरीला सांप है, तो हम एंटीवेनम इंजेक्शन देते हैं. इसमें कोई गलती नहीं हुई."

इसे भी पढ़ेंः

For All Latest Updates

TAGGED:

RABIES VACCINESNAKEBITE IN ASSAMसर्पदंश के पीड़ित को रेबीज का टीकाअसम सर्पदंश रेबीजRABIES VACCINE FOR SNAKEBITE VICTIM

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

पहलगाम हमले पर जापान ने दिया भारत का साथ, कहा- आतंकियों के खिलाफ हो कड़ी कार्रवाई

भारतीय उद्योग की 'रीढ़' खतरे में: SMEs लगा रहे सरकार से गुहार

अल्लू अर्जुन की दादी का 94वें की उम्र में निधन, शूट कैंसल कर घर पहुंचे 'पुष्पा' स्टार, आज होगा अंतिम संस्कार

Explained : टैरिफ लागू होने के बाद भारत ने कौन-कौन से उठाए कदम, क्या लॉंग टर्म पर पड़ेगा असर ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.