गोलाघाट (असम): पूर्वोत्तर राज्य असम से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां, गोलाघाट के एक सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ने सर्प दंश की शिकार महिला को रेबीज का टीका लगाने की सलाह दी. अस्पताल की महिला फार्मासिस्ट ने डॉक्टर की इस गलती को पकड़ा. हद तो यह है कि, इसके बाद भी डॉक्टर ने सफाई देते हुए कहा कि हां, रेबीज का टीका दिया जा सकता है.

इस घटना के बाद, मरीज के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन से इस बात की शिकायत की. उन्होंने जांच की मांग की, कि क्या सांप के काटने पर रेबीज का टीका लगाया जा सकता है. फिलहाल, अस्पताल प्रशासन इस मामले पर चुप्पी साध रखी है. चिकित्सा के जानकारों के अनुसार सांप के काटने पर रेबीज का टीका नहीं दिया जा सकता. परिजनों ने मरीज की जान से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया.

असम के इसी अस्पताल की घटना है. (ETV Bharat)

क्या है घटनाः

गोलाघाट के दक्षिणहेंगरा की घटना है. शनिवार की रात एक महिला को सांप ने डंस लिया. उसके परिवार वाले उसे तुरंत गोलाघाट स्थित असम सरकार के शहीद कुशल कुंवर सिविल अस्पताल ले गए. डॉक्टर से बताया कि सांप ने डंसा है. डॉक्टर ने पर्ची पर स्नेक बाइट लिखने के बाद दवा लिख दी. परिजन पर्ची को लेकर अस्पताल की फार्मेसी में गए.

फर्मासिस्ट ने दवा देने से इंकार कियाः

फर्मासिस्ट ने पर्ची पर स्नेक बाइट देखने के बाद इंजेक्शन देने से इनकार कर दिया. परिजनों ने इसका कारण पूछा तो फर्मासिस्ट ने बताया कि पर्ची पर रेबीज का इंजेक्शन लिखा है, जबकि स्नेक बाइट का मामला है. जिसके बाद डॉक्टर की लापरवाही सामने आयी.

अस्पताल की महिला फार्मासिस्ट ने कहा, "मैंने इंजेक्शन नहीं दिया क्योंकि पर्चे में सांप के काटने का उल्लेख था, लेकिन डॉक्टर ने रेबीज का टीका लिखा था. सांप के काटने का इंजेक्शन नहीं."

डॉक्टर की लिखी पर्ची. (ETV Bharat)

डॉक्टर की सफाईः

जब परिवार वालों ने डॉक्टर को इस बारे में बताया तो उसने कहा कि हां लिखा है, इसे लिया जा सकता है. डॉक्टर ने गलत दवा लिखे जाने के आरोपों को नकारते हुए कहा कि सर्प दंश मामले की एक मरीज आयी थी. जांच के बाद उसे भर्ती होने की सलाह दी गयी थी. लेकिन वो भर्ती नहीं हुई. उसके बाद रेबीज़ का टीका लिख ​​दिया.

डॉक्टर ने महिला को जो इलाज किया था उस पर सफाई देते हुए कहा, "सांप के काटने पर, अगर मरीज की हालत गंभीर नहीं है, तो हम आमतौर पर टीटी (टिटनेस टॉक्साइड) इंजेक्शन देते हैं. लेकिन अगर यह जहरीला सांप है, तो हम एंटीवेनम इंजेक्शन देते हैं. इसमें कोई गलती नहीं हुई."

