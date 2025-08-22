ETV Bharat / bharat

बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का आज छठा दिन, राहुल और तेजस्वी मुंगेर से करेंगे शुरुआत - VOTER ADHIKAR YATRA

बिहार में वोटर अधिकार यात्रा चल रही है. आज यात्रा का छठा दिन है. राहुल गांधी और तेजस्वी यादव यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं.

VOTER ADHIKAR YATRA
वोटर अधिकार यात्रा का आज छठवां दिन ((ETV Bharat))
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 22, 2025 at 7:25 AM IST

3 Min Read

पटना: बिहार में SIR के खिलाफ महागठबंधन की ओर से चल रही वोटर अधिकार यात्रा का आज छठा दिन है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव इस यात्रा की शुरुआत मुंगेर के बजरंगबली मंदिर से करेंगे.

आज मुंगेर से शुरू होगी यात्रा: वोटर अधिकार यात्रा शुरू करने से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव चंदन बाग चौक स्थित बजरंगबली मंदिर में हनुमान जी की पूजा- अर्चना करेंगे. इसके बाद सुबह का ब्रेक सुल्तानगंज चौक पर होगा, जबकि लंच ब्रेक खरैहिया इंटर स्कूल ग्राउंड अकबर नगर में होगा.

शाम 4 बजे से दोबारा शुरू होगी यात्रा: लंच ब्रेक के बाद दोपहर 4 बजे के बाद गोलंबर चौक चंपानगर और नाथनगर से फिर यात्रा की शुरुआत होगी, जहां वो लोगों को संबोधित करेंगे. उसके बाद यात्रा आगे बढ़ेगी जो देर शाम तक चलेगी. भागलपुर के बाबू वीर कुंवर सिंह नगर चौक के पास शाम 7:30 बजे यात्रा का ब्रेक होगा.

VOTER ADHIKAR YATRA
राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ((ETV Bharat))

यहां होगा रात्रि विश्राम: वोटर अधिकार यात्रा के छठे दिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ-साथ अन्य नेताओं का रात्रि विश्राम नौगछिया के कचहरी प्लेग्राउंड में होगा. रात्रि विश्राम के बाद अगले दिन फिर यात्रा शुरू होगी.

SIR को लेकर वोटर अधिकार यात्रा: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण SIR को लेकर इंडिया गठबंधन के निशाने पर निर्वाचन आयोग है. राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सहित विपक्ष के नेताओं का आरोप है कि SIR के नाम पर बिहार के मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटाने की साजिश हो रही है.

VOTER ADHIKAR YATRA
राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और लालू यादव ((ETV Bharat))

मतदाताओं का नाम काटने का आरोप: बिहार के 65 लाख से अधिक मतदाताओं का नाम साजिश के तहत हटाने का आरोप निर्वाचन आयोग पर लगाया जा रहा है. इसी के खिलाफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोटर अधिकारी यात्रा पर निकले हुए हैं.

17 अगस्त से शुरू हुई थी यात्रा: बता दें कि वोटर अधिकार यात्रा का शुभारंभ 17 अगस्त को रोहतास के सासाराम (गांधी मैदान) से हुआ था. इसी बीच राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और महागठबंधन के अन्य नेताओं ने चुनाव आयोग के SIR के खिलाफ विरोध जताया था.

कल तेजस्वी ने संभाला था मोर्चा: गौरतलब है कि बीते दिन वोटर अधिकार यात्रा का पांचवां दिन था. सुबह आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मोर्चा संभाला था. इसके बाद दोपहर तीन बजे राहुल गांधी यात्री में शामिल हुए थे.

ये भी पढ़ें-

पटना: बिहार में SIR के खिलाफ महागठबंधन की ओर से चल रही वोटर अधिकार यात्रा का आज छठा दिन है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव इस यात्रा की शुरुआत मुंगेर के बजरंगबली मंदिर से करेंगे.

आज मुंगेर से शुरू होगी यात्रा: वोटर अधिकार यात्रा शुरू करने से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव चंदन बाग चौक स्थित बजरंगबली मंदिर में हनुमान जी की पूजा- अर्चना करेंगे. इसके बाद सुबह का ब्रेक सुल्तानगंज चौक पर होगा, जबकि लंच ब्रेक खरैहिया इंटर स्कूल ग्राउंड अकबर नगर में होगा.

शाम 4 बजे से दोबारा शुरू होगी यात्रा: लंच ब्रेक के बाद दोपहर 4 बजे के बाद गोलंबर चौक चंपानगर और नाथनगर से फिर यात्रा की शुरुआत होगी, जहां वो लोगों को संबोधित करेंगे. उसके बाद यात्रा आगे बढ़ेगी जो देर शाम तक चलेगी. भागलपुर के बाबू वीर कुंवर सिंह नगर चौक के पास शाम 7:30 बजे यात्रा का ब्रेक होगा.

VOTER ADHIKAR YATRA
राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ((ETV Bharat))

यहां होगा रात्रि विश्राम: वोटर अधिकार यात्रा के छठे दिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ-साथ अन्य नेताओं का रात्रि विश्राम नौगछिया के कचहरी प्लेग्राउंड में होगा. रात्रि विश्राम के बाद अगले दिन फिर यात्रा शुरू होगी.

SIR को लेकर वोटर अधिकार यात्रा: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण SIR को लेकर इंडिया गठबंधन के निशाने पर निर्वाचन आयोग है. राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सहित विपक्ष के नेताओं का आरोप है कि SIR के नाम पर बिहार के मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटाने की साजिश हो रही है.

VOTER ADHIKAR YATRA
राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और लालू यादव ((ETV Bharat))

मतदाताओं का नाम काटने का आरोप: बिहार के 65 लाख से अधिक मतदाताओं का नाम साजिश के तहत हटाने का आरोप निर्वाचन आयोग पर लगाया जा रहा है. इसी के खिलाफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोटर अधिकारी यात्रा पर निकले हुए हैं.

17 अगस्त से शुरू हुई थी यात्रा: बता दें कि वोटर अधिकार यात्रा का शुभारंभ 17 अगस्त को रोहतास के सासाराम (गांधी मैदान) से हुआ था. इसी बीच राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और महागठबंधन के अन्य नेताओं ने चुनाव आयोग के SIR के खिलाफ विरोध जताया था.

कल तेजस्वी ने संभाला था मोर्चा: गौरतलब है कि बीते दिन वोटर अधिकार यात्रा का पांचवां दिन था. सुबह आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मोर्चा संभाला था. इसके बाद दोपहर तीन बजे राहुल गांधी यात्री में शामिल हुए थे.

ये भी पढ़ें-

For All Latest Updates

TAGGED:

RAHUL GANDHIवोटर अधिकार यात्राPATNA NEWSBIHAR ELECTION 2025VOTER ADHIKAR YATRA

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

Explainer: बिहार में वाम का 'अमृत काल', आजादी से लेकर अबतक के सफर को विस्तार से समझिए

'मजबूत या मजबूर सरकार', लालू से मुकाबले के लिए बिहार में BJP क्यों जरूरी?

क्या आप जानते हैं कौन थे महारानी लक्ष्मीबाई के वकील जॉन लैंग? मसूरी में रस्किन बॉन्ड ने खोजी थी इनकी कब्र

क्या है ब्रोंको टेस्ट?, जानिए यो-यो टेस्ट से कितना अलग है?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.