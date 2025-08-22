ETV Bharat / bharat

झारखंड में आतंक का बढ़ता साया: एटीएस की खुफिया रिपोर्ट, 285 संदिग्धों पर रखी जा रही नजर - SLEEPER CELL IN JHARKHAND

झारखंड आतंकियों का ठिकाना बनता जा रहा है. ATS ने 285 संदिग्धों की पहचान की है. रांची से प्रशांत कुमार की स्पेशल रिपोर्ट.

SLEEPER CELL IN JHARKHAND
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 22, 2025 at 1:19 PM IST

9 Min Read

रांची: झारखंड जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और खनिज संपदा के लिए जाना जाता है, आज आतंकी संगठनों की गहरी पैठ के कारण सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक गंभीर चुनौती बन गया है. झारखंड एंटी-टेररिस्ट स्क्वॉड (एटीएस) की एक ताजा खुफिया रिपोर्ट ने चौंकाने वाला खुलासा किया है कि राज्य के 285 लोग देश और विदेश में सक्रिय प्रतिबंधित आतंकी संगठनों से जुड़े हुए हैं.

जिन 285 संदिग्धों पर झारखंड पुलिस की नजर है उनमे से सबसे अधिक 113 संदिग्ध पाकुड़ जिले से हैं, जो आतंकवाद के एक नए गढ़ के रूप में उभर रहा है. यह खुलासा न केवल राज्य की सुरक्षा व्यवस्था के लिए चिंताजनक है, बल्कि राष्ट्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए भी एक गंभीर खतरे की ओर इशारा करता है.

एटीएस एसपी ऋषभ झा का बयान (ईटीवी भारत)

आतंकी संगठनों की गहरी पैठ: 285 संदिग्धों की सूची

एटीएस की गोपनीय रिपोर्ट के अनुसार, झारखंड में 285 लोग विभिन्न प्रतिबंधित आतंकी संगठनों से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं. इनमें इंडियन मुजाहिद्दीन (आईएम), स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी), लश्कर-ए-तैयबा, अल-कायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट (एक्यूआईएस), इस्लामिक स्टेट (आईएसआईएस), पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई), जमात-उल-मुजाहिद्दीन बांग्लादेश (जेएमबी), और हिज्ब उत-तहरीर जैसे संगठन शामिल हैं.

एटीएस एसपी ऋषभ जा का कहना है कि "एक रिपोर्ट में इन संदिग्धों की पूरी जानकारी एकत्र की गई है, जिसमें उनके नाम, पता, पिता का नाम, मोबाइल नंबर और अन्य महत्वपूर्ण विवरण शामिल हैं. इनमें से कई व्यक्ति पहले आतंकी घटनाओं में संलिप्तता के आरोप में जेल जा चुके हैं या जमानत पर रिहा हुए हैं. एटीएस ने इनकी गतिविधियों पर सतत निगरानी रखने के लिए खुफिया तंत्र को मजबूत किया है."

एटीएस एसपी ऋषभ झा का शमा परवीन की गिरफ्तारी के बाद बयान (ईटीवी भारत)

पाकुड़: आतंकवाद का नया केंद्र

रिपोर्ट का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि पाकुड़ जिला आतंकी गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है. कुल 285 संदिग्धों में से 113 पाकुड़ से हैं, जो कुल आंकड़े का लगभग 40% है. यह आंकड़ा इस बात का संकेत है कि पाकुड़ में आतंकी संगठनों ने अपनी गतिविधियों को तेजी से बढ़ाया है.

पाकुड़ के अलावा, साहिबगंज में 65, रांची में 49, जमशेदपुर में 22, हजारीबाग में 17, रामगढ़ में 6, लोहरदगा में 5, गढ़वा में 3, और बोकारो, खूंटी, लातेहार, चतरा, और गोड्डा में 1-1 संदिग्ध की पहचान की गई है. इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि आतंकी संगठनों ने शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में अपने नेटवर्क को फैलाया है.

एटीएस एसपी ऋषभ झा का शमा परवीन की गिरफ्तारी के बाद बयान (ईटीवी भारत)

धनबाद का वासेपुर: अपराध से आतंकवाद तक

धनबाद का वासेपुर, जो पहले माफिया और आपराधिक गतिविधियों के लिए बदनाम था, अब आतंकी संगठनों के स्लीपर सेल का गढ़ बन गया है. 26 अप्रैल 2025 को झारखंड एटीएस ने वासेपुर में छापेमारी कर हिज्ब उत-तहरीर के चार संदिग्धों गुलफाम हसन (21), आयान जावेद (21), शबनम परवीन (20), और मोहम्मद शहजाद आलम (20) को गिरफ्तार किया. बाद में शबनम की निशानदेही पर पांचवें संदिग्ध अम्मार यासर को भी पकड़ा गया, जो पहले इंडियन मुजाहिद्दीन से जुड़ा था.

एटीएस एसपी ऋषभ झा का पांच संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद बयान (ईटीवी भारत)

डार्क नेट का उपयोग

जांच में सामने आया कि ये संदिग्ध डार्क नेट के माध्यम से हिज्ब उत-तहरीर के देशी और विदेशी एजेंटों के संपर्क में थे. डार्क नेट, जो इंटरनेट का एक गुप्त हिस्सा है, आतंकी संगठनों के लिए संचार का एक सुरक्षित माध्यम बन गया है. गिरफ्तार संदिग्धों के पास से जब्त लैपटॉप और मोबाइल फोनों में आपत्तिजनक सामग्री मिली, जिसमें "इस्लामिक जिहाद कैसे करें" और "काफिरों पर हमला कैसे करें" जैसी किताबें शामिल थीं.

एटीएस ने पाया कि ये संदिग्ध पिछले एक साल से डार्क नेट का उपयोग कर रहे थे. उनके डिजिटल उपकरणों से बरामद साक्ष्य इस बात की पुष्टि करते हैं कि वे इस्लामिक जिहाद को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय थे.

शबनम परवीन: एक खतरनाक संदिग्ध

20 वर्षीय शबनम परवीन की गिरफ्तारी ने सुरक्षा एजेंसियों को चौंका दिया. शुरू में शक के दायरे से बाहर रही शबनम के मोबाइल में धार्मिक कट्टरता से संबंधित चैट और सामग्री मिली. एटीएस एसपी ऋषभ झा ने बताया कि "शबनम और उसका पति आयान जावेद झारखंड मॉड्यूल के किंगपिन थे. शबनम सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को कट्टरपंथी विचारधारा की ओर आकर्षित करने में सक्रिय थी."

अम्मार यासर का इंडियन मुजाहिद्दीन कनेक्शन

अम्मार यासर का मामला और भी गंभीर है. 2014 में जोधपुर से इंडियन मुजाहिद्दीन के संदिग्ध के रूप में गिरफ्तार होने के बाद 2024 में जमानत पर रिहा होने के बावजूद वह हिज्ब उत-तहरीर से जुड़ गया. डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि "अम्मार ने युवाओं को गुमराह करने और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की साजिश रची थी."

अलकायदा का झारखंड मॉड्यूल: डॉ. इश्तियाक का मामला

22 अगस्त 2024 को दिल्ली पुलिस और झारखंड एटीएस ने रांची के चान्हो और बरियातू से चार संदिग्धों को गिरफ्तार किया, जिनमें रेडियोलॉजिस्ट डॉ. इश्तियाक अहमद प्रमुख थे. जांच में खुलासा हुआ कि इश्तियाक अलकायदा इंडियन सबकॉन्टिनेंट (AQIS) के झारखंड मॉड्यूल का नेतृत्व कर रहा था. उसका मकसद देश में "खिलाफत" की स्थापना और गंभीर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देना था.

शमा परवीन की गिरफ्तारी के वक्त डीजीपी का बयान (ईटीवी भारत)

कटकी का प्रभाव

डॉ. इश्तियाक का अलकायदा से जुड़ाव अब्दुल रहमान कटकी के कोर ग्रुप के माध्यम से हुआ. कटकी, जो वर्तमान में तिहाड़ जेल में बंद है, 2010 के बाद झारखंड के कई शहरों में सक्रिय था. वह धार्मिक तकरीरों के जरिए युवाओं को कट्टरपंथ की ओर आकर्षित करता था और उन्हें स्लीपर सेल में शामिल करता था. 2016 में मेवात से कटकी की गिरफ्तारी के बाद खुलासा हुआ कि उसने झारखंड के कई युवाओं को कटक ले जाकर जिहाद के लिए प्रशिक्षित किया था.

डिजिटल साक्ष्य और जांच

इश्तियाक और अन्य संदिग्धों के पास से जब्त लैपटॉप, मोबाइल, और अन्य उपकरणों की फोरेंसिक जांच में कई अहम सुराग मिले हैं. जांच में पता चला कि एक दर्जन से अधिक युवाओं को अलकायदा से जोड़ने की साजिश रची जा रही थी. एटीएस ने इन संदिग्धों को नोटिस जारी किया है, और कुछ भूमिगत हो गए हैं. हालांकि, विदेशी प्रशिक्षण के कोई ठोस साक्ष्य अभी तक नहीं मिले हैं.

SLEEPER CELL IN JHARKHAND
झारखंड में आंतकी संगठनों की पैठ (ईटीवी भारत)

पाकुड़ आतंकवाद का नया गढ़

2025 में एक खुफिया पत्र ने खुलासा किया कि बांग्लादेशी आतंकी संगठन जमात-उल-मुजाहिद्दीन बांग्लादेश (JMB) के सदस्य पाकुड़ में युवाओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं. बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद वहां के प्रतिबंधित संगठनों ने भारत विरोधी साजिशें रचीं. JMB का आतंकी अब्दुल मम्मुन मुर्शिदाबाद के रास्ते पाकुड़ पहुंचा था और उसने JAH नामक संगठन के सदस्यों को प्रशिक्षित किया.

एटीएस की कार्रवाई

पाकुड़ मामले के बाद झारखंड एटीएस ने सभी जिलों के एसपी और डीआईजी को गोपनीय जांच के लिए पत्र लिखा. एटीएस ने अलर्ट जारी कर संदिग्धों की तलाश तेज कर दी है. हालांकि, अभी तक इस मामले में कोई बड़ी गिरफ्तारी नहीं हुई है.

SLEEPER CELL IN JHARKHAND
धनबाद का वासेपुर बन रहा हिज्ब का गढ़ (ईटीवी भारत)

स्लीपर सेल: आतंक का छिपा चेहरा

स्लीपर सेल आतंकी संगठनों का एक गुप्त नेटवर्क होता है, जो सामान्य नागरिकों की तरह जीवन जीता है और लंबे समय तक निष्क्रिय रहता है. ये लोग सामान्य नौकरी या व्यवसाय करते हैं और संगठन के आदेश पर ही सक्रिय होते हैं. झारखंड में स्लीपर सेल की मौजूदगी ने सुरक्षा एजेंसियों के लिए गंभीर चुनौती खड़ी की है. 2025 तक, कम से कम 33 स्लीपर सेल की पहचान की गई है, जो रांची, जमशेदपुर, धनबाद, लोहरदगा, हजारीबाग, गोड्डा, और चान्हो में सक्रिय हैं.

डार्क नेट और सोशल मीडिया का दुरुपयोग

आतंकी संगठन डार्क नेट और सोशल मीडिया का उपयोग कर युवाओं को कट्टरपंथ की ओर आकर्षित कर रहे हैं. वासेपुर के संदिग्धों ने डार्क नेट के जरिए अपने हैंडलरों से संपर्क बनाए रखा, जबकि शबनम परवीन जैसे लोग सोशल मीडिया के माध्यम से कट्टरपंथी विचारधारा का प्रचार कर रहे थे.

SLEEPER CELL IN JHARKHAND
झारखंड में आतंकी संगठनों की गतिविधियां (ईटीवी भारत)

विदेशी कनेक्शन की तलाश

एटीएस यह जांच कर रही है कि क्या इन स्लीपर सेलों का कोई विदेशी हैंडलर है. खास तौर पर, बांग्लादेशी आतंकी संगठन JMB के साथ संबंधों की पड़ताल हो रही है.

आतंकी संगठनों की रणनीति

आतंकी संगठन सामाजिक, धार्मिक, और आर्थिक मुद्दों का सहारा लेकर युवाओं को अपने जाल में फंसाते हैं. विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों में, जहां शिक्षा और रोजगार के अवसर सीमित हैं, ये संगठन युवाओं को आसानी से प्रभावित करते हैं. पीएफआई जैसे संगठन सामुदायिक स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जबकि हिज्ब उत-तहरीर और एक्यूआईएस डार्क नेट और सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं.

SLEEPER CELL IN JHARKHAND
स्लीपर सेल की कार्यप्रणाली (ईटीवी भारत)

सुरक्षा एजेंसियों की चुनौतियां

एटीएस और एनआईए डिजिटल फुटप्रिंट के जरिए आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त करने की कोशिश में हैं. जब्त उपकरणों की फोरेंसिक जांच से कई अहम सुराग मिले हैं, लेकिन डार्क नेट की जटिलता और गुप्त संचार के कारण जांच में समय लग रहा है.

भौगोलिक और सामाजिक चुनौतियां

झारखंड के घने जंगल और ग्रामीण क्षेत्र आतंकियों के लिए छिपने की जगह प्रदान करते हैं. साथ ही, सामाजिक-आर्थिक असमानता और कुछ स्थानीय समुदायों का समर्थन आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देता है. पाकुड़ और साहिबगंज जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति आतंकी संगठनों के लिए अनुकूल है.

SLEEPER CELL IN JHARKHAND
सुरक्षाबलों के सामने चुनौती (ईटीवी भारत)

विदेशी कनेक्शन

आतंकी संगठनों के अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क, विशेष रूप से बांग्लादेश और पाकिस्तान से जुड़े लिंक, जांच को और जटिल बनाते हैं. एटीएस यह पता लगाने में जुटी है कि क्या इन संदिग्धों के विदेशी हैंडलर हैं.

आतंकवाद से निपटने की रणनीति

एटीएस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां खुफिया तंत्र को और मजबूत करने पर जोर दे रही हैं. डार्क नेट और सोशल मीडिया की निगरानी बढ़ाई गई है, और स्थानीय पुलिस को आतंकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं.

