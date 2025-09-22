ETV Bharat / bharat

नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन के लिए जवानों को स्पेशल ट्रेनिंग! जानें, क्या है पुलिस की नई रणनीति

नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन के लिए पुलिस ने एक नयी रणनीति के तहत काम शुरू किया है.

small action team formed to carry out operations against Naxalites in Palamu
नक्सलियों के खिलाफ अभियान पर निकले जवान (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 22, 2025 at 8:22 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

पलामूः नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए स्मॉल एक्शन टीम को तैयार किया गया है. इस टीम को स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है. पलामू आईआरबी के मुख्यालय में जवानों को ट्रेनिंग दी जा रही है.

नेतरहाट जंगल वाॅरफेयर स्कूल के एक्सपर्ट नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान छापेमारी और सेनिटाइज करने के तरीकों को सिखा रहे हैं. पलामू के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र में तैनात जवानों को यह ट्रेनिंग दी जा रही है.

नक्सलियों के खिलाफ अभियान के लिए कई इलाकों में स्मॉल एक्शन टीम तैयार किया गया है, जिसे क्यूआरटी के रूप में भी जाना जाता है. 200 के करीब जवानों को नक्सलियों के खिलाफ अभियान के लिए एक्सपर्ट बनाया जा रहा है. पलामू एसपी रीष्मा रमेशन ने इस ट्रेनिंग की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस पिकेट में तैनात जवानों के लिए पहल की जा रही है. नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है.

जवानों के पास होगी नक्सलियों के सभी टॉप कमांडर्स की जानकारी!

पुलिस की इस नई रणनीति इसलिए भी शुरू की जा रही है. क्योंकि बीते महीनों में झारखंड के विभिन्न जिलों नक्सलियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है. पलामू जिला भी इससे अछूता नहीं रहा है. शायद ये भी बड़ी वजह है जिस कारण पुलिस अब जवानों को स्पेशल ट्रेनिंग देकर क्वीक रिस्पॉन्स टीम बनाकर नक्सलियों से लोहा लेगी.

नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस जवानों को ट्रेनिंग के दौरान नक्सलियों के सभी टॉप कमांडरों की पहचान और उनसे जुड़ी हर जानकारी को जवानों के साथ साझा की जा रही है. नक्सलियों के खिलाफ अभियान के दौरान बरती जाने वाले सावधानी के बारे में भी जवानों को जानकारी दी गयी है.

केस स्टडी

3 सितंबर - पलामू में मनातू थाना क्षेत्र के इलाके में केदल में पुलिस और टीएसपीसी के मुठभेड़ हुई. इस एनकाउंटर में दो जवान शहीद हुए. पूरे मामले में टीएसपीसी के छह नक्सलियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ.

13 सितंबर - मनातू थाना क्षेत्र के सिलदिली खुर्द में सुरक्षा बलों और टीएसपीसी के बीच हुए मुठभेड़ में पांच लाख का इनामी कमांडर मुखदेव यादव मारा गया. इस मामले में टीएसपीसी के पांच कमांडरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया.

26 मई - पलामू के हुसैनाबाद और पांडु के सीमावर्ती पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई. इसमें माओवादियों का कमांडर तुलसी भुइयां मारा गया. इस मामले में चार माओवादीयों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ.

एक दशक में मारे गए है कई टॉप नक्सली कमांडर

2015 के बाद से पलामू के इलाके में विभिन्न मुठभेड़ में कई टॉप कमांडर मारे गए जबकि 150 से भी अधिक बड़े नक्सली गिरफ्तार हुए हैं. एक दर्जन से अधिक टॉप कमांडरों ने आत्मसमर्पण किया है. 2017 में माओवादियों की आपसी लड़ाई में कमांडर अजय यादव समेत 3 कमांडर मारे गए थे.

2018 में पुलिस और माओवादियों के बीच लगातार मुठभेड़ हुई थी. जिसमें 10 लाख का इनामी नक्सली राकेश भुइयां और उसके दस्ते से जुड़े पांच सदस्य मारे गए जबकि 12 से अधिक गिरफ्तार हुए थे. माओवादियों का पूरा दस्ता का सफाया हुआ था.

इसी बीच 2018 में पुलिस और टीएसपीसी की बीच भीषण मुठभेड़ हुई, जिसमें टीएसपीसी के तीन कमांडर मारे गए. 2018 से 2025 के बीच हुए मुठभेड़ में टीएसपीसी का मुखदेव यादव, माओवादियों का कमांडर तुलसी भुइयां, जेजेएमपी नक्सली महेश भुइयां मारा गया. जबकि इस दौरान पुलिस ने माओवादियों के मध्यजोन के प्रवक्ता अभय यादव समेत कई को गिरफ्तार किया.

पलामू के इलाके में बिहार के नक्सली थे सक्रिय

2018-19 तक पलामू के इलाके में 50 के करीब इनामी थे. आज इनकी संख्या घटकर आधा दर्जन से भी कम रह गई है. पलामू के इलाके में सक्रिय माओवादियों के दस्ते में अधिकतर कमांडर और कैडर बिहार के गया और औरंगाबाद के थे. जबकि टीएसपीसी में शामिल अधिकतर कैडर लातेहार चतरा के थे.

माओवादी और टीएसपीसी के मध्य जोन में पलामू, चतरा, बिहार का गया और औरंगाबाद का इलाका आता है. यही वजह है कि इलाके में बिहार के नक्सली काफी अधिक थे. जबकि कई टॉप कमांडर बिहार और दूसरे इलाकों में गिरफ्तार हुए हैं या मारे गए हैं.

टॉप नक्सल कमांडरों को किया गया है टारगेट

पलामू के इलाके में टॉप नक्सल कमांडरों को टारगेट किया गया है. पुलिस और सुरक्षा बलों ने 15 लाख के इनामी माओवादी कमांडर नितेश यादव, 10 लाख के इनामी संजय गोदराम, मनोहर गंझू, ठेगन मियां टीएसपीसी के टॉप कमांडर शशिकांत गंझू, नगीना को टारगेट किया गया है. इन सभी के खिलाफ सर्च अभियान के साथ-साथ उनकी संपत्ति की जांच की जा रही है. पुलिस की तरफ से सभी टॉप कमांडो को अंतिम चेतावनी भी जारी की गई है और सरेंडर करने को कहा गया है.

नक्सलियों के पास दस्ता नहीं!

पलामू के इलाके में भाकपा माओवादी, टीएसपीसी और जेजेएमपी जैसे नक्सली संगठनों का मूवमेंट रहता है. अब तीनों नक्सली संगठनों के पास दस्ता नहीं है. नक्सली संगठनों का गैंग 3 से 6 की संख्या में चलता है. पहले इनके दस्ते में 25 से लेकर 250 तक नक्सली शामिल रहते थे.

पिछले एक दशक में नक्सलियों के इन दस्तों को बड़ा नुकसान हुआ है बड़ी संख्या में कमांडर मारे गए हैं या पकड़े गए हैं. पलामू के इलाके में भाकपा माओवादी के पास चार जबकि टीएसपीसी के पास चार कमांडर बचे हुए हैं. जबकि जेजेएमपी के पास कोई बड़ा कमांडर नहीं है.

इसे भी पढ़ें- कौन रखता है टीएसपीसी का पैसा, रिश्तेदार, दोस्त समेत कई रडार पर!

इसे भी पढे़ं- नक्सलियों और अफीम तस्करों के लिए खास है ये जंगल, कब्जे को लेकर टीएसपीसी-माओवादियों में होती रही खूनी जंग!

इसे भी पढ़ें- 20 साल तक झारखंड में मचाया तांडव, अब आखिरी सांसें गिन रहा नक्सली संगठन TSPC!

For All Latest Updates

TAGGED:

पलामू एसपी रीष्मा रमेशनSMALL ACTION TEAM FORMEDOPERATIONS AGAINST NAXALITESPALAMUACTION AGAINST NAXALITES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.