ETV Bharat / bharat

नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन के लिए जवानों को स्पेशल ट्रेनिंग! जानें, क्या है पुलिस की नई रणनीति

पलामूः नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए स्मॉल एक्शन टीम को तैयार किया गया है. इस टीम को स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है. पलामू आईआरबी के मुख्यालय में जवानों को ट्रेनिंग दी जा रही है.

नेतरहाट जंगल वाॅरफेयर स्कूल के एक्सपर्ट नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान छापेमारी और सेनिटाइज करने के तरीकों को सिखा रहे हैं. पलामू के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र में तैनात जवानों को यह ट्रेनिंग दी जा रही है.

नक्सलियों के खिलाफ अभियान के लिए कई इलाकों में स्मॉल एक्शन टीम तैयार किया गया है, जिसे क्यूआरटी के रूप में भी जाना जाता है. 200 के करीब जवानों को नक्सलियों के खिलाफ अभियान के लिए एक्सपर्ट बनाया जा रहा है. पलामू एसपी रीष्मा रमेशन ने इस ट्रेनिंग की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस पिकेट में तैनात जवानों के लिए पहल की जा रही है. नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है.

जवानों के पास होगी नक्सलियों के सभी टॉप कमांडर्स की जानकारी!

पुलिस की इस नई रणनीति इसलिए भी शुरू की जा रही है. क्योंकि बीते महीनों में झारखंड के विभिन्न जिलों नक्सलियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है. पलामू जिला भी इससे अछूता नहीं रहा है. शायद ये भी बड़ी वजह है जिस कारण पुलिस अब जवानों को स्पेशल ट्रेनिंग देकर क्वीक रिस्पॉन्स टीम बनाकर नक्सलियों से लोहा लेगी.

नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस जवानों को ट्रेनिंग के दौरान नक्सलियों के सभी टॉप कमांडरों की पहचान और उनसे जुड़ी हर जानकारी को जवानों के साथ साझा की जा रही है. नक्सलियों के खिलाफ अभियान के दौरान बरती जाने वाले सावधानी के बारे में भी जवानों को जानकारी दी गयी है.

केस स्टडी

3 सितंबर - पलामू में मनातू थाना क्षेत्र के इलाके में केदल में पुलिस और टीएसपीसी के मुठभेड़ हुई. इस एनकाउंटर में दो जवान शहीद हुए. पूरे मामले में टीएसपीसी के छह नक्सलियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ.

13 सितंबर - मनातू थाना क्षेत्र के सिलदिली खुर्द में सुरक्षा बलों और टीएसपीसी के बीच हुए मुठभेड़ में पांच लाख का इनामी कमांडर मुखदेव यादव मारा गया. इस मामले में टीएसपीसी के पांच कमांडरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया.

26 मई - पलामू के हुसैनाबाद और पांडु के सीमावर्ती पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई. इसमें माओवादियों का कमांडर तुलसी भुइयां मारा गया. इस मामले में चार माओवादीयों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ.

एक दशक में मारे गए है कई टॉप नक्सली कमांडर

2015 के बाद से पलामू के इलाके में विभिन्न मुठभेड़ में कई टॉप कमांडर मारे गए जबकि 150 से भी अधिक बड़े नक्सली गिरफ्तार हुए हैं. एक दर्जन से अधिक टॉप कमांडरों ने आत्मसमर्पण किया है. 2017 में माओवादियों की आपसी लड़ाई में कमांडर अजय यादव समेत 3 कमांडर मारे गए थे.

2018 में पुलिस और माओवादियों के बीच लगातार मुठभेड़ हुई थी. जिसमें 10 लाख का इनामी नक्सली राकेश भुइयां और उसके दस्ते से जुड़े पांच सदस्य मारे गए जबकि 12 से अधिक गिरफ्तार हुए थे. माओवादियों का पूरा दस्ता का सफाया हुआ था.