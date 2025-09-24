ETV Bharat / bharat

अमेरिकी झटके के बीच जर्मनी में भारतीयों का स्वागत, जर्मन राजदूत बोले- हमारे यहां इंडियंस के लिए अच्छे मौके

एकरमैन ने कहा कि भारतीय जर्मन समाज और कल्याण में बड़ा योगदान दे रहे हैं, क्योंकि वे औसत जर्मन से ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं.

INDIANS WELCOME IN GERMANY
फिलिप एकरमैन, जर्मन राजदूत. (फोटो: स्क्रीनशॉट X@AmbAckermann)
ETV Bharat Hindi Team

September 24, 2025

नई दिल्ली: ऐसे समय में जब अमेरिका ने H1-B वीजा के लिए $100,000 का भारी-भरकम शुल्क लागू कर दिया है. इससे पेशेवरों, खासकर भारतीयों के लिए काम के लिए अमेरिका जाना मुश्किल हो गया है. इस बीच जर्मनी बेहतर वेतन और एक "विश्वसनीय" प्रवासन नीति के वादे के साथ भारतीयों का स्वागत कर रहा है.

भारत में जर्मन राजदूत फिलिप एकरमैन ने मंगलवार को X पर एक पोस्ट में कहा कि जर्मनी में भारतीय सबसे ज़्यादा कमाई करने वालों में से हैं, क्योंकि उनका देश योग्य लोगों को सर्वोत्तम वेतन देने में विश्वास करता है.

उन्होंने कहा, "मैं सभी उच्च कुशल भारतीयों से अपील करता हूं. जर्मनी अपनी स्थिर प्रवासन नीतियों और आईटी, प्रबंधन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीयों के लिए बेहतरीन रोजगार के अवसरों के कारण विशिष्ट स्थान रखता है." एकरमैन ने कहा कि जर्मनी में औसत भारतीय, औसत जर्मन से ज़्यादा कमा रहा है.

"यह जर्मनी में काम कर रहे भारतीयों के बारे में बात करने का एक अच्छा अवसर है. जर्मनी में भारतीय सबसे ज़्यादा कमाने वालों में से हैं. जर्मनी में काम कर रहा औसत भारतीय, जर्मनी में काम कर रहे औसत जर्मन से ज़्यादा कमाता है. यह बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि उच्च वेतन का मतलब है कि भारतीय हमारे समाज और हमारे कल्याण में बड़ा योगदान दे रहे हैं."

विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, जर्मनी में 2,08,000 भारतीय रह रहे हैं. रिपोर्टों के अनुसार जर्मन सरकार 2025 तक 2,00,000 पेशेवर वीजा जारी करने का वादा कर रही है, जिसमें भारतीयों के लिए 90,000 वीजा शामिल हैं.

एकरमैन ने कहा कि जर्मनी कड़ी मेहनत और सर्वश्रेष्ठ लोगों को सर्वश्रेष्ठ नौकरियां देने में विश्वास करता है. "हमारी प्रवासन नीति कुछ-कुछ जर्मन कार की तरह काम करती है. यह विश्वसनीय है, आधुनिक है, और पूर्वानुमानित है. यह सीधी रेखा में चलेगी, टेढ़ी-मेढ़ी नहीं. और आपको तेज रफ़्तार पर पूरी तरह से ब्रेक लगने का डर नहीं है. हम अपने नियमों में रातोंरात बुनियादी बदलाव नहीं करते," राजदूत ने स्पष्ट रूप से इस ओर इशारा करते हुए कहा कि कैसे अमेरिका अपनी वीजा नीतियों में बड़े बदलाव कर रहा है.

"उच्च कुशल भारतीयों का जर्मनी में स्वागत है. अगर आप जानना चाहते हैं कि जर्मनी क्या प्रदान करता है, तो नीचे दिए गए लिंकट्री पर क्लिक करें. मुझे यकीन है कि आपको आश्चर्यजनक अवसर मिलेंगे." एकरमैन ने वीडियो में कहा और वह लिंक साझा किया जो उपयोगकर्ता को देश में नौकरियों, शिक्षा और अन्य अवसरों के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करता है.

